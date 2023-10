El presidente estadounidense Biden quiere pedir al Congreso miles de millones de dólares para Israel y Ucrania

shEl presidente Joe Biden quiere pedir al Congreso miles de millones de dólares en ayuda financiera para Israel y Ucrania. En un discurso que pronunció desde la Oficina Oval el jueves por la noche, Biden dijo que era importante para la “seguridad nacional estadounidense” que Israel tuviera éxito en su guerra contra Hamás y que Ucrania tuviera éxito en su guerra contra Rusia.

Biden no mencionó una suma para el paquete. Los medios estadounidenses habían hablado anteriormente de 100 mil millones de dólares (unos 945 mil millones de euros). En consecuencia, esto también debería incluir fondos para la seguridad fronteriza entre Taiwán y Estados Unidos. La Casa Blanca quería anunciar los detalles el viernes.

Sin embargo, el trabajo legislativo en los EE.UU. está prácticamente paralizado porque la Cámara de Representantes de los EE.UU. no tiene presidente. No está del todo claro si un paquete de este tipo tendrá posibilidades una vez que el Parlamento vuelva a funcionar plenamente.

Biden advirtió de la importancia del apoyo de Estados Unidos a ambos países, aunque estén lejos. Advirtió que si Estados Unidos permitía que continuara la agresión internacional, “el conflicto y el caos se extenderían a otras partes del mundo”. Hamás y Putin plantean dos amenazas diferentes. Pero tienen una cosa en común. “Quieren destruir completamente una democracia vecina”, afirmó este hombre de 80 años.

El Presidente estadounidense dijo que la historia nos ha enseñado que los terroristas que no pagaron el precio de su terrorismo y los tiranos que no pagaron el precio de su agresión causaron más caos, muerte y más destrucción. Al mismo tiempo, en su discurso volvió a subrayar que Estados Unidos no enviará tropas a Ucrania.

Biden dijo que la ayuda militar es una inversión en la seguridad de Estados Unidos. Pagarán un “dividendo de seguridad” durante generaciones. Biden también destacó que la ayuda militar estadounidense a Ucrania, como los misiles Patriot, proviene de arsenales militares estadounidenses. Los fondos que se supone que aprobará el Congreso se utilizarán luego para comprar nuevas armas fabricadas en Estados Unidos.

El miércoles, Biden visitó Israel para tener una idea de la situación del conflicto y prometió personalmente la solidaridad y el apoyo total del país. El discurso de la Oficina Oval fue el segundo de este tipo durante el mandato de Biden.