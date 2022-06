¿Correlación?: ¿Cómo ha afectado la recesión estadounidense al mercado bajista en el pasado? Boletin informativo

Publicaciones en este artículo Índices en este artículo

Aumentos de precios recientes sin efectos duraderos

La recesión sigue a un mercado que promedia un 43 por ciento más bajo

La relación P/E actual es el 50 por ciento de los precios de recesión

El mercado de valores se encuentra actualmente en modo de mercado bajista por novena vez desde 1990. Estadísticamente hablando, Brainmarket cada segundo ha sido seguido por una recesión en los EE. UU.

En el pasado, el mercado de valores tardaba un promedio de 14 meses en recuperarse de manera sostenible, estima Charlie Bellillo de Compound Advisors. Como resultado, el mercado bajista podría continuar hasta agosto de 2023, ya que el S&P 500 solo rompió la marca de pérdidas del 20 por ciento en junio de 2022.

Se puede suponer que Brenmarkt durará meses en lugar de semanas. Sin embargo, cada mercado bajista es diferente, afirma el administrador de activos Peter Hobby, refiriéndose al mercado bajista de 2020, cuando la pandemia desató el pánico en el mercado de valores. En retrospectiva, fue el mercado bajista más corto jamás registrado, con una duración de solo 27 días, aunque esto no se esperaba en ese momento.

En el pasado, el índice MSCI World All Countries perdió un promedio del 43 por ciento cuando un mercado bajista se convirtió en una recesión. En el pasado, cuando el mercado de valores no provocaba una recesión en Estados Unidos, el índice perdía un promedio de 21 puntos porcentuales.

¿Recesión o recesión?

La relación precio-beneficio (P/E) cayó a un promedio de 13,3 durante los períodos de Brenmarkt, una caída de al menos el 20 por ciento desde el pico más reciente, mientras que durante los períodos de recesión económica real cayeron a 15,5. De esto se puede concluir que con un P/E actual de 14,4 y una caída de precios del 21 por ciento, el mercado ya ha descontado una recesión del 50 por ciento en comparación histórica, dijo Dirk Steffen el 21 de junio. En el boletín ‘Perspectives in the Morning’ de Deutsche Bank. “Aún no se ha decidido si habrá una recesión real en el futuro cercano”, dice el estratega de mercado de capitales. “La volatilidad del mercado de valores ciertamente permanecerá con nosotros”.

En su análisis básico “Corona Crash vs. Brenmarkt” del 23.06. Sven Weisenhaus escribe que ni siquiera el DAX muestra una fortaleza sostenida en la reciente recuperación de precios. Por lo tanto, todavía tiene dudas sobre un fondo o incluso un cambio de tendencia y continúa mostrando la imagen del gráfico bajista. El experto evalúa el desarrollo del EURO STOXX 50 de manera similar.

Caen los niveles de calificación

La rebaja en la calificación DAX -también en comparación con el S&P 500- está muy avanzada y ha alcanzado el nivel de la calificación “normal”. Un análisis realizado por Helaba, en el que se consideran la relación precio/flujo de caja (KCV) y la relación precio/valor contable (PBV) (PBV) además del PER, muestra que el DAX se encuentra efectivamente en el rango normal inferior, mientras que el índice general de EE. UU. el rango solo se alcanza en el rango normal superior.



La corrección actual duró más de seis meses, mientras que los mercados de no estancamiento en EE. UU. continuaron a un ritmo de medio año. Según los expertos de Helaba, la relación riesgo/recompensa ahora es atractiva porque el mercado de valores de EE. UU. ya ha perdido un 24% desde enero. Si la economía cae en recesión, estadísticamente hablando, eso irá acompañado de más pérdidas, totalizando un 38 por ciento en promedio, durante 20 meses.

¿Cómo se puede lograr la inversión de tendencia?

En un informe, los analistas de Goldman Sachs asumen que 2022 será un mercado cíclico caracterizado por una alta inflación y altas tasas de interés. Las acciones tendrán simplificación la política monetaria Ya cotizado. En promedio, este mercado bajista dura dos años y registra una caída de precios del 31 por ciento, por lo que el mercado bajista actual está muy cerca de los promedios históricos. Sin embargo, se estima que la duración será menor, cita CNBC del informe.

Sin embargo, la inflación debe caer primero para permitir valoraciones más bajas, expectativas de crecimiento y relajación monetaria. En el pasado, generalmente era posible revertir la tendencia con expectativas de tasas de interés más bajas. “Solo cuando la situación de las noticias vuelva a cambiar positivamente puede cambiar el estado de ánimo en los intercambios”, dijo el administrador de activos Peter Hobby a Die Welt. Luego, las tasas de interés más bajas y un cambio en los precios del petróleo podrían conducir a una recuperación a corto plazo o al final de un mercado bajista.

