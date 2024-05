Paraguay presenta oferta rival por enlace de gas Argentina-Brasil por valor de 1.500 millones de dólares

Funcionarios paraguayos y brasileños han dicho a Reuters que están en conversaciones con compañías energéticas y altos funcionarios gubernamentales de Argentina y Brasil sobre un gasoducto de 1.500 millones de dólares que unirá los tres países.

El plan elaborado por Paraguay, anunciado en detalle por primera vez, pretende competir con una iniciativa rival boliviana destinada a reconstruir los gasoductos existentes para transportar gas argentino a Brasil. Cualquier proyecto, de implementarse, representaría un cambio potencial significativo en los flujos de energía regionales.

“Queremos firmar un memorando de entendimiento a nivel presidencial (para el oleoducto) en junio”, dijo a Reuters el viceministro de Minas y Energía de Paraguay, Mauricio Bejarano. “Existe un apoyo general al plan”.

A medida que la producción de gas en Bolivia disminuye, lo que obliga a Brasil a buscar otros proveedores, una opción potencial para obtener gas de la creciente región de esquisto de Vaca Muerta en Argentina a través del Chaco de Paraguay está ganando terreno, dijo Rodrigo Maluff, viceministro de inversiones de Paraguay. Dijo que requeriría una inversión de entre 1.200 y 1.500 millones de dólares, parte de la cual provendría del sector privado.

Los gobiernos y empresas de Argentina y Brasil han estado en conversaciones con Bolivia desde el año pasado sobre una forma más rápida y económica de transportar gas desde Vaca Muerta al norte de la región, reemplazando la red de gasoductos de Bolivia.

En los últimos meses, funcionarios paraguayos se han estado reuniendo con inversionistas en Sao Paulo y con el Ministro de Energía de Brasil y funcionarios de Argentina en Asunción. Tecpetrol, que controla alrededor del 15% de la producción de gas de esquisto de Argentina, fue parte de estas últimas discusiones, al igual que Pluspetrol, con sede en Buenos Aires, dijo Maluff.

Las empresas no respondieron a una solicitud de comentarios.

La capacidad inicial diaria del oleoducto será de 15 millones de metros cúbicos en la primera fase, dijeron los paraguayos.

El Ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira, que visitó Asunción en abril, dijo a Reuters que estaba consciente de la intención de Paraguay y expresó su apoyo, pero dijo que se necesitaban más estudios.

“Hemos acordado organizar otra reunión con el sector privado para estudiar mejor la viabilidad”, dijo Silveira.

Los planes vistos por Reuters muestran que el nuevo oleoducto recorrería 110 kilómetros (68,35 millas) desde Campos Durán en el norte de Argentina hasta la frontera con Paraguay, luego otros 530 kilómetros a través del Chaco de Paraguay sobre tierra seca y plana para llegar a Brasil.

Otro oleoducto de 400 kilómetros conectará Carmelo Peralta con Mato Grosso do Sul en la frontera entre Paraguay y Brasil, y desde allí hasta la ciudad más grande de Brasil, São Paulo, con la ruta Caspol existente.

Los gobiernos de Bolivia y Argentina no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Bolivia ha sido un importante proveedor de gas para Brasil y Argentina durante años, pero su producción decreciente y el desarrollo potencial de la región de esquisto de Vaca Muerta podrían cambiar la dinámica de los flujos de energía.

Silveira afirmó que los dos programas no son mutuamente excluyentes: “Uno no excluye al otro”, afirmó. Agregó que la opción paraguaya ayudaría a Brasil a operar su planta de fertilizantes Tres Lagoas en Mato Grosso do Sul.

El gas argentino de Vaca Muerta -el segundo mayor productor mundial de gas de esquisto y el cuarto de petróleo de esquisto- ha permitido a Brasil equilibrar la oferta debido a una disminución en la producción de gas boliviano.

“Brasil refleja la necesidad”, afirmó el experto en energía Victorio Auxilia, profesor de la Universidad Nacional de Asunción. “Nada funciona sin el mercado brasileño, por eso la posición que adopte el país en un proyecto es fundamental”.