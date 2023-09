“Era una cuestión de vida o muerte”: Ulrich sobre el “gran accidente”

“Hace cinco años tuve un gran accidente, era una cuestión de vida o muerte. Perdí casi todo, casi mi vida”, dijo la ex estrella del ciclismo en un evento. Vídeo maestro Jueves en Múnich: “Luché con todas mis fuerzas para salir”.

Para él lo tenía claro: “Tienes que cambiar de vida. No se limite a evitar el alcohol y las drogas. Tienes que aceptar tu pasado. Anteriormente la había reprimido, quería resolverlo yo mismo y no tenía con quién hablar. No podía afrontar el pasado por mi cuenta”.