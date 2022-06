Corona: tasa de infección, tasa de vacunación y otras cifras actualizadas NDR.de – Noticias

Estado: 08.06.2022 11:51 a. m. Antes de que se informaran los fallos en la festividad de Pentecostés, el número de personas recién infectadas en Hamburgo, Baja Sajonia, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern y Bremen aumentó nuevamente: la nueva variante Omikron BA.5 parece estar en aumento.

Incluso si muchas personas todavía tienen coronavirus, generalmente tienen un curso leve y no tienen que ir al hospital. Esto se debe a que gran parte de la población ahora está vacunada y Omicron no lo enferma como algunas de las variantes anteriores. Pero Corona no ha desaparecido: los datos actuales sugieren que la epidemia puede recuperar velocidad nuevamente. Los expertos coinciden en que las olas estacionales continuarán.

Un vistazo a los números más importantes de la epidemia en el norte de Alemania:

los Las nuevas infecciones persisten durante 7 días como indicación de alerta temprana. Da una impresión de la propagación del virus Corona entre la población. Si sube durante un período de varios días, puede señalar el comienzo de una nueva ola. Se puede usar para estimar cuántas personas se enfermarán gravemente e incluso morirán a causa de Covid-19.

Mapa de infección de personas recién infectadas en regiones

Supervisar las tendencias a largo plazo

Sin embargo, la incidencia de 7 días de nuevas infecciones muestra debilidades estadísticas. Por ejemplo, incluso más de dos años después del comienzo de la epidemia, las diferencias en el sistema de información continúan asegurando que los datos a nivel de distrito en particular sean de diferente calidad y lleguen al Instituto Robert Koch a diferentes velocidades. Dado que la gran mayoría de las regiones ya no informan al RKI durante el fin de semana, las curvas de incidencia se aplanan durante el fin de semana y parecen aumentar al comienzo de la semana debido a la notificación tardía. Por lo tanto, los valores más nuevos no son particularmente significativos. Tiene sentido observar cómo ha evolucionado la tendencia durante la última semana más o menos. ¿Ha habido un aumento o disminución durante varios días?

El uso de las unidades de cuidados intensivos por parte de los pacientes de Covid está en gran medida libre de demoras en la notificación. Este indicador es muy importante porque muestra qué tan grave afectará el virus a la población y si el sistema de salud está llegando a sus límites y cuándo. Dado que las personas con enfermedad grave de covid se consideran una carga adicional para el funcionamiento regular de la unidad de cuidados intensivos, este indicador muestra qué tan alta es la proporción de pacientes con covid entre todos los pacientes de cuidados intensivos. Sin embargo, no muestra la cantidad de personal del hospital disponible para atender a todos los pacientes.

Menos pacientes en la UCI a pesar de los registros de nuevas infecciones

En el contexto de la pandemia, ha quedado claro que diferentes tipos de virus causan enfermedades en diversos grados. Durante la ola de Omicron, el número de nuevas personas infectadas aumentó considerablemente. Sin embargo, esto no aumentó la carga en las unidades de cuidados intensivos. Al contrario: a pesar del registro de la infección, el número de pacientes de cuidados intensivos ha disminuido continuamente. Además del curso generalmente más fácil debido a Omikron y los nuevos métodos de tratamiento, esto también se debió al hecho de que una gran parte de la población ahora estaba vacunada.

La medida en que las futuras oleadas de infección afecten a la sociedad también depende en gran medida de la proporción de personas que tengan una protección inmunitaria eficaz contra el SarS-CoV-2. La tasa de vacunación juega aquí un papel crucial, porque sigue siendo cierto que las personas que han recibido dos o tres vacunas están mucho mejor protegidas de infecciones graves que las personas que no están vacunadas. A medida que se acerca el otoño de 2022 en particular, quedará claro cuántas personas tendrán que recibir una cuarta dosis de la vacuna. Actualmente solo se recomienda para personas de 70 años o más y algunos grupos de riesgo.

Debido a ciclos más débiles y gracias a los avances en el tratamiento, el número de muertes por corona en el pasado reciente no ha alcanzado valores máximos desde los primeros días de la epidemia. Sin embargo, recientemente ha surgido un fenómeno estadístico entre los muertos: gran parte de la comunidad enfermó durante la ola Omicron. Esta infección más fuerte también hizo que el número de muertos aumentara nuevamente.

La probabilidad de una nueva ola de pandemia aumenta particularmente si se crea un nuevo tipo de virus. Porque la nueva versión del patógeno puede haber cambiado de tal forma que sea más contagiosa que la anterior, o mejor pase por alto la protección vacunal.

Un nuevo tipo de omicron llamado BA.5 está actualmente en aumento. Según el Instituto Robert Koch, el 5,2 por ciento de todas las nuevas infecciones en Alemania (semana 20 del calendario) son BA.5. Esto parece un poco. Pero BA.5 se está extendiendo rápidamente. El porcentaje se ha duplicado cada semana hasta ahora. Atrás RKI Información reciente Siempre con dos semanas de antigüedad, el porcentaje de nueva variante debe ser de tres a cuatro veces mayor.

En Portugal, donde BA.5 ya domina, el subtipo omicron ha provocado un rápido aumento de nuevas infecciones a pesar de las tasas de vacunación más altas y el clima más cálido, y la controversia sobre la reintroducción de los requisitos de mascarillas.

por debajo 7 días de ocurrencia El número de nuevas infecciones es el número de casos de coronavirus informados por el Instituto Robert Koch (RKI) en los últimos siete días, dividido por la población, multiplicado por 100 000. Para compensar la falta de informes tardíos, el NDR clasificó los casos por fecha en que fueron informados por el RKI, no El día en que el ministerio de salud local se enteró del caso. Entonces los valores pueden desviarse de los valores RKI. Puede encontrar más información sobre este procedimiento aquí.

El número de nuevas infecciones es el número de casos de coronavirus informados por el Instituto Robert Koch (RKI) en los últimos siete días, dividido por la población, multiplicado por 100 000. Para compensar la falta de informes tardíos, el NDR clasificó los casos por fecha en que fueron informados por el RKI, no El día en que el ministerio de salud local se enteró del caso. Entonces los valores pueden desviarse de los valores RKI. Puede encontrar más información sobre este procedimiento aquí. a mi Benefíciate de camas de cuidados intensivos para pacientes de Covid El número actual de pacientes con Covid-19 en unidades de cuidados intensivos se divide por el número de camas de cuidados intensivos para adultos disponibles y se multiplica por 100. La Sociedad Interdisciplinaria Alemana de Cuidados Intensivos y Medicina de Emergencia (DIVI) recomienda que solo se consideren camas para adultos para un evaluación realista de la situación.

El número actual de pacientes con Covid-19 en unidades de cuidados intensivos se divide por el número de camas de cuidados intensivos para adultos disponibles y se multiplica por 100. La Sociedad Interdisciplinaria Alemana de Cuidados Intensivos y Medicina de Emergencia (DIVI) recomienda que solo se consideren camas para adultos para un evaluación realista de la situación. calcular tasa de vacunación El número de vacunas registradas en el RKI dividido por la población total en el estado federal respectivo. Puede encontrar más información sobre la fiabilidad de los datos de vacunación aquí.

El número de vacunas registradas en el RKI dividido por la población total en el estado federal respectivo. Puede encontrar más información sobre la fiabilidad de los datos de vacunación aquí. los casos de muerte No se puede establecer exactamente en el momento adecuado. Dado que RKI no publica la hora de la muerte, se estima en función de la fecha informada de la enfermedad de la corona.

No se puede establecer exactamente en el momento adecuado. Dado que RKI no publica la hora de la muerte, se estima en función de la fecha informada de la enfermedad de la corona. los Proporción de variantes de virus RKI se calcula a partir de una muestra aleatoria de muestras positivas de SARS-CoV-2.

