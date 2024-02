Críticas a Karmushka por unas vacaciones valoradas en 20 mil euros: “Algunas personas ganan eso en un año” | entretenimiento

Hombre de influenciaCarmen “Karmushka” Mercedes Kroll (31 años) quería disfrutar de unas bonitas vacaciones. Pero en Alemania hay una avalancha de críticas en las redes sociales: ¡estas vacaciones de lujo eran demasiado caras!

Lo tiene en Instagram Karmushka llevó a sus fans a un viaje de dos semanas. La influencer está de vacaciones en las Maldivas, en una villa justo en la playa, con su marido Niklas Kroll (31) y su hija Matilda (3). Hay masajes, buena comida y viajes de isla en isla.

Para muchas personas, esto puede ser motivo de celos, mezquindad y malos comentarios.

Karmushka está de vacaciones de lujo en las Maldivas Foto: Karmushka / Instagram

Cómo fue: Karmushka respondió de forma muy transparente a la pregunta de un seguidor sobre el coste del viaje.

“Para nosotros tres, vuelos incluidos, durante dos semanas en temporada alta: sinceramente, más de 20.000 euros”, admite. “Las Maldivas son unas vacaciones de lujo sólo por la distancia. Hay que tenerlo muy claro”.

Villa Karmushka en las Maldivas está situada justo en la playa Foto: Karmushka / Instagram

Las críticas inmediatamente llovieron en las redes sociales: “Esto es lo que la gente promedio gana durante aproximadamente un año (para su información, no creo que tenga idea de lo que un ciudadano promedio puede ganarse bien la vida)”, escribió un seguidor.

Leer también

Carmen responde directamente: “La gente quiere transparencia, pero no puede afrontar la realidad”. Para mí está claro que ésta no es la realidad de todos. “Para mí es ridículo. Sin embargo, me pregunto qué espera y supone la gente de mí”.

Aquí encontrarás contenido de Instagram. Para interactuar o mostrar contenido de Instagram y otras redes sociales, necesitamos su consentimiento. Activar redes sociales

Pero los mensajes y comentarios positivos parecen prevalecer: “¡Guau, resolviste todo esto por tu cuenta!” Siéntete orgulloso de ti mismo por lo que ya lograste en tu juventud”, escribió un fan en Instagram. Otro escribió: “Si alguien merece todo esto, eres tú.” “.

¿Quién es Karmushka?

Aquí encontrarás contenido de Facebook. Para interactuar o mostrar contenido de Facebook y otras redes sociales, necesitamos su consentimiento. Activar redes sociales

La carrera de Karmushka como influencer comenzó hace diez años. Comenzó su canal de Instagram en 2014 y fue coronada “Miss NRW” en 2015. En 2016, consiguió un papel en la telenovela diaria “dailyCGN” (en la que no solo aparecía su marido Niklas sino también personas influyentes). Anna y Tim Johnson también jugaron).

Aquí encontrarás contenido de Facebook. Para interactuar o mostrar contenido de Facebook y otras redes sociales, necesitamos su consentimiento. Activar redes sociales

Karmushka ahora no solo es una influencer, sino también una exitosa emprendedora, autora de libros, oradora y fundadora de su propia marca.

Tal vez puedas disfrutar de unas vacaciones de lujo con tu familia.