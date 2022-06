¡Cristiano Ronaldo quiere reemplazar a Lewandowski en el Bayern!

El Bayern de Múnich ha sido vinculado en reiteradas ocasiones con el compromiso de Cristiano Ronaldo en los últimos meses. El portugués está siendo traspasado como posible sucesor de Robert Lewandowski en Isar. Según los informes de los medios actuales, la estrella de 37 años ya está coqueteando con un cambio al campeón récord alemán.

¿El Bayern de Múnich arrebatará a la próxima estrella mundial tras Sadio Mané? En el pasado siempre ha habido rumores extraños sobre Cristiano Ronaldo y el Bayern de Múnich. A principios de año, el diario británico “The Sun” informó que la empresa de Munich se ocuparía del CR7. Según la “AS” española El propio Ronaldo debería estar abierto a mudarse a Säbener Straße.

Ronaldo quiere dejar el Manchester United en verano

En los últimos meses, ha habido frecuentes informes de que el portugués no está contento con el Manchester United y está coqueteando para irse a principios de verano. El hecho de que el United no juegue la Champions League la próxima temporada no debería complacer en absoluto a Ronaldo.

Según información de AS, el jugador de 37 años ya tomó la decisión de irse del United y se muestra positivo de fichar por el Bayern de Múnich. En consecuencia, el jugador portugués puede muy bien imaginarse reemplazando a Robert Lewandowski en Múnich. Según los informes, la estrella está convencida de que puede volver a ganar la Liga de Campeones con el Bayern.

A los bávaros también les gustaría esta idea. La razón: con este cambio de transferencia, puedes compensar la pérdida de Lewandowski de una manera impresionante.

¿Puede el Bayern permitirse a Ronaldo?

Ronaldo está vinculado contractualmente con el United hasta 2023. A pesar de su avanzada edad futbolística, su valor de mercado aún se estima en 30 millones de euros. Sin embargo, el Manchester pagó solo 15 millones de euros el verano pasado, ya que la Juventus estaba ansiosa por deshacerse del delantero para ahorrar salarios. Se rumorea que gana aproximadamente 30 millones de euros anuales.

Incluso si el compromiso de Ronaldo como reemplazo de Lewandowski fuera un verdadero martillo de transferencia, parece poco probable que se traslade al Bayern. Ronaldo cumple 37 años a fines del otoño de su carrera y esa solo sería una solución sostenible. Además, dado su salario, difícilmente encaja en la estructura de Munich.

Desde un punto de vista puramente matemático, Ronaldo será muy interesante. La temporada pasada marcó 27 goles en 39 partidos con los Red Devils.