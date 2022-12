Mundial 2022: problema de Mbappé entre Inglaterra y Francia | Deportes

¿Quién lo detiene?

Inglaterra y Francia se miden el sábado en los cuartos de final de la Champions League Copa del mundo de invierno de diámetro uno encima del otro ( 20 h/ZDF ​​y MagentaTV).

El hombre al que todos miran: el cohete de ‘Les Bleus’ Kylian Mbappé (23). Su potencial oponente en el delantero europeo, el lateral derecho Kyle Walker (32), ahora se mostró optimista sobre sus posibilidades de eliminar a Mbappé.

La estrella del Man City se ganó mucho rencor por esto…

Nueve goles y tres asistencias en un total de 11 apariciones en la Copa del Mundo, cinco goles y dos asistencias solo en este torneo: Kylian Mbappe es una fuerza natural imparable en el campo. Y eso con solo 23 años.

Sin embargo, el defensa inglés Walker se mostró optimista sobre su capacidad para frenar a Mbappé. Dijo que no tenía planes de “extender la alfombra roja” para ello.

Walker más: “Mi trabajo es detenerlo. He jugado contra él muchas veces. Le mostraré respeto, pero no demasiado. Mbappé es un gran futbolista, pero tienen una calidad mucho mayor que eso. No jugamos al tenis”. , no es un duelo entre dos personas”.

Kyle Walker (D) en los octavos de final ante Senegal (3-0) Foto: Getty Images

Recibió pronta respuesta de inmediato. El mediocampista francés Youssef Fofana (23/Mónaco) reaccionó: “Me quito el sombrero, si puede detener a Kylian, eso es bueno para él. Hay otros 19 equipos de la Ligue 1 francesa esperando una respuesta”.

Luego, se le preguntó a Fofana sobre la opinión de Mbappé sobre las declaraciones de Walker: “Kylian es alguien que realmente no lee la prensa, lo siento”.

Youssef Fofana en la rueda de prensa Foto: FRANCIA FIFE/AFP

Hasta el momento, el seleccionador de Inglaterra Gareth Southgate (52) ha superado el torneo sin problemas. Una victoria por 6-2 sobre Irán y un empate sin goles contra Estados Unidos fueron seguidos por victorias por 3-0 sobre Gales y Senegal.

Francia también tuvo un buen desempeño. Sólo la derrota por 1-0 en el último partido de la fase de grupos ante Túnez preocupó a la afición durante un tiempo. Sin embargo, hay que decirlo: el equipo del entrenador Didier Deschamps (54) comenzó con BB.

Eso ciertamente no sucedería contra Inglaterra…