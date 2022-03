Corona: ¿Por qué algunas personas se infectan y otras no?

imágenes falsas

En un controvertido estudio en el Imperial Collage, los investigadores expusieron intencionalmente a 34 personas al coronavirus. Los primeros resultados ya están disponibles: solo 18 personas se infectaron y 17 tenían síntomas leves como tos, secreción nasal, dolor en las articulaciones o fatiga. Hay varias teorías de que algunas de las personas analizadas no desarrollaron la infección; por ejemplo, podría ser que las células T desempeñen un papel o una predisposición genética.

Algunas personas se han infectado con el coronavirus con frecuencia y otras no se han infectado en absoluto. Hay casos en que todos los miembros de la familia están infectados. Solo una persona que vivía en la misma casa sobrevivió al accidente. O la pareja con la que compartes cama se lesiona, pero tú no te enfermas.

El contacto con el virus no parece estar asociado con el mismo riesgo de infección para todos. Esto también lo demuestran los primeros resultados no probados de un estudio realizado por el Imperial College London. En esto, los científicos que trabajan con Christopher Chiu evaluaron a 34 personas entre las edades de 18 y 30 años para detectar el patógeno. Primero, la revista de noticias “Espejomencioné sobre ella.

Se inyectó una pequeña cantidad de virus, lo suficientemente alta como para causar una infección, en la nariz de los voluntarios. Luego, todos los participantes fueron monitoreados durante dos semanas en el Royal Free Hospital de Londres. La investigación es controvertida. Según Spiegel, después de que se conociera el experimento en febrero de 2021, estalló un debate ético en torno al experimento.

Casi la mitad de las personas estaban infectadas.

Sin embargo, los primeros resultados ya están disponibles: 18 personas analizadas más tarde contrajeron el coronavirus. 17 de ellos experimentaron síntomas leves como un resfriado. Algunos también experimentaron dolores de cabeza, dolor en las articulaciones, fiebre o fatiga. Doce participantes se quejaron de pérdida del olfato.

¿Cuál podría ser la razón por la que no todas las personas analizadas hayan contraído el virus? “Los niveles de virus no fueron lo suficientemente elevados como para provocar niveles detectables de anticuerpos, células T o factores inflamatorios en la sangre”, dijo el autor del estudio, Chiu, al British Daily.PadresLa genética o la inmunidad presentes a patógenos similares también podrían explicar por qué algunas personas no contraen el virus.

inmunidad de células T

تشرح جوليان فالز من المستشفى الجامعي في توبنغن في “شبيغل”: “إن فيروسات كورونا الباردة التقليدية ، التي يوجد منها أربعة متغيرات ، تشبه سارس- CoV-2 ، ولهذا السبب يكون الجهاز المناعي مدربًا مسبقًا إذا كان لديك كان على اتصال مع فيروسات البرد هذه antes “.

Porque las llamadas células T en nuestro cuerpo pueden reconocer y combatir los patógenos antes de que el virus se propague. Esto puede prevenir la infección. En comparación con los anticuerpos, las células T son menos específicas y, por lo tanto, brindan protección a largo plazo contra enfermedades graves. Según un informe del periódico “Spiegel”, un equipo de investigación dirigido por Walz detectó células T en el 81 por ciento de las muestras de sangre tomadas de 180 personas sanas en 2020, que también interactuaron con el virus Corona.

Sin embargo, la calidad y cantidad de células T varía de persona a persona. “No se trata solo de si las células T están presentes o no, sino que también depende de la cantidad y la calidad de las células T”, dice Walz. Esto significa que algunos están protegidos contra la infección por células T y otros no.

La genética también puede proteger contra el virus

La inmunidad genética al virus también es posible. “Cada ser humano es genéticamente un poco diferente a los demás. Una diferencia son los llamados polimorfismos de un solo nucleótido, o SNP para abreviar, en el ADN. Es posible que no tenga ningún efecto perceptible, o que tenga efectos protectores o dañinos “, dice el científico de infecciones Hortense Slevogt del Hospital Universitario de Jena a Spiegel. Sin embargo, según expertos de los Estados Unidos, tal protección genética es rara.

Dado que no se estableció un resultado definitivo debido al pequeño número de sujetos y a que no se indicó la variante omicron, los estudios continuarán.

