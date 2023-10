Conflicto en Oriente Medio: varias manifestaciones pro palestinas en Renania del Norte-Westfalia; todas pacíficas hasta ahora – Noticias – WDR – Noticias

También están previstas varias demostraciones para el sábado y el domingo. Norte de Rhine-Westphalia Grabado, ya que los participantes quieren mostrar su solidaridad con los palestinos. Se espera que más de mil personas participen en las marchas. En algunas ciudades también están previstos contraeventos.

Esto significa mucho trabajo para la policía, especialmente en Düsseldorf y Colonia. Además de las manifestaciones pro palestinas, también habrá una manifestación de AfD y un partido de fútbol de la Bundesliga.

Manifestación pro Palestina en Dusseldorf | Fuente de la imagen: Peter Held



en Düsseldorf Una manifestación pro palestina comenzó el sábado por la tarde. Los organizadores quieren trasladarse desde la plaza Konrad Adenauer, en la principal estación de tren de toda la ciudad, hasta el parlamento estatal. Según una estimación, se esperaba que llegaran unas 2.000 personas. Informe sobre el desarrollo mundial Ahora hay muchos más corresponsales. La policía aún no ha proporcionado ninguna cifra. La manifestación estuvo acompañada de una fuerte presencia de seguridad. A veces se pueden ver códigos bloqueados. Entonces los organizadores pidieron inmediatamente que lo retiraran.

Jóvenes se manifiestan en apoyo a Palestina en Dusseldorf Fuente de la imagen: Peter Held



La manifestación ha sido pacífica hasta el momento, con una fuerte presencia policial. Los servicios de emergencia cuentan con traductores durante la manifestación para comprobar directamente si se corean lemas prohibidos.

Y al mismo tiempo tiene Partido Alternativa para Alemania Se ha registrado para participar en una marcha en la plaza Frankenplatz, donde quiere manifestarse contra la creación de un centro central para alojar a solicitantes de asilo en el centro de Düsseldorf. Alianza “Düsseldorf adopta una postura “Él ya ha convocado a un contraevento.

Manifestaciones palestinas y el derbi del Rin en Colonia

También en Colonia La policía tiene que atender varios eventos el domingo. A las 14.00 horas tendrá lugar una manifestación bajo el lema en Roncalliplatz, junto a la catedral. “Solidaridad por Palestina” Inscritos, que se espera que sean unas 500 personas. Ya a las 12:30 horas, un particular registró otra tertulia con el título “Solidaridad con todas las personas afectadas por la guerra palestino-israelí”.

Ambas manifestaciones tienen lugar en el momento en que muchos visitantes del partido de la Bundesliga 1. FC Köln (15.30 horas) llegan a la estación principal y a la ciudad. Este hecho resulta aún más explosivo si tenemos en cuenta que el FC juega el domingo el derbi de Renania-Westfalia contra el Borussia Mönchengladbach.

La policía es consciente de esta naturaleza volátil y ha emitido requisitos claros antes de las manifestaciones. Entre otras cosas, los participantes en las manifestaciones tienen prohibido negar el derecho de Israel a existir. “No debería ser así”. Se incita a la violencia y al odio contra la población israelí o el pueblo judío. “, dijo la policía de Colonia.

También habrá manifestaciones aquí el fin de semana:

Una persona especial ya ha hecho su reserva para el sábado a las 15h Colonia Grabé una demostración en Heumarkt. La ocasión es esta “El ataque a un hospital cristiano en Gaza” . Se espera que en la marcha participen unos 100 participantes.

Mientras tanto, comenzará una vigilia en el lado norte de Hughmarket, en la que se espera que participen unas 15 personas. El lema es: “Una posición clara contra cualquier demonización de Israel” .

También en Münster Desde el sábado por la tarde se celebra una manifestación pro-palestina. Según uno Informe sobre el desarrollo mundial – Para el periodista, eran 1.000 personas, entre ellas muchos jóvenes. La policía expulsó a algunos participantes de la manifestación debido a los carteles y pancartas prohibidos. 700 personas se reunieron en Münster para participar en una marcha de solidaridad por Israel.

Según las normas policiales, no está permitido exhibir nada prohibido, por ejemplo la bandera de Hamás. Además, no se debe glorificar el terrorismo y no se debe poner en duda la existencia de Israel.

Alianza “Monstruo contra el antisemitismo” Convocó a una contramanifestación.

También en Duisburgo Una manifestación pro palestina comenzará el sábado, a las dos de la tarde, en la Zona Verde frente al Teatro Municipal. Los registradores esperan entre 100 y 150 participantes.

en Aquisgrán el lo quiere “Organización de Solidaridad Socialista” Manifestarse frente a Elisenbrunnen a partir de las 15:00 horas. El lema de la manifestación es “ Detengamos la guerra de Gaza: digamos no a la opresión, la ocupación y el terrorismo”. .

El sábado tuvo lugar una “manifestación por la paz por Palestina”. Bielefeld 500 personas. Hasta ahora todo está en calma y la policía está presente en el lugar con fuertes fuerzas. También en Paderborn Manifestándose para poner fin a la guerra en Gaza, y hasta ahora no ha habido incidentes importantes allí.

¿Qué está prohibido en las demostraciones?

Según el Ministerio del Interior de Renania del Norte-Westfalia, existen controles experimentales “coherentes”. Entre otras cosas, esto incluye controlar qué etiquetas se muestran. Esto también incluye códigos y llamadas. Según el ministro del Interior, Reuel, en Renania del Norte-Westfalia existe una guía para la policía sobre cómo clasificar diferentes dichos y símbolos. Sin embargo, tales dichos no siempre son fáciles de decir. “Palestina libre” Para ser evaluado legalmente.

En general, no se debe glorificar la violencia y no se debe negar el derecho de Israel a existir. La libertad de expresión y por tanto el derecho a expresarla públicamente no debe violar ninguna otra ley. Por ejemplo, si un proverbio significa “tolerar crímenes” o podría verse como una incitación al odio, está prohibido. Tampoco se permite quemar o desfigurar banderas; esto se aplica a todas las banderas nacionales extranjeras.