Corona en cifras: el uso de unidades de cuidados intensivos en Austria está aumentando rápidamente

La situación de Corona en Alemania es tensa. Las primeras unidades de cuidados intensivos ya están llegando a sus límites. Esto no significa nada bueno para las reuniones sociales previas a la Navidad. Por lo tanto, la canciller Merkel aparentemente quiere volver a imponer restricciones estrictas a las personas no vacunadas.

Inorte Austria el número de Pacientes intensivos de Corona de nuevo rápidamente. El ministro de Salud, Wolfgang Mochstein (Los Verdes), dijo el miércoles que se esperaba que el lunes se cruzara el umbral de 400 camas de cuidados intensivos ocupadas con una ocupación del 20 por ciento. El día anterior, se dijo que ahora había más de 300 camas de UCI en todo el país con pacientes de Covid. Si la situación empeora, los no vacunados se enfrentan a severas restricciones. El viernes, dijo el ministro, el gobierno supremo discutirá los próximos pasos con los gobernadores.

En Austria, las medidas de Corona se tomaron hace unas semanas Plan de cinco pasos Vinculado que se basa en la utilización de unidades de cuidados intensivos. De una tasa de ocupación del 15 por ciento (300 camas), solo aquellos que han sido vacunados o recuperados pueden acceder a eventos importantes y catering por la noche. De una tasa de ocupación del 20 por ciento (400 camas), solo se aplican las pruebas de PCR actuales y no hay pruebas de antígenos en las áreas que requieren 3G. De las 500 camas ocupadas, solo se aplica la regla 2G. Esto significa que las personas no vacunadas ya no pueden acceder a restaurantes, hoteles, instalaciones culturales o recreativas. A partir de una tasa de ocupación del 30 por ciento (600 camas) o el nivel 5, debería haber un cierre para las personas no vacunadas.

El aumento anterior en Austria en términos de utilización de la capacidad en unidades de cuidados intensivos fue en noviembre del año pasado. Más de 700 camas ocupadas Se ha cumplido. Sin embargo, no había vacunas para la corona en ese momento. La tasa de vacunación en Austria es actualmente del 64 por ciento. Según las autoridades, la mayoría de los pacientes de las unidades de cuidados intensivos del país todavía no están inmunizados en la actualidad.

En Viena, ha habido medidas más estrictas desde el verano que en otros estados federales. La tasa de infección de siete días en la capital fue la más reciente de 234 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que Alta Austria y Salzburgo tuvieron valores de más de 600 casos. El Ministerio de Salud informó recientemente de 6.506 nuevas infecciones en Austria. Actualmente hay 1.752 personas hospitalizadas que reciben tratamiento por el coronavirus. Según las autoridades, un total de 11.400 personas han muerto en relación con el virus.

La tasa de infección por corona en Turingia aumentó a 338,2

En Turingia, la tasa de infección por coronavirus aumentó significativamente y llegó a 338,2 el miércoles. El día anterior, el número de nuevas infecciones por coronavirus semanales por cada 100.000 habitantes seguía siendo de 306,5, según el Instituto Robert Koch (RKI). Esto significa que Turingia sigue siendo el estado con la tasa de infección más alta durante siete días.

Con la excepción de Nordhausen (195,3), todos los municipios superaron los 200 casos el miércoles, el valor umbral para activar el tercer nivel de alerta en el sistema de alerta temprana de Turingia. Si el valor es tres días más alto y la proporción de pacientes con Covid-19 en camas de UCI que se pueden operar en todo el país permanece por encima del valor del 12.0 por ciento, se deben aplicar otras restricciones. El martes, la tasa de ocupación de camas de cuidados intensivos rompió ese valor por primera vez y fue del 12,6 por ciento.

En el distrito de Sonneberg, la tasa de infección el miércoles fue de 538,2; el condado es uno de los tres municipios más afectados de Alemania.

A nivel nacional, la tasa de infección cayó a 146,6 el miércoles. – Después de 153,7 el día anterior. Hace una semana el valor era 118,0. Debido a Halloween en cinco estados federales, es posible que se hayan reportado menos infecciones recientemente. En los días anteriores, la incidencia siempre estaba aumentando significativamente, pero con una dinámica casi constante, pero no aumentando. Inicialmente, el RKI no mencionó otras posibles razones del bajo número de nuevas infecciones.

En toda Alemania, según nueva información, en 24 horas 194 muertes registrado. Hace una semana hubo 114 muertos.

los El número de pacientes con corona que ingresan a las clínicas. Por cada 100.000 habitantes en siete días, el factor más importante para un posible endurecimiento de las restricciones del coronavirus, el RKI dijo el martes que era 3,29 (lunes: 3,46). Con el indicador en su lugar, debe tenerse en cuenta que los ingresos hospitalarios a veces se notifican con retrasos.

No se proporciona un valor de umbral a nivel nacional desde el momento en que la situación puede verse críticamente para la ocurrencia de hospitalización, entre otros debido a las grandes diferencias regionales. El máximo anterior fue de alrededor de 15,5 en la época navideña.