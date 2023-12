¡Esta noticia hace que todos los fanáticos de los dardos se den cuenta!

Tal y como anunció la Federación Mundial PDC, la longeva Copa del Mundo de Dardos también se celebrará en el emblemático West Hall del Alexandra Palace de Londres. No está previsto ningún traslado a una sala más grande ni el principio de rotación con cambios de anfitriones.

¡El aliado Bali permanece!

La razón la da Matthew Porter, presidente del PDC: “Creemos que el West Hall (cerca de 3.000 asientos, ndr.) del Alexandra Palace es el lugar adecuado para el concurso. El ambiente es impresionante. Y la infraestructura también es excelente “.

Se discutió repetidamente el traslado a la sala más grande del Alexandra Palace, la “Gran Sala” (con unas 10.000 plazas). Porter explica que esta idea tampoco está sobre la mesa: “Si el torneo se hubiera celebrado en el Gran Salón, habría sido difícil acomodar el resto de la infraestructura del Alexandra Palace. Seguimos planificando como hasta ahora y estamos contentos por ello”. En total, unos 90.000 espectadores asisten cada año a la fase final del Mundial.

El torneo más importante del mundo de los dardos se celebra cada año en Ally Pally desde la edición de 2008. Profesionales como el galés Gerwyn Price (38) siguen exigiendo innovaciones como el principio de rotación o el cambio de anfitrión.

¡No es un problema para el Partido del Congreso Demócrata!

Porter destaca los beneficios del West Hall de Ally Pally: “La belleza del torneo es que un martes a las 2:00 p. m. se siente como un sábado por la noche a las 9:00 p. m.. No queremos perder eso. El ambiente es el mismo durante todo el torneo, lo cual es perfecto para nosotros.”

¿Se pueden asignar partidos o sesiones individuales de la Copa Mundial a otros países y mercados?

“No, no conozco ningún otro torneo en el que se haga algo así, en ningún deporte. La Copa del Mundo de 2030 es algo completamente diferente. Los dardos no son un juego por sesión, y esa no es una propuesta práctica”, dijo Porter. , presidente del PDC.

Por cierto: Según el PDC, no está previsto aumentar el número de participantes de los 96 especialistas actuales.

