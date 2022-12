Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar: el reportero deportivo estadounidense Grant Wahl muere en las gradas Deportes

¡La tragedia de los tiros del campeonato mundial!

El periodista deportivo Grant Wahl murió durante el partido de cuartos de final entre Argentina y Holanda en el Mundial de Qatar. Tenía solo 48 años.

Wal había tuiteado el viernes por la noche sobre el 2-2 del empate holandés: “Un gol increíble después de una situación normal”.

Poco después, durante la prórroga, el jugador de 48 años se derrumbó en la tribuna de los medios de comunicación en el Lusail Stadium. Los periodistas sentados a su lado llamaron inmediatamente a los asistentes. Los paramédicos estuvieron en el lugar rápidamente.

Se volcaron las sillas para poner a Wahl en el suelo. Hubo un intento de revivirlo durante minutos. La mala noticia después: el esfuerzo fue en vano.

Su esposa, Celine Gunder, escribió en Twitter que estaba completamente conmocionada. La NFL emitió un comunicado en su cuenta de Twitter, afirmando: “Toda la familia del fútbol americano se entristece al enterarse de la pérdida de Grant Wahl”.

Wahl ha trabajado para Sports Illustrated y como presentadora de CBS, entre otros. Fue Por octava vez como reportero en la Copa Mundial de la FIFA. Según Associated Press, Wahl escribió el lunes que estaba en el hospital debido a problemas de salud.

“Tres semanas de muy poco sueño, demasiado estrés y demasiado trabajo pueden causarte eso”, escribe Wahl. No tenía Covid. Le dijeron en el hospital que podría tener bronquitis. “Me dieron un antibiótico fuerte y un jarabe para la tos y después de unas horas me siento un poco mejor. Pero aún así, no es bueno”.

Grant Wahl con el jugador de fútbol americano Jozy Altidore (2017) Foto: MIKE LAWRIE/AFP

Wahl fue detenido por las fuerzas de seguridad 25 minutos antes del partido de la ronda preliminar entre EE. UU. y Gales el 21 de noviembre por usar una camiseta con el arcoíris para mostrar su apoyo a la comunidad LGBTQI*. La homosexualidad es ilegal en Qatar y se castiga con hasta siete años de prisión.