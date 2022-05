Después de que Red Bull termine, Max Verstappen piensa

El equipo informó durante la sesión de entrenamiento en curso que Lewis Hamilton y George Russell todavía están luchando con el Mercedes W13 en Mónaco. “Estamos progresando constantemente, pero hasta ahora ninguno de nuestros conductores ha estado satisfecho con el automóvil”, dice Mercedes. A los pilotos les falta confianza en el coche, “sobre todo en los tramos rápidos” de un circuito, por ejemplo en el carril de la piscina. También puedes verlo: Hamilton dejó mucha distancia con respecto a las barandillas allí antes, y ciertamente no estaba al máximo.

Personalmente, creo que los pilotos no tienen una agenda establecida aquí. Prefiero la impresión de que, para ellos, el Monaco es realmente el último viaje en cuchillas de afeitar y un desafío de conducción increíblemente genial que realmente aprecian y aman. Así es exactamente como se expresan.

Aquí hay una pregunta de un lector de Maxime en Twitter bajo el hashtag #FragMST. Pero puede que no haya una respuesta definitiva.

Tras el percance de Daniel Ricciardo en el entrenamiento del viernes, McLaren rompió el toque de queda nocturno y aprovechó su segundo “Joker” del año. Significado: que este trabajo extra no resulte en una penalización. Pero: McLaren ahora no tiene “Jokers” en ninguna otra situación de esta naturaleza.

…aparecen los campeones de Fórmula 1 y lo que pueden decir. Conor Moore arregla Max Verstappen, Lewis Hamilton & Co. de una manera divertida. ¡Siéntete libre de echar un vistazo y reír! 🙂

Verstappen bien podría aceptar terminar su carrera en la F1 sin conducir para otro equipo. Después de 2028, dijo: “Puedo parar”. “He estado en la Fórmula 1 desde que tenía 17 años. Eso es mucho tiempo. Y tal vez quiera hacer otra cosa. Cuando tenga 31 años, puede que esté en la cima de mi carrera o que ya no esté muy bien”. No lo sé. Y quiero correr Otros, como carreras de larga distancia.

El MGU-K de Valtteri Bottas en un Alfa Romeo C42 se declaró en huelga el viernes, al igual que el Mick Schumacher Haas VF-22. Ambos equipos obtienen estos componentes y el liderazgo total de Ferrari, ya que reaccionan a los errores técnicos “con preocupación”, explicó el jefe del equipo, Mattia Binotto, en la conferencia de prensa. Sin embargo, se supone que la confiabilidad de las unidades no está en riesgo.

Ricciardo todavía no se siente “cien por cien cómodo en el coche” en McLaren y tiene un compañero de equipo muy rápido en Lando Norris. Esto se traduce en la distancia habitual entre los pilotos de McLaren. “Solo podemos trabajar con Daniel para encontrar el último porcentaje”, dice Seidl. “Esto es para lo que usamos nuestra energía”.

“Es importante que separemos los diferentes temas entre sí aquí”, dice Seidl. Y el incidente en el entrenamiento no es solo culpa de Ricciardo: “Decidimos como equipo presionar más y salió mal. Pero todos tenemos suficiente experiencia para dejar eso atrás”.

Al principio, el jefe de McLaren, Zak Brown, criticó públicamente a Daniel Ricciardo, luego el australiano tuvo un accidente el viernes en Mónaco. Pero el jefe de McLaren, Andreas Seidl, está tratando de no centrarse demasiado en el problema del personal en torno a Ricciardo.

Lando Norris sigue sin estar en forma

Según el jefe de McLaren, Andreas Seidl, Lando Norris no está completamente de vuelta después de la amigdalitis. “Probablemente todavía no sea el 100 por ciento, pero no está lejos”, dice Seidl.

“Era importante darle un descanso. Fue bueno ver que ayer [im Freitagstraining] Él era realmente bueno en eso. Gracias a las actualizaciones en Barcelona, ​​avanzamos incluso a bajas velocidades”.