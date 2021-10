‘Aprenda de nuevo’ sobre el agujero de ozono: la crisis ambiental se resolvió de inmediato

En las décadas de 1970 y 1980, el mundo experimentó el cambio climático y el agujero de ozono casi al mismo tiempo. Una de las crisis ambientales es tan buena como está resuelta hoy, y la otra no. ¿Por qué? Probablemente el mejor protocolo medioambiental de todos los tiempos y el miedo en todas partes es lo que marca la mayor diferencia.

El periódico Tagesschau informa sobre el cambio climático desde hace más de 40 años. Ventiscas, inundaciones y sequías son los temas de la primera Conferencia Mundial sobre el Clima en Ginebra en 1979. Está claro que no ha cambiado mucho desde entonces. aunque Protocolo de Kyoto, aunque Acuerdo Climático de París. Hace unos días, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) anunció que han pasado muchas cosas en el último año. Dióxido de carbono en la atmósfera. Encontrado como nunca antes. Aunque la crisis de Corona ha provocado la parada de fábricas, automóviles, transporte marítimo y minas de carbón en todo el mundo.

NS Thomas Peter Esto no es ninguna sorpresa. “Cuando los políticos brasileños talaron públicamente la jungla y todos dijeron: La Amazonía es nuestro pulmón, hay que preservarla, pero aún hay consecuencias, por supuesto es una situación difícil para la Cumbre Mundial sobre el Clima en Glasgow”, dice un atmosférico. químico de ETH Zurich en el podcast de ntv “Learned Again”.

Agujero sobre la Antártida

Thomas Peter examina las consecuencias de las reacciones químicas en la atmósfera sobre el clima. Especialmente en lo que respecta a la capa de ozono. O mejor dicho con el agujero de ozono. Otra crisis ambiental conocida apareció en las noticias casi al mismo tiempo que el cambio climático. Sherwood Rowland y Mario Molina determinaron lo que realmente sucedió con los gases que contienen cloro CFC (flúor, cloro e hidrocarburos) en mediciones de laboratorio ya en la década de 1970, dice el científico alemán. “También recibieron mucha controversia de la industria porque nadie pensó que esto podría conducir a una crisis. Hasta que se descubrió el agujero de ozono”.

Thomas Peter estudia las reacciones químicas y los procesos físicos de las partículas de aerosol en la atmósfera. (foto: privada)

El agujero de ozono, como su nombre lo indica, es un agujero en la capa de ozono. Nos protege de los rayos ultravioleta del sol. Pero en 1985, con la ayuda de numerosas mediciones en el Polo Sur, investigadores británicos confirmaron lo que el estadounidense Roland y el mexicano Molina habían sospechado años antes en el laboratorio: la capa de ozono sobre la Antártida se había derrumbado.

Todos los años, en septiembre y octubre, cuando sale el sol en el hemisferio sur y comienza la primavera, los niveles de ozono en la región caen tan bruscamente que hay una brecha de 15-25 kilómetros sobre el nivel del mar. Un agujero del tamaño de casi la totalidad de la Antártida a través del cual los rayos ultravioleta del sol pueden penetrar sin obstáculos.

Perfecto hasta que no vuelvan más

Sin embargo, no hay una conferencia sobre el ozono en Glasgow. Decenas de miles de diplomáticos, cabilderos de la industria, ambientalistas y científicos se reunirán en la COP 26 para discutir el calentamiento global provocado por el hombre y, con suerte, decidir sobre contramedidas vinculantes.

La evolución del agujero de ozono: un globo ocular que irradia peligro. (Foto: picture-alliance / dpa)

Porque la crisis del ozono se ha resuelto en gran medida y el agujero se está cerrando lentamente de nuevo. Si la tendencia continúa, es posible En 40 o 50 años Totalmente ido. Poco después del descubrimiento, la industria notó que el mundo se estaba recuperando y llegó a la conclusión de que la producción de gas CFC debería detenerse, dice el experto en ozono Peter. “Tampoco se cayeron de cabeza”, explica la decisión. “En un momento como este, por supuesto, estás pensando en cómo cambiarlo para mejor: manteniéndote a la vanguardia y desarrollando alternativas que puedan reemplazar los gases antiguos”.

El agujero de ozono fue, por supuesto, causado por humanos. Los gases que contienen cloro se han producido en grandes cantidades desde la década de 1930 y se han utilizado como refrigerantes en refrigeradores o sistemas de aire acondicionado, para aislamiento o como agentes de limpieza y disolventes. También se han encontrado gases CFC en muebles tapizados y como propulsor en latas de desodorante, que se usaban para proporcionar un aroma fresco debajo de las axilas.

Durante mucho tiempo, la gente pensó que los gases eran perfectos, dice Thomas Peter. “No se quema, no explota, puedes inhalarlo sin causar daño. Pero eso fue un error. Los CFC suben a la estratosfera, donde está el ozono, y luego lo destruyen”.

Declaraciones de intenciones sin consecuencias

Solo dos años después de que se presentó la evidencia, unos 200 países lo hicieron en 1987 Protocolo Montreal Firmé y creí. Después de otros tres años, los CFC fueron prohibidos en todo el mundo. La crisis llegó a un punto crítico a principios de 1994 y el agujero de ozono se estaba cerrando lentamente de nuevo. Y quien todavía usa gases prohibidos seremos castigados.

En el Acuerdo de París, las declaraciones de intenciones para resolver la crisis climática se acuerdan básicamente, mientras que el Protocolo de Montreal también incluye sanciones si alguien viola las resoluciones. Ésta es una de las razones por las que ahora estamos sólo marginalmente interesados ​​en el agujero de ozono.

Otra razón es que los CFC son gases prescindibles que, ocasionalmente, se han utilizado en refrigeradores. Las alternativas no son perfectas exactamente lo contrario, pero fue encontrado rápidamente. En cambio, el dióxido de carbono, el gas de efecto invernadero por excelencia, es la columna vertebral industrial de nuestra sociedad. Cuando generamos energía, lanzamos toneladas de dióxido de carbono al aire. En muchos casos, las alternativas limpias aún no están completamente desarrolladas, pero sobre todo son muy caras y, por lo tanto, no están al alcance de los países en desarrollo. En tales circunstancias, se vuelve difícil castigar las violaciones, explica Thomas Peter La difícil búsqueda de consecuencias vinculantes.

Discusión sobre tablas regulares

Dos razones importantes, a diferencia de la crisis climática, se tomaron medidas inmediatas con la crisis del ozono. El químico del aire también identifica un tercer factor: el miedo. Todo el mundo tiene miedo de contraer cáncer de piel o enfermedades oculares graves a causa de los rayos ultravioleta si salen de casa. “Esto llevó la discusión a las mesas de los habituales en los pubs”.

Un peligro muy tangible, en contraste con el calentamiento global: para muchas personas, es muy abstracto si la temperatura global promedio está aumentando en uno, dos o incluso tres grados Celsius. Aunque las consecuencias son igualmente nefastas. Inundaciones, sequías y sequías. Desde 1979 ha habido informes sobre lo que nos depara. Si queremos evitarlo, debemos intervenir. También porque el cambio climático puede agotar la capa de ozono. Si es cierto, la crisis ambiental resuelta también regresará.