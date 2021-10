Corona / Bavaria: lesión intencional – un médico en un área caliente da detalles aterradores: “un fraude muy grande”

deChristian Massingerbe Cerrar

Dice el coordinador médico de la epidemia d. Florian Mayer.

Zona La tasa de infección del condado está estableciendo nuevos récords casi todos los días. En nuestra conversación, el Dr. Florian Mayer, coordinador de epidemiología médica del distrito, explica por qué, en su opinión, las personas también están contribuyendo a esto y lo que eso significa para el hospital.

“Demasiado imprudente”: lesión intencionada en las extremidades de Corona

Doctor. Mayer, la tasa de infección en la región aumentó a más de 400, la quinta en Alemania. ¿Un motivo de celebración para algunos?

Aparentemente sí. Hubo fiestas especiales contra la rubéola en las que los niños pequeños tenían que contraer la rubéola. Hoy, algunas autoridades están deteniendo a los positivos de corona hasta que se infectan, y luego se consideran recuperados por un período de seis meses para que no tengan que someterse a pruebas.

¿verdaderamente?

Cuando lo escuché por primera vez, tampoco lo creí. Con los jóvenes, esta es actualmente la gran estafa. Si quieres llegar lejos, necesitas una prueba de PCR y cuesta unos 80 euros. Pero si considero que me he recuperado, puedo realizar la prueba por mí mismo durante seis meses.

¿Por qué no vacunar simplemente?

No sé eso. Por supuesto que será el más inteligente. Pero no lo hacen.

Lea también: “Los números seguirán aumentando”: Dr. Florian Mayer sobre Corona en la región de Mesbach

¿Cuántas fiestas de este tipo hay?

Es difícil dar números exactos. Por supuesto que no hay nadie. Me han informado sobre esto de varias fuentes confiables. Un número significativo de jóvenes positivos no vacunados también vienen a mi clínica.

¿Descarta que se lesionó en la discoteca?

En todos los casos. Había muchos indicios claros de eso. También se ajusta a la imagen: la tasa de infección en la región es cuatro veces más alta que la media bávara. Pero no tenemos brotes en los hogares y no tenemos grandes reuniones como después de las discotecas. Esto deja solo la transmisión en el sector privado. Si miras la edad a la que tenemos muchas lesiones, estos son los muchachos que quieren irse por la noche. Ambos pintan una imagen clara.

Debido al aumento de casos de Corona: un médico preocupado: “los hospitales están llenos”

Infecciones dirigidas en personas no vacunadas: parecen ser graves.

Este es el punto. Los cursos intensivos son raros entre los jóvenes, pero existen. Los pacientes de la unidad de cuidados intensivos de Agatharid son cada vez más jóvenes. Estamos hablando de personas sanas y atléticas de entre veinte y treinta años. Long Covid tampoco puede subestimarse. Muchos luchan con las consecuencias durante meses. Es muy imprudente infectarse para obtener derechos.

¿También hacia sus semejantes?

Sí, en serio. Tenemos una buena vacunación. Todos tienen la oportunidad de vacunarse; Y la protección está presente a la misma velocidad que el certificado recuperado. Pero evito los peligros del camino extremo. Y lo más importante, no me arriesgo a herir a otros.

Aquellos que se infectan intencionalmente preservan el virus que hemos estado tratando de erradicar con gran sacrificio durante meses.

Nuestros hospitales están llenos. Cuando estuve en el servicio médico de emergencia de viernes a sábado, no había cama de cuidados intensivos gratuita en toda la Alta Baviera. Las lesiones naturales ya son tan fuertes este año como lo son en la temporada alta en enero y febrero. Esto es inusual y ocupa lugares adicionales.

Más sobre este tema: En el Hospital Agatharid ‘el semáforo interno siempre ha sido rojo oscuro’

¿Nos dirigimos hacia el próximo cierre?

Estoy emocionado de ver lo que viene. Estamos en un área en la que nunca antes habíamos estado. Los números aumentan día a día. No creo que podamos contar con ninguna relajación durante el invierno. Ahora todos tienen que taparse la nariz y ayudar juntos. Creo que si nos atenemos un poco a las reglas, la tasa de infección definitivamente no superará los 400.

¿Qué significa esto para los eventos? Con una lesión, aumentan las posibilidades de sentarse junto a la persona lesionada.

Cuando alcanzo un cierto tamaño, tengo que pensar lentamente en cancelar los eventos. La recepción de negocios de hoy también ha sido cancelada. Esta es la responsabilidad de los organizadores y participantes. En general: 3G es bueno, 3G plus es mejor. Si desea estar seguro, las personas vacunadas también pueden hacerse la prueba. La distancia y las máscaras son muy importantes.

