Copa América: Argentina confía en el enfermo Messi para la semifinal

Lionel Messi no está en su mejor momento. Sin embargo, Argentina, excepcional campeona del mundo, debería ayudarse a llegar a la final de la Copa América contra Canadá.

La superestrella del fútbol argentino Lionel Messi no dejó que una lesión en la pierna lo detuviera. A pesar de las repetidas quejas, el jugador de 37 años debería jugar la semifinal de la Copa América el miércoles por la noche contra Canadá (2:00 CEST), dijo el entrenador Lionel Scaloni antes del encuentro en el estadio MetLife de Nueva Jersey, EE.UU. “Leo está bien, jugará”, insistió Scolani.

Volverá a hablar con Messi poco antes del partido para conocer su sincera opinión. “Si dice ‘no estoy bien’, jugará los últimos 30 minutos, y si está disponible, jugará”, dijo Scaloni. Messi ha marcado 13 goles en la Copa América en su carrera, pero aún no ha marcado. un objetivo en la edición de este año.

Decepción tras el penalti fallado

Al inicio de la ronda final, Argentina ya había ganado 2-0 a Canadá en la fase de grupos, con Messi asistiendo en ambos goles. El entrenador de Canadá, Jesse Marsh, dijo: “El último partido no jugamos lo suficientemente bien contra Messi. Esta no es la única razón por la que el ex entrenador del RB Leipzig advierte contra la estrella atacante: “Todos sabemos que es el mejor jugador que jamás haya jugado este deporte”.

Sin embargo, Messi falló recientemente un penalti en el partido de cuartos de final contra Ecuador. Sin embargo, los campeones del mundo ganaron 4-2 en los penaltis en Houston. “Me sentí muy decepcionado, pero confiado al mismo tiempo”, dijo Messi sobre los momentos perdidos en el travesaño. Messi ya se había quejado de problemas en la pierna derecha en la fase de grupos y estuvo de baja para el último partido antes de los octavos de final.

