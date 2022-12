Cristiano Ronaldo: Lágrimas en la despedida del Mundial – Portugal pierde los cuartos de final ante Marruecos

Cristiano Ronaldo desapareció rápidamente del escenario mundial. Después de que casi 25.000 aficionados marroquíes convirtieran el Estadio El Thumama en un manicomio, la cámara siguió de cerca a la estrella portuguesa mientras se dirigía al vestuario.

Incluso antes de que llegara a ella, el hombre de 38 años estaba llorando.

Marruecos 1, Portugal 0 – ¿Quién soñó con el título mundial de estrellas? . La gran carrera de Ronaldo quedará incompleta, y su 22º partido mundialista, con el que entró en el top 5 de la lista de los mejores de todos los tiempos, será el último. En 2026 ya tendrá 41 años.

El récord portugués de nueve goles en la Copa del Mundo (Eusebio) no alcanzará a Ronaldo (ocho) en consecuencia.

Ronaldo esconde su tristeza

El exjugador nacional Per Mertesacker analizó la rápida salida de Ronaldo en ZDF: “Quería salir rápido del campo y no mostrar a todos su dolor”. Christoph Kramer agregó: “Él toca a todos. Puedes hacerte tu propia opinión sobre él, pero sin duda es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos”.

Ante Marruecos, Fernando Santos volvió a fallar en incluir a Ronaldo en el once inicial, quien luego explicó: “Fue una decisión difícil pero no puedo pensar con el corazón, tengo que pensar con la cabeza”.

Pero a diferencia Partido de tiro 6:1 contra Suiza en los octavos de final La joven suplente de Ronaldo, Gonzalo Ramos, palideció ante los Leones del Atlas: no disparó a puerta en la primera mitad.

El CR7 carece del poder explosivo de los días anteriores.

Ronaldo notó el desnivel que provocó el remate de cabeza de Youssef Al-Nesyri (42) que hizo quedar mal al portero portugués Diogo Costa, mientras estaba sentado en el banquillo con la boca torcida.

Poco después del final de la primera parte, como en el partido contra Suiza, hubo una incógnita: Ronaldo estaba listo para jugar al lado de Ramos en la delantera (51′). A esto le siguió la mejor etapa de Portugal con más del 80 por ciento de posesión.

Ronaldo se marcha frustrado tras los cuartos de final Crédito de la imagen: Imago

Pero incluso en este juego, puedes aprender sobre el proceso de envejecimiento de una estrella y no jugar partidos. Faltaba la explosión del día anterior. Una vez que consiguió la pelota, rápidamente se deshizo de ella. Llegó una sola vez en la posición final (90+1), Bono se mantuvo a salvo.

El tiempo pasó entre los dedos de los portugueses, y Marruecos se mantuvo firme.

Ronaldo con un partido internacional récord

Tras el pitido final, Ronaldo cayó de rodillas y se tapó la cara con las manos. Cuando el entrenador Fernando Santos presentó poco después, ya estaba llorando, y luego siguieron las lágrimas. Todavía tenía que evitar correr, y luego fuimos al vestuario. Único.

Su gorra #196 habría sido la última. Según cuentas de la FIFA, conoció al plusmarquista mundial internacional Bader Al-Mutawa (Kuwait), quien también sigue en activo a los 37 años. Ya ostenta el récord mundial de más goles internacionales, y el reloj se ha detenido en 118, quizá para siempre.

Michael Ballack, que jugó exactamente la mitad de los partidos de Ronaldo con Alemania (98), dijo en MagentaTV: “Carrera increíble, números increíbles. Ha establecido récords que nadie podrá alcanzar. Eso está por encima de todo”.

“Tenía el gran sueño de coronar la era que formó. No tuvo seis meses fáciles la última vez. Todos lo lamentan”, dijo a ZDF el exjugador de la selección nacional Christoph Kramer.

Mal año para Cristiano Ronaldo

En abril, la pareja de Ronaldo, Georgina Rodríguez, dio a luz a mellizos, pero el pequeño Ángel murió poco después del nacimiento y su hermana pequeña, Bella, sobrevivió.

“Probablemente fue el peor momento de mi vida”, dijo recientemente Ronaldo en su infame entrevista con Piers Morgan, que sorprendentemente también incluye eso. El final de su regreso al Manchester United Sobre mí.

Poco antes del Mundial, los Red Devils rescindieron el contrato de Ronaldo, el jugador de 37 años se fue al Mundial sin club y ahora hay que pensar cómo seguirán las cosas con él a partir de enero.

¿Ronaldo vuelve de nuevo al club de la Champions?

“El envejecimiento de las estrellas es un proceso completamente natural”, dijo Ballack. “Así que espero que sus compañeros de equipo, la gente que lo rodea y los fanáticos lo apoyen en consecuencia. Facilita muchas cosas”. El pasado se trataba de un Mudanza a Al-Nasr Club en Arabia Saudita Especuló que Inter Miami (EE.UU.) también debería estar interesado.

Pero a Ronaldo, como se dijo recientemente, le gustaría volver a Liga de Campeones corriendo, donde también ostenta el récord goleador con 140 tantos. Pero, ¿quién volverá a golpear a un hombre de 37 años que sigue exigiendo grandes sumas de dinero?

Pepe arremetió contra los árbitros argentinos tras el Mundial

Para el Manchester United, la exageración en torno a CR7 se ha convertido en una carga últimamente, y parece que la selección de Portugal también ha sufrido la obsesión de Ronaldo después de que lo sacaran de la alineación inicial antes del partido de Suiza y todo gira en torno a él.

La novia de Ronaldo ataca a Santos, el entrenador de la selección

“Él es el líder de este equipo. Cada comportamiento, cada parpadeo se interpreta, cada explicación se interpreta negativamente. No es justo, pero así son las cosas”, dijo Ballack en MagentaTV. El propio Ronaldo “subió el listón muy alto. Es un atleta excepcional y por eso existe este enfoque extraordinario”.

Antes torneo en qatar Había dicho que si ganaba la Copa del Mundo con Portugal, podía imaginar terminar su carrera de inmediato, lo que no sucedió.

Mientras Ronaldo se mantuvo en silencio después del partido, su pareja, Georgina Rodríguez, criticó al seleccionador nacional a través de Instagram. Le escribió a una foto de su pareja: “Hoy tu amigo y entrenador se equivocó. Nunca debes subestimar al mejor jugador del mundo y tu mejor arma. La vida nos da lecciones, hoy no perdimos, hoy aprendimos”.

Portugal siente una conspiración

Fernando Santos respondió de forma indirecta en la rueda de prensa que ignorar a Ronaldo no significa que “ya no sea un gran jugador”. Santos continuó: “Si elegimos a dos personas que están más enojadas, somos Cristiano y yo. No merecíamos perder, pero así es el fútbol”.

Mientras tanto, los compañeros de Ronaldo sospecharon una conspiración y dispararon contra el árbitro Facundo Tello (Argentina).

Bruno Fernandes criticó: “Me parece muy extraño que el árbitro nos haga sonar el silbato de que nuestro país todavía está en el torneo”. Pepe dijo: “Es inaceptable que un árbitro argentino dirija nuestro juego. Por lo que vi hoy, puede darle inmediatamente a Argentina la Copa del Mundo”.

