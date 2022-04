¿Crecimiento débil?: Los analistas reducen el precio objetivo de las acciones de NVIDIA: ¿NVIDIA enfrenta una caída en la demanda? | Boletin informativo

Publicaciones en este artículo

La participación de NVIDIA en la bolsa de valores en los últimos años no ha podido disminuir: la compañía de tarjetas gráficas con sede en Santa Clara (California) logró superar incluso las expectativas de los analistas más salvajes casi todos los trimestres, y el precio de las acciones siguió subiendo. . NVIDIA tiene una muy buena posición en muchas tendencias importantes, como la conducción autónoma o los juegos, y hasta ahora el mercado ha estado creciendo exponencialmente durante varios años. El analista CJ Muse recientemente causó revuelo cuando clasificó a NVIDIA como “probablemente la empresa de tecnología más importante del mundo”. Pero ahora hay dos informes de analistas que están causando gran preocupación entre los accionistas de NVIDIA. Cada vez más analistas e inversores se preguntan: ¿El rápido crecimiento de la empresa está sentando las bases?

La firma de inversión Trust anunció una disminución en la demanda de productos semiconductores

La semana pasada, un informe de la firma de inversión estadounidense Trust provocó una caída significativa de los precios en la industria de los semiconductores. Según lo informado por Alpha Search, Trust dice que tiene “evidencia creíble de reducciones de contrato”. El analista de confianza William Stein habló de un “cambio negativo repentino” en la situación de la demanda, que se reflejará en la situación de la demanda de los fabricantes de semiconductores en los próximos meses. Reciba información exclusiva sobre descuentos de pedidos de expertos en la industria de semiconductores. No se mencionó la razón exacta. Lo peor para la industria de los semiconductores sería una caída general de la demanda debido a la saturación del mercado, mientras que una desaceleración a corto plazo debido a un inventario lleno temporalmente sería más manejable.

De todos modos, Stein es bajista para NVIDIA and Co. En el futuro cercano: aunque el analista espera que continúen las cifras sólidas para el primer trimestre y quizás también para el segundo trimestre de este año, el crecimiento se desacelerará significativamente en la segunda mitad de 2023. Los inversores reaccionaron a esta noticia con incertidumbre y presionaron cada vez más el botón de venta: las acciones de NVIDIA, AMD e Intel cayeron varios por ciento en el Sur.



Baird también reduce los objetivos de precios para las acciones de semiconductores

Stein vinculó esta nueva información a una advertencia de compra a sus clientes. El analista también redujo sus objetivos de precios para los tres fabricantes de chips más grandes del mundo: NVIDIA de $347 a $298, AMD de $144 a $111 e Intel de $53 a $49. Truist no es la única firma de analistas que está minimizando sus objetivos de precio para las acciones de semiconductores. Tristan Gera, del banco de inversión Robert W. Bird, también redujo drásticamente el precio de NVIDIA de $360 a solo $225. Según “Search for Alpha”, Jira justificó su reevaluación con la disminución del interés de los consumidores en los procesadores gráficos como resultado de “existencias excesivas”. Curiosamente, Jira ve la próxima “división dura” (división en la cadena de bloques debido a los planes contradictorios de los programadores de criptografía) del éter de criptomonedas como una posible razón de la “demanda débil intensificada” de los procesadores gráficos, como NVIDIA, la tarjeta gráfica más grande del mundo. fabricante, que afecta especialmente a. Además, la demanda de computadoras está cayendo y las sanciones occidentales contra Rusia no dejan a NVIDIA sin cambios. Al igual que Stein, Gerra también asume que después de un fuerte primer trimestre de 2022, NVIDIA inicialmente no tendrá las tasas de crecimiento de los últimos años.



Las acciones de NVIDIA están cayendo actualmente después de un rápido aumento en los últimos años.

Las acciones de NVIDIA son las favoritas de muchos inversores. Cuando observa el desempeño de las acciones, no es de extrañar: si bien las acciones de NVIDIA costaron menos de $ 75 antes de la pandemia de Corona, alcanzaron su récord anterior de $ 346.47 el 22 de noviembre de 2021. Gracias a este desarrollo en el mercado de valores, la empresa se convirtió en El fabricante de tarjetas gráficas es ahora uno de los más grandes del mundo con una capitalización de mercado de más de $ 500 mil millones. Sin embargo, en los últimos meses, NVIDIA no ha podido continuar con el desempeño exitoso del año pasado. Las acciones de NVIDIA cotizan actualmente a $222,03 en el Nasdaq (fecha de cierre: 13 de abril de 2022), un récord de más del 30 por ciento. Después de todo, NVIDIA sigue subiendo más del 45 por ciento en un período de 12 meses. Si sigue el análisis de Baird, la reciente debilidad de las acciones de NVIDIA podría tener razones específicas de la empresa, así como la debilidad general de las acciones tecnológicas debido a las tasas de interés más altas en los EE. más de 50 a pesar de su muy ambicioso revés de rating.

