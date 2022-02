Corona actualizado – RKI: el valor de ocurrencia cae a 1438 – Política

El Instituto Robert Koch (RKI) informó alrededor de 159,000 nuevas pruebas positivas en 24 horas. La tasa de infección nacional de siete días cayó por tercera vez consecutiva a 1438 desde 1460 el día anterior. 243 personas han muerto en relación con el virus. Esto aumenta el número de muertes reportadas a más de 120.000.

Sin embargo, los números tienen una importancia limitada. Los expertos asumen una gran cantidad de casos que no están registrados en los datos de RKI. Las capacidades de prueba y las autoridades sanitarias están al límite en muchos lugares, y el rastreo de contactos es solo limitado. Para ello, utilizamos el panel SZ Corona para mostrar el valor promedio de los informes de los últimos siete días, que están destinados a compensar las fluctuaciones diarias. Puede encontrar más información al respecto en Blog de TransparenciaY Más datos y gráficos sobre la pandemia aquí. (15/02/2022)

Los gobiernos federal y estatal planean un alivio masivo en marzo

Justo antes de la próxima conferencia de primeros ministros el 16 de febrero, hay claros signos de disminución. Todos todavía piden precaución y señalan la importancia de usar máscaras médicas. Pero las reglas estrictas deben caer lentamente, en tres pasos.

Según el proyecto de resolución de la reunión, que Sueddeutsche Zeitung Disponible, los gobiernos federal y estatal planean facilitar reuniones familiares para aquellos que se han recuperado y que han sido vacunados como un primer paso. Hasta ahora, el límite ha sido diez personas, y debería subir a 20, tal vez más personas. Los niños de hasta 14 años están exentos de las restricciones en cualquier caso. Para aquellos que no han sido vacunados, las restricciones deben permanecer vigentes hasta el 19 de marzo, porque siguen siendo particularmente vulnerables y, si se infectan, también estarán amenazados con ciclos más severos. Además, si aún no se ha hecho, deberían levantarse las restricciones de acceso a los puntos de venta. Entonces es posible volver a comprar allí sin controles. Sin embargo, está asociado con la solicitud de continuar usando máscaras médicas.

En el segundo paso, los gobiernos federal y estatal planean brindar acceso sin trabas a la gastronomía para quienes hayan sido vacunados, se hayan recuperado y quienes den negativo a partir del 4 de marzo de 2022. A partir de ahora, también será posible nuevamente la estadía en hoteles. Otros según la regla 3 G. Las discotecas y clubes deben estar a disposición de los recuperados y que hayan sido vacunados con test diarios, por lo que aquí debería aplicarse la regla 2-G-Plus. Los planes también establecen que los principales eventos nacionales, como eventos deportivos y juegos de la Bundesliga bajo la regla 2-G o 2-G-plus, deben permitirse nuevamente, hasta que se utilice el objetivo del 60 por ciento de la capacidad y un máximo de 25,000 espectadores. Para eventos bajo techo, en cambio, se debe aplicar una tasa de ocupación del 40 por ciento, pero se permite un máximo de 4.000 personas.

Finalmente, en un tercer paso, todas las “salvaguardias profundas” se eliminarán a partir del 20 de marzo. De ahora en adelante, esto también debería aplicarse a las reglas obligatorias de la oficina en casa. Sin embargo, los empleadores pueden acordar continuar trabajando con sus empleados.

Con estos pasos, hay una gran simplificación de la vida pública. Sin embargo, los gobiernos federal y estatal hacen un llamado a los residentes en el periódico para que continúen atentos, busquen medidas de protección de bajo umbral y “actuen de manera responsable” en general. (14/02/2022)

La controversia sobre la relajación es sobre la velocidad

Los políticos de varios partidos han pedido una relajación de las medidas de Corona durante días. Si bien las cosas no pueden ir lo suficientemente rápido para el FDP, el ministro de Salud, Karl Lauterbach (SPD), advierte contra la apertura demasiado rápida.

El ministro federal de Finanzas, Christian Lindner, por ejemplo, opina que el sistema de salud está haciendo frente a la ola de Omicron y que no hay riesgo de sobrecarga estructural. “Es por eso que las invasiones a gran escala de nuestra libertad ya no son proporcionadas”, dice el líder del FDP. Handelsblatt. En los campos de la educación, el comercio, la gastronomía, la cultura, el deporte y en las empresas hay que dar un “paso notable hacia la normalidad”. Las reglas 2-G deben ser “derogadas de inmediato” y reemplazadas por el uso de máscaras FFP2. Deben eliminarse las restricciones de contacto para la vacunación y la recuperación. Ya no debería haber restricciones para las personas afuera.

El primer ministro bávaro, Markus Söder (CSU), ha pedido una estrategia de salida gradual de las restricciones de coronavirus antes de una reunión estatal federal el miércoles. “En primer lugar, 2G podría abolirse en todo el país en el comercio minorista y cambiarse de 2G plus a 2G en gastronomía. Además, se debería permitir más espectadores en deportes y cultura en todo el país. Sodder pidió el fin de las restricciones de conectividad, un máximo hasta ahora de diez permitido en lugares privados las personas se reúnen, siempre que todos estén vacunados o recuperados. Una vez que haya una persona sin vacunar, solo se permite reunirse una familia con otras dos personas. Entonces se necesita un cronograma ‘cómo y cuándo puede cambiar de 2 G a 3 G”. Los clubs y discotecas abrirán más tarde.

El ministro de Economía y Clima, Robert Habeck (Verdes), también pidió un plan por etapas. En primer lugar, deben mitigarse aquellas medidas asociadas a elevados costes económicos. En lugar de las regulaciones 2G y 2G Plus, puede haber una obligación a nivel nacional de usar máscaras FFP2 en interiores. Las restricciones sobre el número de visitantes en eventos al aire libre también podrían aliviarse en la primera fase. En lugares como clubes, donde muchas personas se reúnen en el interior sin distanciamiento y máscaras, los certificados de prueba y vacunación siguen siendo esenciales. En el segundo paso, el ministerio cree que se debe discutir el deber de trabajar desde casa, la obligación de realizar pruebas para los empleadores y las obligaciones de tercera generación en el lugar de trabajo. En el caso de conexiones cercanas, el requisito de máscara FFP2 aún puede aplicarse. En pasos posteriores, se podría abordar la relajación de las restricciones de participación en eventos y las restricciones de entrada.

Por otro lado, el ministro federal de Salud, Karl Lauterbach, advirtió en contra de acelerar la relajación. Si te relajas tanto que el número de casos aumenta exponencialmente, prolongarás innecesariamente la epidemia. Esto no es bueno para la economía, ni para la salud. Lauterbach advirtió contra la apertura de pasos, como es el caso de Israel. Entonces habrá de 400 a 500 muertes por día en Alemania en lugar de las 100 a 150 actuales.

Los científicos también advierten. A la luz de las normas de segunda generación en discusión, que ya han sido derogadas en algunos países, el epidemiólogo Timo Ulrichs de la Universidad de Humanidades de Akkon en Berlín dijo a dpa: “En general, relajar las normas de segunda generación ahora sería arriesgado porque no podemos siempre todavía Estimar cómo afecta esto a la prevalencia de omicrones y, con el tiempo, a la hospitalización de personas infectadas y pacientes no vacunados.” Además, el uso de máscaras FFP2 sigue siendo esencial para frenar la propagación de oomicrones, según Ulrich. (14/02/2022)