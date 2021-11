El mercado laboral estadounidense: ‘Todos nos fuimos’: estas son las consecuencias de la escasez de mano de obra

DrEl estado del mercado laboral de EE. UU. Puede verse en la pequeña nota amarilla que los empleados del supermercado de Nebraska pegaron recientemente en la puerta de la tienda. “Todos hemos renunciado”, dijo, “por favor, discúlpeme por las molestias”. La tienda perdió a todos los empleados a la vez. Sus salarios eran demasiado bajos y el número de horas extraordinarias demasiado elevado.

Los restaurantes, farmacias y talleres de reparación de automóviles en Estados Unidos actualmente hacen lo mismo. En todo el país, los empleados han renunciado y buscan nuevos y mejores trabajos. Solo en agosto fue de 4,3 millones, según datos del Departamento de Trabajo, la cifra más alta en la historia de Estados Unidos.

Hay una grave escasez de mano de obra en el país, lo que otorga a los trabajadores un nivel de poder completamente nuevo. Casi la mitad de las empresas actualmente no pueden encontrar suficientes empleados, según muestra una encuesta de la Asociación de Economistas de la NABE.

Ahora se habla de la “Gran Resignación”, y en alemán se puede hablar de la “Gran Ola de Resignación”. El término es una referencia a la “Gran Depresión”, la grave crisis económica de la década de 1930.

Actualmente hay unos diez millones de puestos vacantes. En los primeros meses de la pandemia, las empresas estadounidenses despidieron a sus empleados en masa y ahora quieren que vuelvan. La situación no tiene precedentes: la economía estadounidense no colapsó tan rápido y se recuperó tan rápidamente.

La tasa de desempleo cayó al 4,6 por ciento en octubre. No debería bajar demasiado. Porque muchos estadounidenses no quieren o no pueden aceptar un trabajo en este momento. Los padres se quedan en casa porque las guarderías están cerradas. Las personas mayores que fueron despedidas durante los encierros e hicieron provisiones se jubilaron. Algunas personas comenzaron su negocio por sí mismas y otras no se atrevieron a regresar a la oficina por temor a Corona.

Las empresas se están adaptando a la nueva situación. Reduce los requisitos de los solicitantes, atrae pagos de bonificaciones y ofrece salarios más altos. Si ha solicitado convertirse en vendedor en la cadena de cosméticos The Body Shop o en el gigante de las farmacias CVS, ya no necesitará obtener un certificado de finalización de estudios. También experiencia en Venta minorista ya no es necesario. En el futuro, Amazon se abstendrá de exigir a los solicitantes que realicen una prueba de marihuana.

El casino de Colorado ofrece un bono de $ 3,000 por alquileres. Un restaurante en Indiana paga garantías de alquiler a los camareros que se han mudado. Una agencia de empleo temporal en Michigan está retirando un vale de combustible de $ 50 entre los solicitantes. El mayorista Costco y el gigante de los supermercados Walmart ahora están pagando a los cajeros y reabasteciendo los estantes por más de $ 15 la hora, lo cual es nuevo.

No se vislumbra un final para la “Gran Resignación”. “El flujo de despidos no debería desaparecer pronto”, dice el consultor de gestión estadounidense Tra Williams. Y Williams cree que más personas podrían dejar sus trabajos a principios del próximo año. “Después de las vacaciones, muchos volverán a sus trabajos y decidirán: ‘Ya no quiero hacer esto'”, dice.

Después de la crisis financiera de 2008, la situación se revirtió: en ese momento, las empresas se estaban ahogando en los pedidos y podían ser selectivas. Tienen mayores requisitos. Si deseaba convertirse en capataz en un sitio de construcción, de repente tenía que presentar un título universitario.

Pero ahora puedes volver a conseguir un trabajo en los Estados Unidos sin estudiar. En 2016, según datos de la plataforma de empleo estadounidense ZipRecruiter, el 15 por ciento de los trabajos anunciados requerían una licenciatura. Ahora bien, esto solo se aplica al siete por ciento de los trabajos. La proporción de anuncios que no requieren experiencia profesional ha aumentado drásticamente en los últimos cinco años: del nueve al 19 por ciento.

La escasez de candidatos llega en un momento crítico para muchas empresas. Amazonas Por ejemplo, necesita mucha ayuda con sus centros comerciales durante la temporada navideña. Por lo tanto, el minorista en línea desea contratar a más de 100,000 nuevos empleados, preferiblemente de inmediato. Walmart está mirando a una escala similar. FedEx y su competidor UPS quieren alquilar alrededor de 200.000 entregas de paquetes.

¿Podría el cuello de botella cambiar permanentemente el mercado laboral estadounidense? Algunos piensan que es posible. “La educación y la experiencia laboral deberían significar un poco de avance”, dice Brad Hirschbein, economista del Instituto Upjohn en Michigan.

El “negocio de la desesperación” que vemos actualmente en algunas empresas son ciertamente excepciones. Pero cuando se trata de calificaciones, dice Hirschbein, los gerentes de recursos humanos serán más generosos en el futuro previsible. De ahora en adelante, se trata más de las habilidades reales de los solicitantes.

El dueño del supermercado de Nebraska, que perdió a todos los empleados durante la noche, rápidamente quitó la nota adhesiva de la puerta y la reemplazó por una nueva. Contratar, como se indica, y ofrecer una “ocupación satisfactoria”.

Funcionó y la sucursal ha reabierto. El operador no quiere decir si el pago es mejor ahora. Pero eso es una suposición, de lo contrario, la tienda volverá a cerrar pronto.

