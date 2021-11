La policía libre perdida Cleo Smith (4)

Según la declaración de la madre, alrededor de las 6 de la mañana notaron la desaparición de la niña rubia y su saco de dormir de una de las dos habitaciones de la carpa familiar. Su hija dormía allí junto a su hermana pequeña. Las cremalleras de la tienda se abrieron a una altura que el niño de cuatro años no podía alcanzar. Desde entonces no ha habido rastro del niño. El caso le ha recordado a muchas personas a Maddie McCann desde 2007. La niña británica también desapareció de vacaciones con la familia. El destino de la niña de tres años en ese momento aún no está claro hoy. (swi / bst / rsa / dpa)