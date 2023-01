Cosimo patea la maceta y revela que el fondo de pantalla del campamento de la jungla es falso

de: Lucas Enkammerer

La temporada 16 de Jungle Camp está en pleno apogeo. Cosimo ahora ha expuesto accidentalmente el hecho de que no todo es real en el popular programa RTL. Porque golpeó una maceta en el campamento.

Murwillumbah, Australia – Han pasado casi 20 años desde el 9 de enero de 2004 cuando el primer lote de celebridades se deslizó en el campamento en la jungla mudarse. Mientras tanto, decenas de invitados famosos se han enfrentado a audiciones, errores y discusiones con otros activistas que hacen que el infame formato RTL sea tan legendario. La emisora ​​transmite actualmente la 16ª edición del Jungle Tournament, que celebra su gran final el 29 de enero y elige a una de las valientes estrellas como ganadora.

Para la mayoría de los espectadores, es más probable que lo más destacado del campamento de la jungla sean los desafíos agotadores que han llevado a muchas celebridades al límite, o el drama del día a día entre estrellas en guerra. Pero la jungla ambientada en la Costa Dorada de Australia no siempre está llena de gente y es explosiva; también hay momentos emotivos en los que Candidatos al Campamento de la Selva Un auténtico nunca antes visto, ha tenido una respuesta increíble de los fanáticos. A pesar de estas conmovedoras escenas, no todo en el campamento es tan real como parece.

Está dentro Jungle camp ya ha sido ayudado mucho Y que el programa no se filmó en lo profundo de la jungla australiana no es un gran secreto. Después de todo, sería peligroso abandonar físicamente a una docena de celebridades en medio de la nada con animales venenosos en cada esquina. Aparentemente, a RTL todavía le gusta mantener las apariencias, lo que solo aumenta la vergüenza cuando se expone el engaño cuidadosamente pensado.

¿Dónde se filmó realmente “Jungle Camp”?

Desde que el primer episodio de Jungle Camp apareció en las pantallas el 9 de enero de 2004, la emisora ​​ha sido acusada a menudo de no filmar el formato en un bosque real. Aunque se muestra en la televisión que las celebridades en guerra están sentadas a la sombra de las palmeras, a decenas de kilómetros de la civilización, no es tan extremo. Porque la película “I’m a Celebrity” fue filmada en una granja cerca del pueblo de Murwillumbah, ubicado en la región australiana de Nueva Gales del Sur. Versiones internacionales del programa, como la británica “I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!” también utiliza el sitio. Así que no es el bosque más profundo, pero tampoco un televisor con árboles artificiales.

