¿Corona resfriado o gripe? Así es como se diferencian los síntomas típicos

El invierno es la estación fría, pero la tos y la fiebre también son síntomas típicos del coronavirus. Un profesional médico explica cómo diferenciar entre resfriados, gripe y Covid-19.

Estaba claro hace un año: cualquiera que tosiera e inhalara había cogido un resfriado o un resfriado. Pero en tiempos de Corona, muchos se sienten inseguros y se preguntan: ¿Cómo puedo diferenciar entre la influenza, una infección similar a la influenza y el virus Covid-19?

Donde estan los enfermos Si tiene un virus de influenza real * Sentirse repentinamente enfermo y, por lo general, tener síntomas mucho más graves que tener una infección similar a la gripe son otras características distintivas con respecto a Covid-19.

El periodista médico Dr. Christoph Specht explica: Cómo reconocer Covid-19.

¿Es usted una de esas personas que contrae al menos un resfriado en otoño e invierno? No está solo: las temperaturas frías son inmunes a la gripe y los virus del resfriado, y el aire caliente y frío asegura que las membranas mucosas de la boca y la nariz reciban menos sangre y, por lo tanto, sean más susceptibles a los patógenos. En 2020, se agregó una nueva pregunta a la pregunta de cómo distinguir una infección similar a la gripe de la gripe real: es decir, cómo reconocer el Covid-19. pérfido: Los síntomas de las tres enfermedades a veces son muy similares.

En opinión del periodista médico Dr. Christoph Specht no es difícil. En una entrevista con ZDF, dijo: “Si cree que es posible ir al médico con sus síntomas, probablemente no tenga gripe”. La gripe real siempre aparece muy repentinamente en unas pocas horas y se acompaña de fiebre alta, escalofríos y una sensación de malestar.. Por otro lado, una infección similar a la gripe se anuncia con secreción nasal, dolor de cabeza u otros síntomas de resfriado y no aparece repentinamente; este también es el caso de Covid-19. “La aparición repentina habla mucho más sobre la influenza que sobre la corona”, dice Specht. Pero, ¿cómo se puede diferenciar también entre la infección por el virus Corona?

Influenza o Corona: “Si alguien estornuda, eso habla más en contra de Corona”

Con la infección por coronavirus, las personas infectadas prefieren tener pocos síntomas durante la primera semana. Si el cuerpo no puede hacer frente a la carga viral y desarrolla Covid-19, pueden surgir varias quejas para los infectados. Sin embargo, según Specht, un resfriado no es un síntoma típico de Covid-19, sino que indica un resfriado. "Entonces, si alguien estornuda, eso habla más en contra de Corona", Según el experto en salud ZDF. Por otro lado, la tos puede hablar de influenza, infección similar a la influenza y corona. Pero hay un síntoma que se atribuye principalmente al coronavirus: pérdida del olfato y el gusto. "A menudo, este trastorno es el primer síntoma antes de cualquier otro síntoma", dice Specht. En el caso de Covid-19, este trastorno puede ocurrir repentinamente y persistir durante mucho tiempo, ya que los coronavirus atacan las neuronas correspondientes. La dificultad para respirar también es un síntoma típico de corona. Doctor. Specht resume: "El inicio de la enfermedad es lento con alteraciones del sentido del olfato y del gusto, y a menudo con fiebre y tos, especialmente con dificultad para respirar (hablando) más por Corona".

