“Contrato de empleo firmado” – “Hartz Woody” – la estrella Janine tiene nuevos planes de carrera

El camino de Janine hacia el trabajo independiente se muestra actualmente en “Hartz und Herzen”. Mientras tanto, la nativa de Mannheim ha cambiado de opinión y ahora anuncia en Instagram:

El documental social “Hartz and with heart – day by day Benz Barracks” sigue a los residentes del distrito socialmente desfavorecido de Mannheim en cada paso. El programa gira en torno a los destinos, a veces difíciles, de Benz Barracks y su vida cotidiana con Hartz IV. Como informó MANNHEIM24, también hay desarrollos positivos en “Hartz and Warmly”.

“Hartz and warm” en RTLZWEI: la novia de la televisión Janine se convierte en autoempleada después del entrenamiento

Benz Barracks en el distrito Waldhof de Mannheim: aquí es donde vive la madre de los gemelos, Janine. A través de la presentación de RTLZWEI, ahora se conoce mucho más allá de las plazas de la ciudad. Con los años, junto con los ya fallecidos Elvis, Catherine y Dagmar, se ha convertido en una auténtica celebridad televisiva. (El documental social también RTL+ para ver.)

¿Qué les gusta a los espectadores? ¡tu diseño! Mientras tanto, en el documental social “Hartz and heartly: Daybreak bracks”, puedes ver cómo Janine se abre camino para trabajar como freelance. Las cámaras acompañaron a la residente de Mannheim en su largo viaje allí: desde su afición hasta la beca y la finalización exitosa de su formación en la escuela de maquilladores de Frankfurt.

“Hartz Woodall” en Mannheim: Janine cierra su tienda y se sorprende con la noticia

Janine experimenta altibajos de sentimientos: el gran día, cuando la participante del programa “Hartz and Warm” abre su propia tienda, después de unos meses de amarga decepción: la reina de belleza “Hartz and Warm” anuncia el cierre del salón.

En una historia de Instagram, Janine anuncia el fin de la tienda: “[…] ¡Trabajo desde casa a partir de ahora mi tienda está cerrada! No pasó nada malo, fue mi decisión “. También escribió que las citas aún se pueden reservar por correo electrónico. No se sabe nada sobre el motivo del cierre. ¡Ahora Janine sorprende a sus fanáticos con buenas noticias!

Hartz y Dodial en el cuartel de Benz: Janine firma un contrato

En su historia de Instagram el jueves 4 de mayo, Janine publicó una sorprendente noticia: “Feliz. Contrato de trabajo firmado”. En una publicación posterior, la madre soltera publicó un video de sus hijos divirtiéndose en el patio de recreo. Y le dio al video familiar una emotiva leyenda: “Hago todo solo por ti”.

La realidad ya ha superado lo que ocurre en la televisión. En la vista previa de los nuevos episodios “Hartz und Herzen”, Janine también dice que la apertura de su tienda se ha retrasado un mes y está en medio de los preparativos para trabajar independientemente. Como ahora ha anunciado en Instagram, parece que ha firmado un contrato como empleada. Lo que eso significa para su independencia aún no está claro. (sic)