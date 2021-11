Informe policial: los migrantes vuelven a cruzar la frontera hacia Polonia

NSSegún la policía polaca, un grupo de unos 50 inmigrantes atravesó la barrera en la frontera con Bielorrusia y llegó a Polonia. Un portavoz de la policía dijo el domingo que el accidente ocurrió el sábado por la noche cerca del pueblo de Dubece Sirkeuen.

Los agentes arrestaron inicialmente a 22 iraquíes. Una portavoz de la policía fronteriza dijo que los guardias fronterizos y los soldados arrestaron a todos los demás migrantes poco después. Todo el grupo fue devuelto a la frontera de Bielorrusia.

Según la policía, otro grupo más grande intentó cruzar la frontera no lejos del pueblo de Kolonia Klukowicze, pero fue en vano. Los refugiados arrojaron piedras a los oficiales y uno de los oficiales resultó levemente herido.

La policía también arrestó a cuatro presuntos contrabandistas en la zona fronteriza que viajaban con refugiados. Según la información, son georgianos, polacos y sirios. La información no se puede verificar de forma independiente ya que Polonia ha declarado el estado de emergencia en la zona fronteriza. No se permite la entrada de periodistas y asistentes. Esto también se aplica a la región fronteriza del lado bielorruso.

A la luz de la crisis, el presidente ruso Vladimir Putin se ofreció una vez más a ayudar. En una entrevista transmitida por la televisión estatal rusa el domingo, Putin dijo que Moscú estaba dispuesto a contribuir “de cualquier manera posible” a una solución. Un portavoz del Kremlin anunció la semana pasada que Rusia quiere participar.

En un segmento de la entrevista transmitido anteriormente, Putin también esperaba una conversación entre la actual canciller Angela Merkel y el autoritario gobernante bielorruso Lukashenko.

Con temperaturas cercanas al punto de congelación, miles de migrantes han estado esperando durante días en la frontera bielorrusa en campamentos improvisados ​​en el bosque. El gobernador de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha acusado de trasladar a los refugiados de las zonas de crisis a las fronteras exteriores de la Unión Europea de manera ordenada.

Las organizaciones de ayuda exigen acceso

La Cruz Roja Alemana (DRK) y la organización benéfica polaca WOSP han pedido que se proporcione ayuda humanitaria a los refugiados en la zona fronteriza entre Polonia y Bielorrusia. La presidenta de la República Popular Democrática de Corea, Gerda Hasselfeldt (“RedaktionsNetzwerk Deutschland”) dijo que la situación en la zona fronteriza inmediata es trágica. La gente sufría de hipotermia y estaba exhausta.

Se cree que hay entre 3.000 y 4.000 inmigrantes en la zona. Los números exactos no existen porque no hay acceso directo.

El primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer (CDU), se ha pronunciado en contra de la aceptación de migrantes varados en la región fronteriza entre Bielorrusia y Polonia en Alemania. No podemos aceptar a estos inmigrantes en la Unión Europea o en Alemania. “Si quisiera, no tendrían que desviarse por Minsk, pero podrían volar directamente a Alemania”, dijo Kretschmer de Bild am Sonntag.