Copa de Alemania: ¡Sorpresa! Por eso el Leverkusen practica deporte hoy a las 18 horas

Die 1. Pokal-Runde wird heute mit dem amtierenden Pokalsieger beendet. Bayer Leverkusen gastiert um 18 Uhr bei Carl Zeiss Jena.

Doch Fans wundern sich: Warum spielt Leverkusen schon um 18 Uhr?

Immerhin fand die Partie von Stuttgart in Münster um 20.45 Uhr statt.

Bayern-Boss super offenDreesen verrät spannende Details zum Kane-Wechsel Quelle: DFL

Überraschung: Die frühe Ansetzung kommt daher, weil der DFB eine zeitliche Überschneidung mit der Eröffnungsfeier zu den Paralympics verhindern will.

Der DFB hatte sich mit den übertragenden Sendern ZDF und Sky sowie den Marketingpartnern vor zwei Monaten auf die Vorverlegung geeinigt.

Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH, erklärt: [–> „Die Liveübertragung der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele in Paris leistet einen wichtigen Beitrag zum Gelingen von Inklusion in Deutschland. Der DFB ist ein Verband für alle Menschen, und daher ist es uns wichtig, dass die ungeteilte Aufmerksamkeit und Wertschätzung an diesem Abend den paralympischen Athleten gilt.“

Leer también

Stefan Kiefer, Generalsekretär des Deutschen Behindertensportverbands, freut’s: [–>„Für den Para Sport ist es von größter Bedeutung, dass möglichst vielen Menschen die Faszination Paralympics vermittelt wird. Es ist unsere feste Überzeugung, dass Sportereignisse dieser Größenordnung ein Zeichen setzen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land und weltweit. Ich bin sehr dankbar und freue mich über das gute ‚Miteinander‘ im deutschen Sport.“

Die Eröffnungsfeier der Paralympics beginnt heute Abend um 20 Uhr. Sie findet auf historischen der Place de la Concorde in Paris statt.