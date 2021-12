Corona Dortmund: una decisión sobre la proyección + debate sobre el cierre de escuelas

En el bar Corona del Dortmund puedes enterarte de todas las novedades importantes sobre el reglamento, fichajes y socios El indicador se actualiza varias veces al día.

Actualización el domingo (26 de diciembre) a las 6:36 p.m .: como Anunciado, la vacunación continuará en todo el país durante las vacaciones. Según el RKI, 35.000 personas recibieron una inyección de vacuna solo el día de Navidad, 30.000 de las cuales se denominaron refuerzos. Actualmente se desconoce el número de personas vacunadas en Dortmund durante las vacaciones. La ciudad solo actualizará los números de casos de Dortmund la próxima semana.

ciudad Dortmund ocurrencia actual 202.0 (26 de diciembre) aquellos Instituto Robert Koch

Actualización el domingo (26 de diciembre) a las 4:48 pm: Los expertos temen que una quinta ola masiva de corona se dirija actualmente hacia Alemania. Ya se están llevando a cabo discusiones sobre el cierre de escuelas y un posible cierre. Pero hay otro aspecto que al final no conviene pasar por alto. Porque si el número de nuevas infecciones por coronavirus aumenta de nuevo drásticamente, no pasará mucho tiempo antes de que las condiciones en los hospitales vuelvan a empeorar. Especialmente con respecto a la variante Omikron, que se dice que es significativamente más contagiosa.

Así que el martes (28 de diciembre) el Tribunal Constitucional Federal decidirá cómo actuar en caso de conteo. La mencioné WDR. El objetivo es aclarar la cuestión de si los médicos deberían decidir a quién ayudar y quién no debería decidir cómo decidirían en una situación de capacidad limitada.

Actualización el domingo (26 de diciembre) a las 2:47 p.m .: El ministro de Salud, Karl Lauterbach (SPD), ha provocado el pánico por la propuesta de Corona en Renania del Norte-Westfalia. La razón de esto son las declaraciones de Rheinlander sobre el carnaval en WDR Radio.

Actualización el domingo (26 de diciembre) a la 1:13 pm: La Asociación de Médicos Generales de Renania del Norte cree que Stiko pronto podrá recomendar vacunas de refuerzo para los jóvenes. “La recomendación ciertamente llegará pronto. Los jóvenes ya se están rascando las patas”, dijo Oliver Fonken, presidente de la asociación. Correo Rheinische.

Corona en Alemania: el gobierno federal alcanza los 30 millones de objetivos de vacunación para Navidad

Actualización, domingo (26 de diciembre) a las 11.07 a.m.: En Alemania, se ha cumplido con precisión el objetivo de vacunación de 30 millones de vacunas que el gobierno federal tenía como objetivo a principios de diciembre para Navidad. como imagen Informó que se administraron 30.004 millones de vacunas entre la fecha programada y el Boxing Day.

Actualización el domingo 26 de diciembre a las 9.42am: A la luz de la ola Omicron en la pandemia de Corona, las asociaciones de maestros advierten que se descartan cierres de escuelas. “La variante Omikron está agravando significativamente la situación epidémica, también en las escuelas”, dijo Udo Beckmann, presidente de la Asociación de Educación y Educación (VBE). Red editorial de Alemania. “El mantra de la política ciertamente no debería ser que debe haber educación cara a cara a toda costa”.

Actualización, domingo (26 de diciembre), 8.17 a.m .: El día de Navidad, el Instituto Robert Koch (RKI) informó 10.100 nuevas infecciones por coronavirus en todo el país. Son relativamente pocos casos: el domingo de hace una semana (19 de diciembre), se notificaron 29.348 casos. Por tanto, la tasa de infección de siete días en Alemania se redujo a 220,7. El día anterior fue 242,9.

NRW cae por debajo del umbral de la tarea 200

En Renania del Norte-Westfalia, el gobierno estatal fue inicialmente criticado por no querer publicar inicialmente ningún número debido al estado de los informes no confirmados durante las vacaciones. Las cifras se enviaron el sábado (25 de diciembre) a la Real Institución de Gran Bretaña. El domingo 26 de diciembre de 1866 se registraron nuevas infecciones y seis muertes en Renania del Norte-Westfalia. La incidencia de siete días cae a 181,9.

Sin embargo, el RKI también señala que se realizan menos pruebas durante las vacaciones y, por lo tanto, es probable que se notifiquen menos casos.

Actualización el sábado (25 de diciembre) a las 12.41pm: El Centro Estatal de Salud (LZG) en el estado de Renania del Norte-Westfalia ha actualizado los números de casos actuales. Las autoridades sanitarias de Nueva Gales del Sur han informado de 4.675 nuevos casos de coronavirus. La tasa de infección en Renania del Norte-Westfalia es ahora de 198,9. Esta es una disminución de 10,8 en comparación con el día anterior y, por lo tanto, el valor vuelve a caer por debajo de 200.

Sin embargo, la advertencia de RKI aquí también se aplica de que las cifras durante las vacaciones pueden no reflejar la realidad porque no todos los municipios transmiten datos durante el fin de semana. La LZG también afirma que la tasa de hospitalización en Renania del Norte-Westfalia es actualmente de 2,98.

Corona: la tasa de infección en Renania del Norte-Westfalia es menos de 200, en la región de Olby incluso menos de 100

La región de Lippe todavía tiene la tasa más alta en Renania del Norte-Westfalia con 310,7. Le siguen Oberbergische Kreis (279,0) y Remscheid (278,0). Se veía mejor en Olpe (90,7). Es la única de las 53 provincias de Renania del Norte-Westfalia con una incidencia de menos de 100.

Virus corona en Dortmund: aquí puede vacunarse en vacaciones

Actualización el sábado 25 de diciembre a las 10:49 a.m .: En la lucha contra Corona y la variante Omikron, también se decidió en Dortmund ofrecer espectáculos de vacunación durante las vacaciones. “La clínica de Dortmund proporcionará vacunas sin cita previa durante varios días desde el Boxing Day hasta el 30 de diciembre de 2021”, dice el hospital. Solo se ofrece la vacuna Moderna, que Steko recomienda para personas mayores de 30 años. Se realizan la primera y segunda vacunaciones, así como las de refuerzo.

Las siguientes direcciones ofrecen vacunas durante las vacaciones hasta el 30 de diciembre en las siguientes fechas:

Clínica North Dortmund (Münsterstrasse 240)

Domingo 26 de diciembre 21 (Navidad) 10h a 14h.

Jueves 30/12/21 de 16h a 20h.

(Münsterstrasse 240) Domingo 26 de diciembre 21 (Navidad) 10h a 14h. Jueves 30/12/21 de 16h a 20h. Centro de vacunación, Clinic Center Dortmund (Beurhausstr 40)

Lunes 27 y 21 de diciembre y martes 28 de diciembre, 21 de 14 a 16:30 horas

(Beurhausstr 40) Lunes 27 y 21 de diciembre y martes 28 de diciembre, 21 de 14 a 16:30 horas practica dr. Charlotte Witt, MVZ Klinikum Dortmund (Beurhausstrasse 47)

Miércoles 29 de diciembre 21 de 10 a 12 h.

Jueves 30/12/21 de 9h a 12h. READ Los investigadores instan a que se apresure: la vacunación de refuerzo podría romper la cuarta ola

Actualización el sábado 25 de diciembre a las 8.15 a. M.: La incidencia a nivel nacional el día de Navidad es 242,9. Esto es causado por 22,214 nuevas infecciones que se registraron en las últimas 24 horas. Sin embargo, el RKI tiene un mensaje importante sobre el número actual de casos: “Durante las vacaciones y principios de año, al interpretar el número de casos, se debe tener en cuenta que se espera una menor actividad de pruebas y reportes”, la autoridad dice. Por tanto, es posible que los datos actuales reflejen una imagen distorsionada de la situación epidemiológica actual.

Karl Joseph Lohmann advierte de grandes acontecimientos en el interior

Actualización el viernes 24 de diciembre a las 4.15 pm: El secretario de Salud de Carolina del Norte, Karl Joseph Lohmann, pasa la Nochebuena con sus hijos y nietos. En una entrevista con WAZ, sin embargo, también advirtió: la Navidad definitivamente debería celebrarse en el grupo más pequeño posible.

“Debes celebrar con quien pasas mucho tiempo. Espero que la mayoría de ellos se vacunen tres veces para el festival, eso ciertamente es posible con muchas fechas de vacunación gratuitas”. A pesar del ambiente meditativo, uno debe evitar los grandes eventos en interiores .

Omikron también está en Dortmund: Christian Drosten aplica la regla 1G.

Actualización el viernes (24 de diciembre) 11:26 am: El virólogo Christian Drosten presentó una posible introducción a 1G. Un miembro del Consejo de Expertos Corona de Alemania dijo al periódico Süddeutsche Zeitung que hay que ver cómo funcionan las restricciones de contacto a partir del 28 de diciembre. Si no es así, “Tienes que ver si no tienes que hacer 1G, entonces G significa impulso”, continúa Dorsten. La razón de esto es proteger mejor a las personas de refuerzo (con tres vacunas) contra la nueva variante del coronavirus: Omikron.

La tasa de infección por corona en Dortmund volvió a aumentar

Actualización el viernes (24 de diciembre) a las 8.41 a. M.: La tasa de infección de 7 días volvió a aumentar ligeramente en Dortmund. Son las 233,6 en Nochebuena. El día anterior, este valor era 229,4. Pero: hace una semana, la tasa de infección en Dortmund era significativamente más alta: 251,7. Sin embargo, RKI advierte contra la mala interpretación de los números decrecientes durante las vacaciones. Los accidentes por caídas podrían estar relacionados con una “baja actividad de pruebas e informes”. Esto significa que solo se puede presentar una imagen incompleta de la situación epidemiológica.

La tasa de infección de corona en NRW disminuyó nuevamente

Actualización el viernes 24 de diciembre a las 7:31 am: La tasa de infección de 7 días volvió a disminuir en Renania del Norte-Westfalia. El Instituto Robert Koch (RKI) mostró un valor de 209,6 en Nochebuena. El día anterior, ese número era 219,7. Hace una semana, la incidencia de NRW era 250. Esto significa que el estado federal más poblado con este valor está muy por debajo del promedio nacional de 265,8. Turingia se queda atrás en Alemania con una tasa de infección de 677,4

Dortmund pide a los ciudadanos que tengan paciencia: se enviará por correo el documento de Corona

Actualización el viernes (24 de diciembre) 6:45 a.m .: La ciudad de Dortmund está notificando actualmente a los ciudadanos que desean obtener un documento de laboratorio para una prueba de corona positiva de la ciudad. Sin embargo, dijo en una carta, la ciudad no podía enviar esto por sí misma. Labs enviará de forma independiente dicho documento a los profesionales de corona. Cualquiera que necesite un documento con antelación puede solicitar una copia digital al laboratorio responsable. PERO: El documento solo se puede utilizar como prueba de recuperación 28 días después de una prueba de PCR positiva.

Corona Virus: Dortmund se convierte en un centro de vacunación

Actualización jueves 23 de diciembre a las 7.15 p.m. Dortmund se convirtió en un centro de vacunación. Después de que los clubes y discotecas se vieron obligados a cerrar nuevamente en Renania del Norte-Westfalia y ahora en todo el país debido a Corona, Yves Jridecki, propietario del club de Dortmund “Winckler”, consideró hacer que el edificio estuviera disponible en otro lugar.

“Sacamos la cerveza de nuestros refrigeradores y la llenamos con la vacuna. Detrás del mostrador, nuestros bartenders no están, como es habitual, pero hay personal médico para preparar todo para los médicos disponibles”, se lee en un comunicado de prensa actual. El 29 de diciembre, puede recibir su primera y segunda dosis de refuerzo o vacunación en la bodega de 17 a 21 horas (3 meses después de la segunda vacunación). Las partes interesadas deben reservar una cita con anticipación.

Corona: Wüst y Rutte atraen a los residentes juntos

Actualización, jueves (23 de diciembre) a las 6:20 p.m .: El bloqueo ha estado en vigor en los Países Bajos desde el 19 de diciembre, y el gobierno de NRW volvió a endurecer las restricciones de contacto hoy. Sin embargo, el tráfico transfronterizo entre los dos países no estará restringido. Sin embargo, los dos jefes de gobierno tienen un atractivo importante.

El primer ministro de NRW, Hendrik Fust, y el primer ministro holandés, Mark Rutte, pidieron a la gente que no vaya al país vecino en cuestión, por ejemplo, para comprar o comer allí: “Con la prevalencia de la variante Omikron en nuestro país, ahora es más importante, “Tenemos comunicaciones restringidas. Esto también se aplica a las comunicaciones transfronterizas. Por eso, los Países Bajos y Renania del Norte-Westfalia invitan conjuntamente a las personas a permanecer en el interior tanto como sea posible y evitar las multitudes”, dijo el comunicado conjunto.

Imagen del menú principal: © Ina Fassbender / AFP, Datawrapper; Collage: RUHR24