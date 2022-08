Crecer con hermanos tiene poco efecto en la personalidad

kmpkt ¿Típico hijo único? Crecer con hermanos no tiene mucho efecto en tu personalidad.

miTiene perfecto sentido: cualquier persona que crece con sus hermanos aprende temprano a empatizar, ser considerado con los demás y hacer compromisos. Habilidades sociales que todos pueden usar muy bien para su vida adulta más adelante. Aparentemente, los hijos únicos tienen la mayor dificultad: no tienen compañeros en el grupo familiar cercano con los que tienen que convivir en la vida cotidiana.

De hecho, si creciste como hijo único o como un hermano tiene poco efecto en tu personalidad como adulto. Esta es la conclusión a la que han llegado investigadores de universidades de leipzig Y el Zúrich Así es Nueva Zelanda Universidad Victoria de Wellington. Publicaron su estudio en la revistaPsicologia“.

Incluso si los hermanos juegan un papel central en la infancia, su influencia en la personalidad posterior es mínima.

Durante mucho tiempo, los psicólogos han escrito, estudios previos han asumido que los hermanos y hermanas influyen principalmente en lo que se llama características de coincidencia de género, es decir, lo que definimos como “hombre típico” o “mujer típica”. Sin embargo, hasta ahora estas suposiciones se han basado en conjuntos de datos no representativos.

Para examinar si estos resultados del estudio anterior tienen sustancia de verdad, el equipo de investigación analizó datos de más de 80 000 adultos con hermanos de nueve países, incluidos Alemania y EE. UU., pero también de otras regiones socioculturales como México. y china . Para ello, utilizan varios estudios nacionales a largo plazo que recopilan sistemáticamente información sobre las personas durante décadas. Estos incluyen, por ejemplo, las condiciones de vida y los rasgos de personalidad que se identificaron en las entrevistas.

Cómo actuar como un adulto que no está definido por su hermano o hermana Fuente: Getty Images / Westend61

Resultó que, independientemente del país de origen de los participantes del estudio, los rasgos de personalidad como la asunción de riesgos, la estabilidad emocional, la escrupulosidad y la paciencia no estaban relacionados de ninguna manera con el género del hermano. El Dr. explica. Julia Rohrer de la Universidad de Leipzig en presione soltar.

Esto no significa que los hermanos no tengan influencia en la vida posterior.

Sin embargo, no tienen un efecto directo sobre ciertos rasgos de personalidad. Por el contrario, también significa que los hijos únicos no tienen desventajas ni ventajas en comparación con aquellos que crecen con hermanos o hermanas. Alternativamente, se puede suponer que otros factores, como los del entorno social, el entorno en el que se crece o la crianza de los padres, tienen una mayor influencia en la personalidad posterior.

La educación tiene un gran impacto en la personalidad como adulto. Crédito: Getty Images/MoMo Productions

En general, la evidencia actual sugiere que los hermanos tienen una influencia sorprendentemente pequeña en la personalidad en la edad adulta. Por ejemplo, estudios previos de nuestro grupo de trabajo aquí en Leipzig muestran que la posición de hermano, es decir, si eres un primogénito o un niño, no juega un papel importante en la personalidad”, dice Rohr.

Al mismo tiempo, según los resultados de su estudio, los investigadores no excluyen la posibilidad de que el género de los hermanos desempeñe un papel en ciertas áreas de la vida. Los estudios de los EE. UU. y Dinamarca, por ejemplo, proporcionarán evidencia de que las mujeres que tienen hermanos a menudo ganan menos trabajando. Sin embargo, estos estudios aún no han podido explicar por qué esto es así. Pero una cosa es segura, dice Rohrer: “La personalidad probablemente no sea parte de la explicación de tales efectos”.

Hasta cierto punto, la personalidad es ciertamente innata, al igual que la inteligencia.

