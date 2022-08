Los jefes ya conocen estos cuatro trucos de adentro hacia afuera

No queremos admitirlo, pero todos tenemos días en los que no queremos ir a trabajar y pensar en la forma más secreta de enfermarnos. Porque si te despiertas apático y desmotivado, preferirás pasar el día en el sofá que en el escritorio. Significado: llamar enfermo y gripe falsa, Porque eso es lo más fácil, ¿no? Pero, ¿cuál es la mejor manera de hacer esto sin meterse en problemas? Hemos incluido aquí trucos que tus jefes verán de inmediato.

¿Falsa gripe en tiempos de Corona?

Desde Corona, también se ha vuelto más fácil escribir a los pacientes por teléfono. dejar. Actualmente, las reglas de cuarentena de Covid-19 establecen que la cuarentena en caso de posible infección se aplica a los contactos y a cualquier persona sospechosa de tener el coronavirus. Recomendación Federal de Cuarentena está leyendoQue debes quedarte en casa si es posible. Entonces puedes decir que has estado en contacto con alguien que ha dado positivo por el virus. A estas alturas, por supuesto, su jefe debería tenerlo claro: probablemente haya escuchado esa excusa 100 veces.

Gripe falsa: ¿es posible sin médico?

Si no quiere ir a trabajar, no hay necesidad de ir al médico por baja por enfermedad. Esto es muy comprensible. Incluso si la mayoría de los médicos son muy conscientes, Si estás realmente enfermo o no Por lo general, solo le permiten tomar una licencia por enfermedad sin hacer demasiadas preguntas. Por supuesto, la observación patológica adecuada es la forma más fácil de ser amable con sus superiores.

Simulación de enfermedades: estos son los conceptos básicos

Las personas enfermas generalmente se comportan de forma ligeramente diferente a como lo hacen cuando están sanas. Así que fingir estar enfermo siempre está conectado con la acción. Debes prestar atención a algunos pequeños consejos.

Al saludar directamente, debe evitar darse la mano y tratar con palabras. “No quiero lastimarte” Enviar.

Enviar. Una mirada triste siempre ayuda.

Aclararse la garganta, masajearse las sienes y escupir un poco de mucosidad también puede ayudar.

Simulación de enfermedades para usuarios avanzados

La mayoría de los jefes ya conocen los típicos truquillos. Ya no puede impresionar a nadie con estos pequeños síntomas de la enfermedad. Lo que realmente quieres es eso: tu jefe: en sí mismo te condena del trabajo y te dice que deberías divertirte allí de nuevo. Cuando estés completamente recuperado. Aquí están nuestros consejos (no del todo peligrosos) para enfermedades incomparables:

estornudos: Si quiere impresionar a su jefe: Hablando por teléfono sobre su enfermedad, espolvoree un poco de pimienta en su ropa de antemano. Lo hueles mientras hablas por teléfono. Entonces definitivamente deberías estornudar.

Si quiere impresionar a su jefe: Hablando por teléfono sobre su enfermedad, espolvoree un poco de pimienta en su ropa de antemano. Lo hueles mientras hablas por teléfono. Entonces definitivamente deberías estornudar. ojos llorosos: Puede obtener ojos llorosos frotando un poco de pasta de dientes caliente (menta) debajo de los ojos. Pero tenga cuidado de no recogerlo directamente. El bálsamo de tigre en el dorso de la mano también funciona si lo acercas a la cara.

Puede obtener ojos llorosos frotando un poco de pasta de dientes caliente (menta) debajo de los ojos. Pero tenga cuidado de no recogerlo directamente. El bálsamo de tigre en el dorso de la mano también funciona si lo acercas a la cara. palidez: Para simular una piel pálida, no te limites a usar un maquillaje ligero en la cara. Puedes verlo de inmediato. Es mejor tomar un tono verde oscuro y aplicarlo con cuidado debajo de los ojos. Tu piel se verá más clara y pálida en comparación con los tonos más oscuros debajo de tus ojos.

