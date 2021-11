Corona Virus Live Index: +++ 06:02 Los representantes de los médicos esperan la distribución de los pacientes de Corona en Alemania +++

La Asociación Médica de Marburg Bund está preocupada por la rápida propagación del coronavirus en Alemania. “Nunca me ha preocupado más la pandemia que ahora”, dijo la presidenta de la asociación, Susan Jonah, a los periódicos Funk Media Group. El número de pacientes corona en unidades de cuidados intensivos aumentará de forma tan espectacular en las próximas semanas que en algunos lugares será necesario realizar un traslado transregional, y quizás incluso a nivel de Alemania. Juna se quejó de un “vacío de poder en la política entre el antiguo y futuro gobierno, el gobierno federal y los gobiernos estatales”.

+++ 05:20 RKI informa 33498 nuevas infecciones, más de cinco millones de infecciones desde el comienzo de la epidemia +++

Las autoridades sanitarias han informado de 33 498 nuevas infecciones al Instituto Robert Koch. Esto significa que el número de infecciones confirmadas por coronavirus en Alemania ha aumentado a más de cinco millones desde el inicio de la epidemia. El RKI da una incidencia de siete días de 289,0. A modo de comparación: el día anterior, el número de nuevas infecciones notificadas fue de 277,4, hace una semana fue de 191,5. Otras 55 personas han muerto a causa del virus. Hace una semana hubo 37 muertos.

+++ 04:39 El Ministerio de Trabajo aparentemente planea devolver la oficina central +++

El ministro federal de Trabajo, Hubertus Heil, quiere reintroducir el compromiso de trabajar desde casa debido al aumento de las infecciones por coronavirus. Así lo informó el diario “Bild am Sonntag”, refiriéndose a un proyecto de ley presentado por el Ministerio Federal de Trabajo a los semáforos del SPD, Verdes y FDP. En consecuencia, 3G también es obligatorio en el lugar de trabajo. Según el diario, está previsto que el empleador no tenga que dar exámenes. Por lo tanto, los empleados no vacunados tendrán que hacerse cargo de una prueba rápida aprobada a diario.

+++ 03:45 Robert Kennedy Jr. apoya a los oponentes italianos del “Corredor Verde” +++

En Italia, muchas personas en todo el país se manifestaron una vez más en contra de la política anti-Corona del gobierno. En la ciudad de Milán, en el norte de Italia, unas 4.000 personas se reunieron en el Arco della Pace. También habló en el lugar Robert Kennedy Jr., sobrino del ex presidente estadounidense John F. Kennedy, conocido por su oposición a las vacunas. Los opositores rechazan, entre otras cosas, el llamado Corredor Verde. Con el certificado digital o imprimible, las personas pueden demostrar que han sido vacunadas contra Covid-19, dieron negativo en la prueba o se recuperaron visiblemente. El gobierno de Mario Draghi amplió el Corredor Verde a mediados de octubre. Desde entonces, se ha configurado la norma 3G para poder ir a trabajar.

+++ 02:58 Verdi advierte sobre “éxodo bajo cuidado” +++

El sindicato de Verdi advierte de una escasez a largo plazo de personal de enfermería debido al riesgo de sobrecarga en las unidades de cuidados intensivos. “Muchos empleados del sector del cuidado han dado la espalda colectivamente a su profesión, aunque les encanta”, dijo Silvia Buehler, miembro de la junta de Verdi, de Bild am Sonntag. “Estamos amenazados con un verdadero éxodo masivo en la enfermería”. Buehler continuó diciendo que, además de los que renunciaban a sus trabajos, muchas enfermeras también reducirían sus horas de trabajo y cada vez más aprendices dejarían su formación. La actual cuarta ola de la pandemia ha “roto el barril”.

+++ 02:11 Habeck también quiere 3G +++ en los trenes

Robert Habeck, jefe del Partido Verde, pide que se aplique la regla de la tercera generación al tráfico ferroviario. Luego, los viajeros deberán ser vacunados, recuperados o examinados. “Sí, viajar en tren debería ser más seguro. Desde mi punto de vista, debería ofrecer 3G aquí, y hablaremos de eso”, dijo Habek a los periódicos Funk Media Group. El experto en salud del SPD Karl Lauterbach también habló a su favor: “En este caso de Corona, es irresponsable que las personas no vacunadas y no probadas se sienten cerca de otros pasajeros durante horas en el tráfico de larga distancia”, dijo Lauterbach de Bild am Sonntag.

+++ 01:35 Kretschmer espera más muertes en la cuarta ola +++

El primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer, teme que haya más muertes por la exacerbación actual de la epidemia de Corona que en oleadas anteriores. “Estamos apenas al comienzo de un invierno frío”, dijo el político de la CDU de Bild am Sonntag. “Esta cuarta ola cobrará más víctimas, incluso más muertos, que cualquier cosa que hayamos conocido antes”. Kretschmer asume que la tensa situación continuará durante meses. “Sabemos desde el año pasado que tenemos que aguantar hasta Pascua. Esta ola no terminará antes de esa fecha”.

+++ 00:41 Miles protestan en Ginebra contra las medidas de la Corona +++

En Ginebra, varios miles de personas se manifestaron contra las medidas Corona actuales y previstas. La policía dijo que los organizadores de la marcha reportaron 5,000 participantes y la policía dijo 2,500. Los manifestantes denunciaron “vacunaciones forzadas”, “vigilancia masiva” y “discriminación” por medio de carteles y cánticos. El 28 de noviembre se celebrará en Suiza un referéndum sobre una nueva ley antipandémica. Su objetivo es crear el marco legal para el uso obligatorio de un pasaporte de salud para probar la vacunación, el retiro o los resultados de las pruebas, y otras opciones para el rastreo de contactos. Según una encuesta de opinión realizada a principios de noviembre, una mayoría de alrededor del 69 por ciento votaría a favor de la ley en el referéndum.

+++ 23:58 Schleswig-Holstein amplía las pruebas obligatorias en los centros asistenciales +++

En Schleswig-Holstein, los visitantes de los centros de atención que hayan sido vacunados o recuperados tendrán que dar negativo en la prueba de corona en el futuro. La Cancillería del Estado anunció la extensión de la ley anti-Corona con las adiciones apropiadas. El gobierno estatal ha endurecido los requisitos de prueba para proteger mejor las instalaciones y, al mismo tiempo, mantenerlas abiertas. Hasta ahora, los visitantes tenían que ser vacunados, curados o examinados. Por lo tanto, los empleados recuperados y vacunados deben someterse a pruebas cada tres días. Los empleados no vacunados todavía tenían que someterse a pruebas diarias. Las instituciones deben poder facturar las pruebas en todo el gobierno federal.

+++ 23:17 Jefe de registro intensivo: los empleados están aumentando al límite +++

La situación en las unidades de cuidados intensivos está aumentando debido a la pandemia de Corona, según el doctor Christian Karaganidis. Karagiannidis, jefe del Registro de Cuidados Intensivos de la Sociedad Alemana Multidisciplinaria de Cuidados Intensivos y Medicina de Emergencia (Divi), escribió en Twitter. En el RBB “Abendschau”, advirtió el médico: “El tiempo realmente se está acabando en este momento”. Karagiannidis espera que se alcance el umbral de 3.000 pacientes de Covid en unidades de cuidados intensivos en los próximos dos o tres días.

+++ 22:35 Esken para mejorar los planes de semáforo +++

La líder del SPD, Saskia Esken, apoya el endurecimiento del borrador para enmendar la Ley de Protección contra Infecciones. “Es muy posible y también lo apoyaré en lugares donde estamos afinando el proyecto nuevamente”, dijo Esken, estudio ARD Capital, según la radio. Puedes ver la explosión de la situación. “Tenemos que discutir que en áreas que están particularmente en riesgo, como clínicas, centros de atención, escuelas y guarderías, las personas no vacunadas deben someterse a pruebas a diario. También estamos discutiendo la vacunación obligatoria en estas áreas”.

+++ 21:55 hasta en 14 estados federales +++

En 14 de los 16 estados federales, la tasa de infección de 7 días sigue aumentando, a veces de forma pronunciada. Sajonia (más 51,70 a 620,7) y Sajonia-Anhalt (más 28,40 a 297,7) dan el salto más grande. Baviera y Turingia (ambas más 23,10) registraron fuertes incrementos en el número de casos por 100.000 habitantes en una semana.

Con una ocurrencia de 7 días, Turingia ahora está subiendo por encima de la marca 500 después de Sajonia. Bavaria (479.4) se está acercando rápidamente al umbral. Schleswig-Holstein es el único estado federal que todavía está por debajo de la marca de 100, mientras que Bremen está ligeramente por encima cuando la tasa de infección es baja.

En términos absolutos, Baviera es la favorita con 12.352 heridos, seguida de una gran distancia de Baden-Württemberg (6145), Renania del Norte-Westfalia (4884) y Sajonia (4850).

+++ 21:20 El valor más alto del sábado hasta ahora: los estados federales informan 41,300 nuevos casos +++

El número total de casos de coronavirus confirmados por laboratorio registrados hasta ahora ha cruzado el umbral de los cinco millones en Alemania: un año, nueve meses y 17 días después de la primera infección alemana confirmada, el total de casos de coronavirus registrados oficialmente aumentó a 5.001.535. Eso es 41,324 infecciones nuevas más que la noche anterior. Según las autoridades estatales, el número de muertes relacionadas con la infección por el coronavirus aumentó hoy en 167 a un total de 97.633. Estos son valores inusualmente altos para el sábado: para las nuevas infecciones, es el valor más alto jamás registrado el sábado en el nivel estatal. El aumento diario actual es un 33,4 por ciento por encima del nivel del sábado la semana pasada.

La tasa de incidencia (valor R de 7 días) fue determinada por el Instituto Robert Koch (RKI) como 1,24 (día anterior: 1,22). Según el Registro de Cuidados Intensivos DIVI, 2.941 pacientes con COVID-19 están siendo tratados actualmente en medicina intensiva en Alemania, 1.496 de los cuales se someten a ventilación invasiva. Aproximadamente 3.260 camas de cuidados intensivos siguen siendo gratuitas en las clínicas alemanas, o el 13,2 por ciento.

