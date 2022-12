Copa Mundial 2022: Gran Venta – Adidas vende camisetas de Alemania

aNuestro proveedor Adidas reaccionó después de que la selección alemana fuera eliminada nuevamente de la ronda clasificatoria para la Copa del Mundo y redujo drásticamente los precios de las camisetas que se usan en Qatar. En la página de inicio de la compañía de ropa, las camisetas blancas de local y rojas de visitante se ofrecieron por 45 € el viernes. El precio original de 90 € se ha tachado en la página de inicio de Adidas.

Alemania venció a Costa Rica 4-2 en Al Khor el jueves por la noche. El final concluyó con la victoria de Japón por 2-1 sobre España. Ya en 2018 en Rusia, DFB-Elf fue eliminado en la ronda preliminar.

2:11 p. m.: Hamann pide que se despida a Flick

El exjugador de la selección nacional Dietmar Hamann ha pedido la sustitución del seleccionador nacional Hansi Flick tras la ronda preliminar de la selección alemana. “Creo que es imposible para nosotros continuar con el entrenador después de este desastre”, dijo Hamann el viernes a la emisora ​​de televisión paga Sky.

Dietmar Hamann golpea duro con Hansi Flick Crédito: pa/SvenSimon/Frank Hoermann/SVEN SIMON

El fracaso temprano es “el final de una gran nación futbolística”. En general, Hamann le dio a la DFB una calificación de Copa del Mundo insatisfactoria. “Fue patético cómo nos vendimos, dentro y fuera del campo. No veo ninguna razón por la que debamos continuar en esta constelación”, dijo el jugador de 49 años.

Leer también

En dos años, Flick no había podido armar un equipo competitivo. “Es el trabajo del entrenador encontrar juntos a los jugadores correctos. En los tres partidos, no tuve la impresión de que había once jugadores en el campo que estaban siendo fusilados por la camiseta alemana”, arremetió contra Hamann, y agregó. , “Si no puedo hacerlo, ¿cuál es la creencia que tengo que hacer? ¿Qué tengo? ¿Ahora que las cosas mejorarán en los próximos 18 meses?” El Campeonato de Europa en casa ya se acerca en el verano de 2024.

13:20: Fuller: “La última codicia perdida”

El campeón mundial de fútbol Rudi Voeller (62) criticó a la selección nacional por su falta de virtudes alemanas en una entrevista con “Kölner Stadt-Anzeiger”. “Uno tenía la sensación de que faltaba la última codicia. El hombre que jugó la final de 1986, ganó el título en Italia en 1990 y llegó a la final como entrenador de la selección de Japón y Corea del Sur en 2002″, recuerda. recuerda 1990, no siempre teníamos el mejor equipo, pero siempre encontrábamos la manera de llegar lejos porque teníamos esa codicia. Me lo perdí en este Mundial”.

Sin embargo, el ex director general del Bayer 04 Leverkusen no ve la negrura en el fútbol alemán. “No se puede comparar nuestra situación con la de los belgas. Con los belgas tienes la sensación de que se acaba una generación dorada. Pero tenemos jugadores como Jamal Musiala, Florian Werts, Kai Havertz y Leroy Sane”. con quién otros países se chuparían los dedos. Más Joshua Kimmich, solo 27. Son grandes jugadores, aquí hay bastante calidad”.

12:46: Scholz lamenta el remate alemán

El canciller Olaf Scholz (SPD) lamenta la salida anticipada de la selección alemana. “Creo que el canciller, como todos los fanáticos del fútbol en Alemania, está frustrado y triste porque la selección alemana no ha progresado”, dijo el viernes en Berlín el portavoz adjunto del gobierno, Wolfgang Buechner. Y el jueves por la noche, Schulz le escribió al seleccionador nacional Hansi Flick un “SMS amistoso” y envió “un cordial saludo” a los jugadores alemanes.

11:54 am: Alabando a Frappart

La árbitro Stephanie Frappart recibió elogios de L’Equipe después de su histórica aparición en la Copa del Mundo en Qatar. “Estreno exitoso de Stephanie Frappart en la Copa del Mundo”, fue el titular de la famosa revista especializada francesa y describió el primer uso del árbitro en la historia en la Copa del Mundo de fútbol masculino: “Un pequeño paso para la humanidad, sin duda, pero un gran lugar para nosotras el lugar de la mujer en el mundo del deporte”.

Frappart capitaneó la victoria 4-2 de la selección alemana sobre Costa Rica en la orilla, marcando así también el final del torneo para los campeones del mundo de 2014 en el campo. La jugadora de 38 años dejó una impresión sobre cómo manejó el partido, escribiendo a L’Equipe: “Doce faltas, una tarjeta amarilla, siete fueras de juego: el balance de un partido sólido pero no difícil”.

11:27 am: Caos en el aeropuerto: Neuendorf evita las salvaguardias laborales

Leer también

10:50 am: Lineker coquetea con Alemania

Gary Lineker no pudo evitar señalar a la selección alemana. El ex internacional de Inglaterra modificó su leyenda y fue citado a menudo después de la vergüenza alemana en la Copa del Mundo en Qatar.

Lineker comenzó la frase que dijo en 1990 tras perder la semifinal del Mundial ante Alemania: “El fútbol es un juego simple. 22 hombres persiguen el balón durante 90 minutos y al final los alemanes siempre ganan”, escribió en Twitter, luego agregó con aire de suficiencia: “Si lo logran a través de grupos”. También publicó un video de él y los dos británicos. Los ex profesionales Micah Richards y Alan Shearer se echaron a reír.

A Gary Lineker le hizo gracia el remate alemán Crédito: Tim P. Whitby/WireImage

Lineker también estuvo listo para el polémico gol de la victoria de los japoneses en el partido contra España. Después de la severa decisión sobre si el balón estaba completamente detrás de la línea cuando Kaoru Mitoma lo cruzó, Lineker publicó una foto del legendario gol de Wembley en la final de la Copa del Mundo de 1966. Agregó la frase: “Definitivamente sobre la línea”. Claramente cayó en la línea de gol, pero el gol aún contaba.

Aquí encontrarás contenido de Twitter Para ver el contenido incrustado, se requiere su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que los proveedores de contenido incrustado como terceros proveedores requieren dicho consentimiento. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor de palanca en ON, acepta esto (que puede revocarse en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos Datos personales a otros países, incluidos los Estados Unidos de América, de conformidad con el Artículo 49 (1) (a) del RGPD. Puede encontrar más información al respecto. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento a través del interruptor y la Política de privacidad en la parte inferior de la página.

10:30 h: Bélgica busca entrenador

Mientras la selección alemana todavía debate las consecuencias de ser eliminada en la ronda preliminar una vez más, Bélgica ya está dando un paso más. El equipo de Rode Duivels se enfrenta a la reconstrucción de la antigua selección y tiene que buscar un nuevo entrenador. “Con su equipo, Roberto deja un enorme legado para las futuras generaciones del fútbol belga”, dijo el presidente de la federación, Peter Bossart, tras la renuncia espontánea de Roberto Martínez como seleccionador nacional y director técnico de la RBFA. El español de 49 años renunció inmediatamente después del empate 0-0 del jueves con Croacia en el Al Ragan. Por primera vez desde 1998, Bélgica fue eliminada de la final de la Copa del Mundo en la ronda preliminar al no ganar su último partido de grupo.

8:58 a. m.: Klinsmann: “Viene un tornado”

Para el exseleccionador nacional Jürgen Klinsmann, la eliminación en la ronda preliminar de la selección alemana es una “gran decepción”. La DFB ahora “comenzará su análisis y todo será cuestionado, de principio a fin, como un huracán en los medios alemanes”, escribió el campeón mundial de 1990 en su boletín de la BBC.

“Alemania no valía la pena cruzar”, resume Klinsmann. El equipo estuvo “muy inestable en los tres partidos de la fase de grupos” y careció de la eficacia necesaria en ataque. La casa EM 2024 puede ayudar con la realineación. Alemania tiene ahora un año y medio para prepararse para la Eurocopa. “Esto puede ser algo bueno y puede ayudar a reenfocar”, dijo Klinsmann.

8:19 am: Luis Enrique está furioso a pesar de la delantera

El seleccionador de España, Luis Enrique, ha despertado pese a llegar a los octavos de final. “No tengo nada que celebrar, no estoy nada contento. Si Japón necesitara dos goles más, los hubieran puesto en nuestro lugar”, dijo el técnico de 52 años tras la derrota por 2-1 (1-0). por los asiáticos el jueves por la noche Octavos de final, ese era el objetivo. Pero no de esta manera”.

Luis Enrique no estaba nada contento con el rendimiento de su equipo Fuente: dpa / Li Ga

El seleccionador español habló de “diez minutos de pánico” ante los dos goles encajados directamente en la primera parte. “El fútbol es un deporte que a veces no se puede explicar”, dijo. Según Enrique, no se dio cuenta de que su equipo había sido eliminado durante tres minutos mientras tanto, con Costa Rica ganando 2-1 en el partido paralelo contra Alemania. “¿Estábamos fuera?”, dijo Luis Enrique en respuesta a una pregunta relacionada en la conferencia de prensa. “No sabía, estaba concentrado en el juego”, de lo contrario habría “tenido un infarto”.

7:54 a. m.: Grandes aplausos en Japón

El próximo gran golpe de estado en Japón entusiasmó a la población local. A pesar de la inconveniente hora de inicio del partido (4 a. m. hora local en Tokio), muchas personas celebraron la victoria por 2-1 (0-1) sobre España el viernes por la noche, que le dio a Japón la victoria del grupo y la Elf League en la ronda preliminar. El periódico Nikkan Sports publicó un informe de edición especial sobre el éxito inesperado. Se puede obtener en imprentas en las llamadas tiendas de conveniencia en todo el país, que están abiertas las 24 horas y se pueden encontrar en casi todos los cruces de caminos. En la intersección de fama mundial en el distrito de moda de Shibuya en Tokio, los fanáticos acudieron en masa a los lugares donde vieron el partido por televisión y vitorearon después de la victoria.

7:32 am: Plan de salida del equipo de la DFB

La selección alemana regresará a Frankfurt procedente de Doha el viernes a las 14:30 hora local (12:30 CET) tras el fiasco mundialista. La Asociación Alemana de Fútbol lo anunció pocas horas después de la salida del grupo en Qatar. Se espera la llegada a Alemania a primera hora de la tarde.

Leer también

El presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, hablará con el equipo antes de la partida y hará una declaración a los representantes de los medios. También se espera que el técnico de 61 años comente sobre el futuro del seleccionador nacional Hansi Flick y del técnico de la DFB Oliver Bierhoff. No hubo decisiones personales concretas la noche posterior al triunfo 4-2 sobre Costa Rica, que no fue suficiente para clasificar a los octavos de final.