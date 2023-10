Varios interrogantes en el Eintracht Frankfurt

Página principal Concordia

de: Thomas Kelschenstein

divide

El Eintracht Frankfurt tendrá que reagruparse después del parón internacional: el entrenador Topmüller espera un duelo atractivo en Kreisgau.

FRANCFORT – Se podría decir que Dino Topmüller hace un gran trabajo lanzando velas de humo. Para no darle una pista previa al rival de Kraichgau, el TSG Hoffenheim, este sábado (15:30 horas). Básicamente, en términos de personal, casi todo permanece abierto, excepto Sebastian Ruud. El Capitán sigue fuera, un poco más de lo esperado. El técnico del Eintracht Frankfurt lamentó haber sufrido un “ligero revés”, ya que la lesión en el gemelo aún no le permite entrenar adecuadamente y tendrá que tener paciencia durante “tres, tal vez cuatro semanas”. El centrocampista defensivo lleva ya un buen mes de baja. Entonces Rode no juega (informó FR).

Eintracht sin Ruud: ¿qué pasará con Pacho?

¿Quién no? Toppmöller mantiene esto en secreto, pero no por las siniestras velas humeantes. De todos modos, no tiene ningún sentido: “El Hoffenheim conoce a nuestros jugadores, nosotros conocemos a sus jugadores”. No hay grandes secretos ahí, pero el jugador de 42 años tampoco quiere revelar demasiado Copa Mundial. La rueda de prensa oficial previa al partido de Liga. “Ellos también lo ven”.

Por qué Toppmöller aún está lejos de tener lista la “alineación final” (y nunca la revelaría, incluso si la tuviera) es evidente: la mayoría de los miembros del equipo han estado en los últimos diez días en viajes de negocios, algunos en el otro extremo del la línea mundial, que necesita ser tratada. Topmüller notó “un poco de cansancio” en algunos de sus jugadores, por lo que no es ninguna sorpresa. Willian Pacho, por ejemplo, el formidable defensor, regresó de Quito, la capital de Ecuador, el jueves por la tarde, después de un vuelo de 15 horas, diferencia horaria: menos siete horas. Kevin Trapp y Ellis Sekhiri han regresado desde ayer, y Omar Marmoush, Fares Chaibi y Hugo Larsson sólo pudieron completar un ligero entrenamiento de renovación.

Willian Patcho (izquierda) está claramente nervioso en el partido contra Colombia, pero ¿está despierto también? © Agencia France-Presse

Bota, Trapp, Götze: interrogantes en Frankfurt

Además del estrés del viaje y el desfase horario, también hay pequeños dolores y molestias. Por ejemplo, Aurelio Bota recibió un duro golpe y Kevin Trapp sufrió dolores de espalda mientras calentaba con la selección alemana de fútbol y, como dijo Topmüller, el músculo “se afianzó”. Toppmöller no puede predecir actualmente si el receptor de 33 años estará debajo del larguero en el Hoffenheim. “Esto no sería serio.” Hay que “llevarlo día a día”, pero básicamente el entrenador está “bastante confiado”.

La situación es similar para Mario Götze, un diseñador de juegos que estaba algo pasado de moda. Puede patear el balón sin dolor y se desempeña bien en los entrenamientos, pero su esposa espera su segundo hijo casi cada hora, por lo que la participación del padre es incierta hasta poco antes del inicio. “Me siento completamente cómodo”, afirma Topmüller. Si Götze puede jugar, el profesor de fútbol espera que actúe “un poco” detrás del delantero en el medio espacio y “un poco” más en el medio para estar más cerca de la portería contraria. Simplemente se vuelve más peligroso anotar. Pero esto se aplica a todos los habitantes de Frankfurt.

10.000 aficionados del Frankfurt en Sinsheim

Dino Toppmöller quiere esperar las impresiones finales sobre todas estas cuestiones de personal. Ese mensaje lo recibirá el viernes por la tarde: “Los chicos deberían irse a dormir”, cuando todo el equipo vuelva a entrenar juntos por primera vez en 14 días. Claro, podría haber una mejor preparación para los partidos, pero eso es lo que les sucede a la mayoría de los clubes de la Bundesliga durante las semanas de partidos internacionales.

Topmüller espera mucho del partido contra el Kreiszgau, que ocupa el quinto lugar en la clasificación, como dijo: “A ambos equipos les gusta tener el balón y jugar hacia adelante”. El estado de forma del Hoffenheim ha sido mejor hasta ahora: el equipo de Pellegrino Matarazzo ya ha ganado cinco veces, anotando 16 goles y concediendo 11. ¿Una oportunidad para los husitas? Desafortunadamente, el ataque no es la principal competencia del Frankfurt; seis goles en siete partidos son prueba de ello. Además, el Eintracht Frankfurt esperaba una victoria fuera de casa en 14 partidos de liga; la última vez que se anotó un triple en un partido fuera de casa fue a principios de noviembre de 2022 (2-1 en Augsburgo). El hecho de que unas 10.000 personas acompañaran a los hessianos hasta Sinsheim no es del todo falso. Por otro lado: el TSG Hoffenheim recientemente perdió dos de sus tres partidos en casa, pero ganó los cuatro fuera. Lo has adivinado: lo que importa será el aspecto del día, no el humo y los espejos.