SSP-Argentina: Akerder está listo para ascender

Dominik Akerter está bien Victoria general de la Copa del Mundo de MotoE Recuperar la corona del Campeonato del Mundo de Supersport. Sus mejores carreras en Argentina y su visión de lo que le espera en el Campeonato del Mundo de SBK.

de Ascenso al Campeonato del Mundo de Superbikes Fabricado en fábrica para el campeón mundial de Yamaha Supersport Dominik Eckert. El jugador de 32 años ha firmado un contrato con Yamaha hasta 2023 con una opción para 2024. Sin embargo, todavía tiene que lograr su objetivo de ganar un segundo título en el Campeonato del Mundo de Supersport. En Argentina se acercaba rápido a esta meta.

Gran posición inicial

Egerter tenía buenos recuerdos de Argentina. Después de todo, podría celebrar su primer título aquí en 2021. Al llegar con una ventaja de 54 puntos, terminó el título temprano con un quinto y tercer puesto. Este año, Egerter estaba 45 puntos por delante de Lorenzo Baldassarri (Yamaha), su único rival por el título que le quedaba, aunque Argentina no fue el penúltimo evento como el año pasado, sino el penúltimo evento.

En 2021 le tocó clasificar a Egerter en Argentina para la etapa 5, esta vez logró su 7° pole position de la temporada con los pilotos de Ducati Federico Carrigazulo y Rafael de Rosa. Baldassari terminó cuarto en la segunda fila.

Una típica fase final fuerte

En la primera vuelta, Egerter fue empujado al 3er lugar por Race 1 Carcassulo y De Rosa. Fue relegado al cuarto lugar por un tiempo.

Agitado. “Una vez más, las carreras no son un picnic. Tuvimos muchas peleas con motos de otros fabricantes y de nuevo fue muy similar. Último en Portimão, porque los conductores toman líneas muy diferentes con estas máquinas. Las características de sus motores lo requerían, por eso siempre estaba en grandes peleas por posiciones. A pocas vueltas de la meta perdí temporalmente el contacto directo con De Rosa y Carcassulo. Pero luego Caricasulo cometió un error delante de mí y pude adelantarlo. Esta maniobra me puso a una distancia sorprendente de De Rosa, a quien pude atrapar en la estela al final de la carrera larga.

Tras una salida moderada, Baldassarri se ha abierto camino hasta la 4ª plaza, pero ha tenido que conformarse con la 9ª tras una frenada. Aegerter ya tenía una ventaja de 63 puntos.

El ataque final de un doomfighter

El domingo, Egerter se quedó atrás de Carrigazulo, De Rosa y Baldassarri al comienzo de la Carrera 2 en Argentina, e incluso Niki Tuiuli (MV Agusta) tuvo que admitir la derrota con poca anticipación. Pero el líder del campeonato tuvo un tiro limpio cuando se cometieron errores en carrera: Tuli frenó mal, De Rosa se cayó, Akerter aprovechó inmediatamente el derrape de Caricasulo y Baldassarri se alejó de la mejor línea en los tramos finales. Sin embargo, el contendiente al título tomó la delantera de inmediato. En la última curva, Ekerter volvió a empujar. Baldassarri se salía de la pista para acabar tercero por detrás de Caricasulo, mientras que Ekerter celebraba su 15ª victoria y ampliaba su ventaja a 72 puntos.

Egerter: “¡Estoy muy contento! Ha sido otra gran pelea de principio a fin. Las motos de Baltassari y Carcassulo han sido muy rápidas. Fue difícil adelantar a los dos en la estela. Pero pude beneficiarme de los pequeños errores que cometieron. hecho. En casa para estas carreras, física y mentalmente. Me preparé muy bien para poder concentrarme completamente en toda la distancia para conducir con mucha precisión y no cometer errores”.

2023: Campeonato del Mundo de Superbikes con Yamaha

Después de una doble victoria en Argentina, Ekerter aseguró su primer punto de partido en Indonesia y podría lograr su objetivo para la temporada antes del cambio al Campeonato Mundial de Superbikes.

Aegerter: «Desde la transición al Campeonato del Mundo de Supersport, el objetivo ha sido avanzar a la división más alta de la serie. De hecho, ya había traído resultados en 2021 y esperaba poder seguir progresando. Debería haberlo comprado yo mismo en su momento. Pero no traigo dinero para la carrera. A nadie le gusta trabajar por dinero. Estuve dos años en Moto2. Ahora recibo un salario fijo y una bonificación si llego a los 3 primeros”.

Aegerter tiene contrato con la fábrica, pero competirá con Remy Gardner en GRT-Yamaha. “No hay lugar en el equipo de fábrica, pero obtenemos el mismo material, eso es lo más importante. Un contrato directo con la fábrica es bueno, puedes contar con eso. Yamaha hará todo lo posible para brindarme la mejor situación”.

La comunicación es clave

En Ten Gate, la voluntad de Egerter se entiende casi a ciegas. El hecho de que pueda volver a esa posición cómoda debería ser decisivo para el éxito. Pero Eckerter todavía no sabe qué esperar: “Cuanto mejor sea la comunicación y la comprensión, mejor. Proporciono información sobre cómo se siente la bicicleta y el equipo implementa los cambios en consecuencia. El equipo de Ten-Cat me entiende al 100 por ciento y me toma en serio”. Tengo plena confianza en eso, eso es una de las cosas más importantes”. Pero la tecnología también será nueva para Aegerter: “Comprender cómo funcionan la moto y la electrónica, cómo llevar la energía al suelo será una de las cosas más importantes. Tengo muchas cosas nuevas. Tres carreras durante el fin de semana, diferentes neumáticos para elegir y muchas configuraciones. En el Campeonato del Mundo SSP tenemos una moto, pisa el acelerador y sácale el máximo partido”.

¿Qué podemos esperar de Aegerter en 2023?

Aegerter: “Tendremos la primera prueba privada a mediados de diciembre y luego podremos evaluar dónde estamos. El objetivo es entrar en el top 10. Por supuesto, el objetivo a largo plazo es ganar el Campeonato del Mundo de Superbikes, pero la densidad de potencia es alta allí…»

Baltassari avanzará al Campeonato del Mundo de Superbikes en 2023 con la GMT94. Aegerter lo volverá a enfrentar, pero contra una competencia mucho más dura. ¡Lo esperamos!

