Crimen en la fase final: pura locura del balonmano en Gummersbach | Deportes

Este fue el primer duelo para ambos equipos a la altura de los ojos.

VfL Gummersbach y TSV Hannover-Burgdorf nadan en Liqui Moly balonmanoBundesliga a un nivel. El miércoles por la tarde a las 33:33 (14:16) se determinó la primera posición de ambos equipos. con un final dramático.

Después de ponerse al día Gummersbach anota un punto contra el Hannover Burgdorf Fuente: Cenar Medios

La locura del balonmano en Gummersbach

Últimos segundos en el Schwalbe Arena. El jugador de los nacionales Julian Koster anotó a los 33:33 y Hannover-Burgdorf tiene la ofensiva final en sus manos. Branko Vujovic marcó el gol, pero el pitido final fue anulado por un error de Asima. Una decisión muy dudosa. Gudjon Valur Sigurdsson, entrenador del Gummerbach: “Estamos contentos con este punto. El Hannover fue el mejor equipo durante todo el partido”.

De antemano, hay un gran respeto por ambas partes. Dominic Mapes, creador de juego de Gummersbach: “El Hannover Burgdorf juega un balonmano muy atractivo y defiende bien. La temporada pasada terminé en un merecido sexto puesto”.

Su rival Marian Michalczek: “No podemos dormirnos en los laureles, los buenos de Gummersbach nos exigirán todo. El año pasado nos unimos como grupo. Una buena defensa volverá a ser la base y Gummersbach cometerá errores”.

Lo que los dos equipos pueden felicitarse mutuamente en la primera mitad: ambos tienen un control razonable sobre la zona de defensa rival. Lo que ambos tienen que reprender es que a los corredores del circuito se les da demasiada libertad.

El resultado es que el Hannover-Burgdorf siempre está en ventaja por 1:2 y la diferencia es de hasta tres goles. Sin embargo, no es ningún secreto que esto no significa nada en el balonmano. Porque los Gummersbacher no conceden la derrota de pasada. El capitán del Hannover, Marius Steinhauser, lo duda durante el descanso en Dean: “Tenemos que seguir jugando nuestro juego con paciencia”.

Él y sus colegas hacen lo mismo. 23:18 Los visitantes se adelantan en el minuto 37. Gummersbach está en un gran problema. Pero el balonmano es balonmano, por lo que estar cinco goles por detrás con tiempo suficiente en el reloj no significa nada. Y esto es lo que pasa.

El viejo maestro lucha a su manera y la gente de Baja Sajonia a menudo olvida la seriedad de su juego. Después de las 24:25, el entrenador del Hannover-Burgdorf, Christian Prokop, se toma un descanso y da clases al aire libre: “Chicos, atención, ¡estamos por delante!”.

Se ejecuta hasta el progreso 31:27, luego el mismo partido. Los Gummersbach no se deben bajar, se pegan a los invitados como chisporroteos. Al final consiguieron un punto que el Hannover-Burgdorf debería haberse llevado.

Goles del VfL Gummersbach: Mabis 9/1, Horzin 4, Chlorov 4, Kudrin 3, J Koster 3, Tskhovribadze 3, Hasler 2, Fedarson 2, Priegler 1, Milos Vujovic 1, Zeman 1

Goles del TSV Hannover-Burgdorf: Fisher 7, Hahn 7, Edvardson 4, Steinhauser 4, B. Vujovic 4, Brozovic 2, Buechner 2, Kulish 1, Michalczek 1, Osense 1