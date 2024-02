¿Qué sufren los famosos en “Jungle Camp”?

24vita Vivir saludablemente

Inicialmente, una hernia umbilical puede ser médicamente inofensiva. Sin embargo, si hay alguna complicación, puede poner en peligro la vida.

Heinz Hoenig (72 años) es un actor alemán que se dio a conocer internacionalmente gracias a su papel en la película “Das Boot”, nominada al Oscar en 1981. El hombre de 72 años es actualmente uno de los doce nominados a la nueva temporada de la serie. programa de televisión “Campamento en la jungla” De RTL. Sin embargo, los espectadores atentos notaron un bulto inusual en su ombligo cuando llegó al campamento el pasado viernes (19 de enero). Se dice que estas son las consecuencias de una hernia umbilical.

La inusual flatulencia de una estrella de televisión: ¿Cómo se produce una hernia umbilical? – Siete factores de riesgo

El abultado ombligo de Heinz Hoenig era claramente visible desde diferentes ángulos de cámara. © RTL

Como el diario imagen Según las investigaciones, Honig padecía una hernia umbilical desde hacía muchos años. De acuerdo con la Revista de farmacia Sobre una pequeña hernia en la zona del ombligo. Esto significa que las estructuras subyacentes pueden ser empujadas hacia afuera a través del punto débil. Esta enfermedad no suele ir acompañada de dolor. Sin embargo, hay un bulto visible en el ombligo. Este se considera el síntoma principal de la hernia umbilical.

Según información recibida de Radio Baviera Las hernias umbilicales pueden ocurrir a cualquier edad, aunque las mujeres se ven más afectadas que los hombres. Hay varios factores de riesgo que provocan una mayor presión sobre el tejido conectivo detrás del ombligo y forman un espacio. Los siguientes factores pueden jugar un papel importante aquí:

El embarazo

Causa genética del tejido conectivo débil.

exceso de peso

Levantar cargas pesadas

Estreñimiento crónico (provoca un esfuerzo intenso al defecar)

Cirrosis hepática

Acumulación de líquido en la cavidad abdominal.

Hernia umbilical: ¿cómo se puede tratar el sufrimiento?

Por lo general, una hernia umbilical no requiere cirugía a menos que cause dolor o crezca. Una hernia umbilical aparece inicialmente como un bulto o protrusión (saco herniario), pero no causa ningún síntoma. Sin embargo, si partes del intestino se deslizan hacia lo que se llama saco herniario y quedan atrapadas, se trata de una emergencia médica. Esto puede poner en peligro la vida y, por lo tanto, debe operarse de inmediato. El atrapamiento intestinal se puede manifestar por diversos síntomas como náuseas, vómitos, dolor abdominal intenso y repentino, estreñimiento, fiebre o coloración azulada de la piel en la zona de la hernia.

