Corona en Argentina: Frustración de los sujetos de prueba de Curvac

Quienes se han hecho la prueba de CureVac en Argentina están decepcionados: además de la baja eficacia de la vacuna, critican la falta de información. En muchos países de América del Sur, las campañas de vacunación se detienen debido a la falta de vacunas.

Por Matthias Ebert, ARD Studio Rio de Janeiro

Las personas que protestan bajo el obelisco en Buenos Aires están enojadas e irritadas: llevan carteles negros y rojos en las calles, pidiendo ayuda adicional del gobierno a raíz de la crisis del virus de la corona. Recientemente se han acumulado malas noticias en Argentina. Aparte de la economía que no ha encontrado una salida a la crisis provocada por la epidemia, muchos rioplatenses llevan mucho tiempo esperando su segunda dosis de vacuna.







Aunque más del 50 por ciento de los ciudadanos ya se han vacunado por primera vez, el valor de la segunda vacuna es de alrededor del 15 por ciento: durante varias semanas, millones de personas que se vacunaron por primera vez no recibieron la segunda inyección en el hombro. . La entrega de Sputnik desde Rusia se retrasó recientemente, lo que redujo significativamente la campaña de vacunas de Argentina.

Regresión: para sujetos de prueba

La decepción por la vacunación de Tina dos Santos tiene otra razón: German, que ha vivido en Buenos Aires durante muchos años, es uno de los sujetos de prueba en el estudio de German Kyrgyz. La compañía con sede en Tübingen publicó por primera vez, relativamente, que la eficacia más baja de su vacuna era del 48 por ciento (o el 53 por ciento entre las personas de 18 a 60 años). Este valor es mucho más bajo que el de otros fabricantes de ingredientes activos de ARNm como Biotech y Moderna.

Dina dos Santos se mostró decepcionada porque no hay información de CureVac.

Toss le pidió a Santos Cuervac información sobre si recibió un placebo o un ingrediente activo real para el estudio. “Pero no obtuvo una respuesta de CureVac; no informaron a las personas que realizaron las pruebas y no nos dijeron cómo proceder ahora”. ¿Quiere saber Santos si la vacuna le funcionó? ¿Tiene anticuerpos y debería vacunarse de nuevo? “No creo que sea apropiado que una empresa alemana deje en paz a sus sujetos experimentales después de la investigación”, explica a opción de Argentina. Pero no hay nadie que responda a las preguntas, se queja.

Inicialmente había esperanza

La empresa con sede en Tubinga se mostró muy optimista cuando inició la fase de pruebas en colaboración con hospitales públicos de Argentina. Muchos miles de voluntarios, como DOS Santos, se ofrecieron como voluntarios para protegerse por adelantado con la ayuda de vacunas modernas. Paula Barros fue una de las primeras en ingresar a la fase experimental en el Hospital “Evita Pueblo” en las afueras de Buenos Aires. “Quiero ayudar a que este estudio sea un éxito y tengo fe en la tecnología alemana”, dijo en ese momento.

Al inicio del estudio CureVac, había una gran esperanza en Argentina: el personal hospitalario de Buenos Aires empezó a apreciarlo. Imagen: ARD

Mientras tanto, prevalece la decepción, y con las autoridades. Verónica González, del Ministerio de Salud de Buenos Aires, inicialmente esperaba que “este estudio le diera a la Argentina un estatus especial para obtener la vacuna deseada”. Esta esperanza está actualmente perdida. No está claro cuándo y dónde se aprobará la vacuna CureVac.

El progreso en América del Sur ha sido lento

Este es otro revés para las personas en los países de América del Sur, muchos de los cuales se han puesto a disposición como sujetos de prueba para las etapas de prueba de los fabricantes mundiales. Mientras que países como Chile y Uruguay han puesto en marcha campañas de vacunación rápidas, países como Paraguay y Bolivia ahora se están quedando atrás en la competencia mundial de vacunación. Hasta ahora, solo alrededor del 15 por ciento (Bolivia) y el cuatro por ciento (Paraguay) han sido completamente vacunados. Las razones son generalmente pedidos reacios de los gobiernos y barreras de suministro de los fabricantes.

Cuando se le preguntó acerca de las quejas de Argentina, un portavoz de CureVac dijo: “Nos tomamos muy en serio las preocupaciones y ansiedades de nuestros sujetos de prueba”. Sin embargo, la empresa “no está legalmente autorizada a estar en contacto directo con sus sujetos de prueba y / o proporcionar atención médica directa”. Dina dos Santos espera recibir pronto una respuesta de los médicos argentinos que supervisan el estudio CureVac. De todos modos, quiere salir pronto de Argentina para vacunarse en Alemania. Todavía no sabe si volverá.