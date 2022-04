Corona: las estadísticas regionales de accidentes ya no están disponibles | NDR.de – Noticias – Schleswig-Holstein

Estado: 21/04/2022 08:30 Durante varios meses, los residentes de Schleswig-Holstein han estado observando todos los días los incidentes regionales de corona. ¿Cómo se desarrollan los números en tu círculo? Las autoridades sanitarias ya no quieren publicar estas estadísticas regionales.

Expertos en el país asumen una gran cantidad de casos no reportados de nuevos contagios, ya que muchos pacientes ya no se hacen la prueba PCR y por ende no aparecen en las estadísticas. Es por eso que las estadísticas regionales se detendrán al final de la semana, explicó el jefe del departamento de salud de Lübeck, Alexander Michenek. Este es el resultado de un acuerdo entre ciudades y barrios independientes. Los valores ahora deben enviarse directamente al Instituto Robert Koch únicamente.

Rob: Los números de otoño se están volviendo menos importantes

El director de la Clínica de Microbiología y Enfermedades Infecciosas de UKSH Lübeck, Jan Robb, no tiene ningún problema con eso. Las cifras de heridos habrían perdido su relevancia. Robb dijo que las pruebas ahora también podrían reducirse y depender más del monitoreo de infecciones respiratorias en las clínicas.

AGOSTO: Evita trámites de cuarentena

Stefan Ott, jefe del departamento de salud del distrito de Rendsburg-Eckernförde, dijo que las cifras de infección ya no eran significativas. Seguirá teniendo un cierto significado, pero no en números absolutos, sino como tendencia. “Hace semanas y meses que estamos asumiendo que hay una gran cantidad de casos no reportados, porque no todas las autoridades de salud han sido reportadas durante mucho tiempo”. Ott se pronunció a favor de encontrar una “manera saludable de lidiar con la pandemia”. Cursos relativamente ligeros, buena protección vacunal: esto también debería significar prescindir de las medidas de cuarentena requeridas por el estado.

“Podemos tratar la infección por SARS-Covid-2 como una infección por influenza y también depender de la responsabilidad personal”, exigió Ott. Se debe recomendar a cualquier persona que muestre síntomas que se quede en casa y evite el contacto. Según Ott, probar la PCR para cada resfriado asociado con corona no tiene sentido. “Lo que nos importa es la dirección y la consideración de los cursos desafiantes”. Sin embargo, un médico de familia, por ejemplo, debería realizar una prueba PCR cuando acuden a la consulta pacientes sintomáticos.

La incidencia de SH volvió a aumentar recientemente

La tasa de infección por corona en Schleswig-Holstein ha vuelto a aumentar recientemente. Según el gobierno estatal, el valor era de unos 981 el miércoles por la noche, un aumento de más de 130 en comparación con el martes. Sin embargo, según las suposiciones de los expertos, esto también incluye muchos informes tardíos de Semana Santa.

El Dr. Jens Lassen, vicepresidente de la asociación y médico de familia en la ciudad de Lake, en el norte de Frisia, dijo el miércoles que había notado una disminución general en el número de casos: “Esto se refleja no solo en el número de infectados, sino afortunadamente también en la ocupación hospitalaria, lo que significa que esta disminución parece ser real. Sin embargo, por supuesto, hay menos pruebas, la palabra clave: la tercera generación se fue, y las pruebas se terminaron en las escuelas. Esto significa que existe un cierto subregistro de infectados. los números también pueden jugar un papel”. Sin embargo, él y sus colegas han descubierto que la gran cantidad de personas infectadas que estaban en las prácticas hace unas semanas ya no existen.

Rob: Estamos en el proceso de transición a la fase endémica.

El científico de infecciones Rob también indicó, el martes, que actualmente menos pacientes con Corona deberían recibir atención hospitalaria. “Esta es la transición esperada a la fase endémica y esto también nos permite distanciarnos de los conceptos de prueba anteriores y, sobre todo, enfocarnos cada vez más en personas asintomáticas y pacientes con factores de riesgo para un curso agudo”.

¿”Variantes asesinas”? Rupp no ​​ve motivo de preocupación

¿Cómo puedes continuar con Corona? Consultado sobre las “variantes fatales” a las que se refirió hace unos días el ministro federal de Salud, Karl Lauterbach (SPD), con el objetivo de otoño, Jan Robb dijo: “No puedo decir eso. Tengo los datos disponibles en todo el mundo sobre las secuencias”. de variantes y subtipos actualmente en circulación. no proporciona ninguna información para respaldar tal evaluación “. El virólogo de Hamburgo Jonas Schmidt-Schnaset había dicho anteriormente que el término “alternativa fatal” no era científico y solo generaba incertidumbre. Lo que Lauterbach teme es un escenario improbable. “No debemos entrar en pánico”, enfatizó Ott también.

