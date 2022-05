Cristiano Ronaldo es el sucesor de Lewy en el Bayern de Múnich

El Bayern de Múnich explora actualmente el mercado de fichajes en busca de un sucesor de Robert Lewandowski. Recientemente, Sasa Kalajdzic del VfB Stuttgart fue considerado el candidato más prometedor. En Inglaterra, actualmente circulan informes de que Cristiano Ronaldo podría convertirse en un problema para los campeones récord.

En el pasado siempre ha habido rumores extraños sobre Cristiano Ronaldo y el Bayern de Múnich. A principios de año, el diario británico “The Sun” informó que Munich se ocuparía de CR7, ahora hay nuevas especulaciones sobre la isla. Según lo informado por el Manchester Evening NewsLa estrella envejecida del Manchester United podría convertirse en un problema para el Bayern.

¿Ronaldo Mendes, consultor, está probando suerte en el Bayern?

Según el rotativo, el asesor de Ronaldo, Jorge Mendes, “está metiendo los dedos en el pastel del Bayern, sobre la posible marcha de Robert Lewandowski”. En consecuencia, podría atreverse a intentar acomodar a su hijastro como posible sucesor de Lewandowski a los campeones récord alemanes.

En los últimos meses ha habido rumores de que el portugués no está contento en Manchester y está coqueteando para marcharse a principios de verano. El hecho de que el United no juegue la Champions League la próxima temporada no debería complacer en absoluto a Ronaldo.

Ronaldo hace estallar la estructura salarial del Bayern

El internacional portugués tiene contrato con el United hasta 2023. A pesar de su avanzada edad futbolística, su valor de mercado aún se estima en 35 millones de euros. Pero el Manchester pagó solo 15 millones de euros el verano pasado. El motivo: la Juventus quería deshacerse del delantero para ahorrarse el sueldo. Se rumorea que gana aproximadamente 30 millones de euros anuales.

Incluso si el compromiso de Ronaldo como reemplazo de Lewandowski fuera un verdadero martillo de transferencia, parece poco probable que se traslade al Bayern. Ronaldo cumple 37 años a fines del otoño de su carrera y esa solo sería una solución sostenible. Además, dado su salario, difícilmente encaja en la estructura de Munich.