Copa Mundial de la FIFA 2022: Cerveza gratis en lugar de vista pública

Cerveza y fútbol: lo que muchos pertenecen ha cambiado en el Mundial de Qatar. Los bares de Baviera también quieren boicotear el torneo. © Oleksii Lukin / imago (Edición)

La iniciativa ‘Boicot Qatar 2020’ muestra a pubs y aficionados alternativas al Mundial. Los asistentes a los restaurantes se están volviendo creativos en Nuremberg: hay cerveza gratis en lugar de vista pública y “cervezas del condado” especialmente hechas.

Nuremberg – “Casi todo el mundo rechaza el campeonato. Pero cuando llega un noviembre nublado, puedes escuchar”.El restaurador Boris Braun resume el problema fundamental para muchos aficionados al fútbol. El premio de la Copa del Mundo es muy polémico, y también lo son las noticias. Violaciones de derechos humanos en el país anfitrión, Qatar sacudir. A pocos días del inicio del evento, las críticas del público no cesan. ¿Qué tan realista es un boicot a gran escala de la Copa del Mundo?

Braun, operador del Wanderer Café en Nuremberg, es uno de los que luchan activamente contra la Copa del Mundo. En su disgusto y frustración por la decisión de Qatar, se topó con la iniciativa “Boycottqatar2022” y fue condenado de inmediato. Para esta Copa del Mundo, se colocó una gran pancarta con su logo en su tienda. Sus invitados buscan en vano indicios del avistamiento público. Opuesto Merkur.de De Modos IPPEN Brown explica por qué no quiere darle un stand al Mundial de Qatar en su restaurante.

Mundial Qatar 2022: Muchos clubes y pubs apoyan el llamado al boicot

En definitiva, pero ¿cómo? “La idea surgió hace dos años”, explica Bernd Baer de “Boicot a Qatar 2022A pedido de Merkur.de. Es un “boicot activo”. Significa: “Nos ocupamos de la política y la FIFA sobre la situación de los derechos humanos en Qatar”. En el exterior, las protestas se reflejan principalmente en pancartas y carteles que llevan el lema o lema “Boicot Qatar 2022”. El llamamiento de la organización contenía las siguientes críticas:

La falta de derechos humanos.

Condiciones de trabajo inadecuadas

No hay cultura del fútbol.

Comercio en lugar de fútbol

sospecha de corrupción

Exigen: señales claras de la DFB y de los jugadores y entrenadores nacionales sobre la situación política en Qatar. Estrella de la Asociación Alemana de Fútbol Leon Goretzka fue el primer jugador nacional en hablar Criticar el sistema. La iniciativa también llama a las empresas a no realizar ninguna campaña de marketing relacionada con la Copa del Mundo. La conexión cuenta con el apoyo de unos 150 clubes, organizaciones y pubs de toda Alemania, así como de un gran número de personas. La mayoría de ellos son grandes aficionados al fútbol.

Muestran su resistencia llamando la atención sobre condiciones indignas en discusiones y declaraciones y no participando en eventos de visualización pública. “El lema del campeonato antes de la Navidad de 2022 es: Papá Noel en lugar de Adidas, pan de jengibre en lugar de FIFA”.

¿Deberían los políticos alemanes boicotear el Mundial de Qatar? Una encuesta exclusiva del Bundestag 100 días antes del inicio muestra una imagen dividida.

Boicot Qatar 2022: La organización presenta la “Caja de Ideas” para eventos alternativos

El actual boicot a la Copa del Mundo, naturalmente, también incluye no ver los partidos en privado. Por ello, la iniciativa presenta una “Caja de Ideas” como alternativa a las “Goggles en TV”. Estos incluyen actividades al aire libre como nuestros torneos de fútbol, ​​mercados de pulgas o los llamados “recorridos por el condado”. Para el interior, proponen proyectar películas de fútbol, ​​organizar lecturas y concursos, u organizar conciertos en lugar de juegos. La campaña No Qatar in My Pub alienta explícitamente a los pubs a participar.

Boicot a la Copa del Mundo: Café Wanderer ofrece cerveza gratis para alejar a los fanáticos de los ‘televisores’

“Todo lo que puede ser extraño es extraño en esta Copa del Mundo”. Brown no solo juega con ellos ‘corrupción flagrante’ En la asignación de espacios y la falta de derechos humanos, pero también en la refrigeración de los estadios mediante aire acondicionado.

También ha retransmitido siempre los partidos en su restaurante de la Casa Albrecht Dürer en los últimos torneos. Sin embargo, no mostrar juegos no es una interrupción suficiente. Para alejar a los fanáticos del fútbol de la televisión cuando llegara el momento, al chico de Nuremberg se le ocurrió una idea. “La cerveza siempre es una opción, por eso habrá cerveza gratis desde el inicio de los Juegos de Alemania, ya que la tentación es mayor en este país”.

Pero la protesta no se queda ahí. La parte políticamente interesada de la escena activa de los fanáticos El 1. FC Nuremberg anunció que asistiría a uno de sus partidos de grupo en la plaza frente al café para manifestarse contra la FIFA.

Copa del Mundo 2022: rara vez se planifica una visualización pública en Baviera; muchos bares también están boicoteando los juegos

En muchos otros bares y restaurantes, los operadores también prescinden de las retransmisiones en directo. en Baviera es la oferta pública de visualización Se puede gestionar para el Mundial de este año. Por un lado, esto se debe al hecho de que los eventos a menudo tienen lugar al aire libre y simplemente hace demasiado frío para eso. Por otro lado, muchos deliberadamente no presentan ningún evento. Por ejemplo, las ciudades de Núremberg, Augsburgo y Ratisbona no permiten eventos de visualización pública en terrenos públicos y justifican esta decisión por la situación política en Qatar.

También en Munich, los fanáticos no podrán ver los juegos en todos los lugares públicos conocidos esta vez. que Foro MAC en el aeropuertoy Park Café en la estación de tren y Olympiapark no hará transmisiones este año. Solo Paulaner am Nockherberg ha registrado un evento con la ciudad.

En cuanto a las retransmisiones de partidos en los bares, el panorama en la capital del estado está algo dividido. Por ejemplo, el estadio de Schleißheimer Strasse, uno de los bares de fútbol más populares de Múnich, decidió mostrar partidos. Los operadores dijeron en una entrevista con noticias de la noche. Él también se queda detrás de escena, con transmisiones en vivo de los juegos. En el bar vivo, por ejemplo, esta vez está tranquilo, los operadores justificando su comportamiento Transición del boicot con el “régimen totalitario” en Qatar.

Boicot a la Copa del Mundo: la cervecería de Nuremberg diseña su propia cerveza de protesta

El restaurador de Nuremberg quería hacer más. Dado que el trabajo principal de Brown es el geógrafo de la cervecería y también compra para la Autoridad de la Cerveza de Nuremberg, tuvo la idea de elaborar una cerveza de protesta. preguntaron varias cervecerías pequeñas. Sin embargo, para la mayoría de las personas, el tiempo de entrega fue demasiado corto. Sin embargo, la microcervecería de Nuremberg “Orcabrau” se emocionó de inmediato. “Cuando Boris Braun de Wanderer Brewery Office en Nuremberg presentó esta propuesta, inmediatamente nos quedó claro que queríamos hacer esto y dar ejemplo”, explica el cervecero Felix vom Endt. Merkur.de.

Tome una posición contra la Copa del Mundo 2022 con una cerveza especialmente elaborada: la cerveza “Condado de Qatar” de Nuremberg. © Café Wanderer / Orcabrau

Cervecería de Núremberg se suma al boicot: “Reciben llamadas con el número bloqueado”

Qatar Wines está disponible para su compra en la tienda online de Orcabrau desde el 11 de noviembre. Los cerveceros eligieron una clásica cerveza ligera, “dulce y sabrosa”, una cerveza que casa con el fútbol. “Queremos transmitir el mensaje con nuestra cerveza”. La cerveza es una emoción y una etiqueta es mucho más que una etiqueta. Las quejas en Qatar no pueden tomarse a la ligera. “Solo queremos marcar la diferencia y no solo verter juntos malta, agua, lúpulo y levadura, embotellarlos y venderlos”. Ya había solicitudes de cerveza de toda Europa.

Cerveza y fútbol… no podría ser más sentimental, ¿verdad?

Hasta ahora, los comentarios sobre la cerveza de protesta de clientes y amigos han sido en su mayoría positivos. Sin embargo, también hubo voces críticas, revela vom Endt. “Recibimos llamadas telefónicas de números prohibidos que llamaban al cartel de ‘Boycott Qatar Beer'”. También algunas críticas negativas. “Pero estamos claramente por encima de eso”, admite el cervecero con calma. Siempre hay “llorones” cuando las cosas se ponen emocionales. “Y quiero decir, cerveza y fútbol… No hay nada más sentimental que eso, ¿verdad?”.

Los cerveceros quieren traer ‘cerveza del condado’ al patrocinador de la FIFA Adidas: ‘Toquemos la campana’

Los cerveceros esperan algo más que una señal: “Si la mayoría expresa públicamente su opinión sobre la Copa del Mundo, entonces quizás los grandes patrocinadores piensen si todavía están dispuestos a invertir muchos millones en la FIFA”. Adidas y Puma en Herzogenaurach están a solo 20 km de la cervecería. “Claro que traeremos una caja de cerveza y tocaremos el timbre”.

Boris Braun, quien también es comprador en la oficina de cerveza de Nuremberg, planea servir la cerveza especial en su café durante los Juegos de Alemania. 2000 litros elaborados. “Sin embargo, creo que muchos restaurantes se despertarán de vez en cuando queriendo esta cerveza y no será suficiente después de mucho tiempo”. (tkip)