a: Michael Hog

separar

Benjamin Pavard tiene contrato con el Bayern de Múnich hasta 2024. Ciertamente no quiere cambiarse al Borussia Dortmund.

Munich – Bayern Munich fortaleció la posición de lateral derecho. Nosair Mazraoui proviene del Ajax de Ámsterdam. ¿Qué significa eso para el futuro de Benjamin Pavard, quien jugó de lateral derecho durante su etapa en el Bayern de Múnich?

FC Bayern: ¿Dónde se siente más cómodo Benjamin Pavard?

Pavard habla en una entrevista con la emisora ​​de radio francesa RMC sobre su futuro. El internacional francés se ve en el centro de la defensa. “Puedo ayudar por la derecha pero mi posición es el centro de la defensa. Quiero jugar de central porque es mi posición desde hace menos de 19 años. Me siento muy cómodo y satisfecho en esta posición”, explica el de 26 años. Entonces, tras la salida de Niklas Sule, ¿habrá una solución interna en el Bayern?

Bavard sobre el regreso de Francia: “Si se presenta la oportunidad…”

El propio Pavard aún no sabe qué le deparará el futuro. Pero parece que ha tomado una decisión. “Todavía no he ganado nada en Francia, tengo que ganar algo en Francia. Si se presenta la oportunidad, por qué no, estoy abierto a todo”. Maubeuge, cerca de la frontera belga.

Benjamin Pavard desea que la temporada 2022/2023 sea aún mejor. © IMAGO / Ulrich Wagner

Benjamin Pavard: “No me voy al Dortmund”

“Si tengo que ir algún día, entonces no DormundA pesar de todo el respeto que tengo por el club y su afición”. En cualquier caso, Pavard aún no había pensado en despedirse. “Estoy muy feliz en el Bayern de Múnich, es uno de los mejores clubes del mundo”, dijo el ex club de Stuttgarter “Me siento bien, todavía tengo un contrato de dos años”.

Bayern Munich: ¿Qué piensa Benjamin Pavard de Julian Nagelsmann?

Pavard es un apasionado del estilo de juego del Bayern de Múnich. “Jugamos muy ofensivamente y somos casi tres en defensa en cada partido. Me encanta y por eso estoy en el Bayern de Múnich”. También elogió abiertamente al técnico Julian Nagelsmann. “Es un estratega, creo que es muy buen entrenador. Es joven también, pero va bien con la filosofía del Bayern de Múnich”.

Bayern Múnich: Pavard señala la arrogancia de sus compañeros

“Hasta ahora todavía estoy muy decepcionado por esta eliminación, para mí teníamos que seguir adelante”. Pero no era arrogante. “Por mi parte, no traté (al Villarreal) de manera francamente condescendiente, quizás algunos jugadores lo hicieron con sus declaraciones”, insinúa el campeón del mundo. Pero él no quiere maldecirlo todo. “Es una temporada decente, pero espero que la próxima sea mejor”.

Después de Nossair Mazraoui, otro jugador pasa del Ajax al Bayern. Compromiso de Ryan Gravenbrich confirmado, ¡Hasan Salihamidzic recoge el paquete de transferencia doble!