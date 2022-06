El candidato de ‘Bachelorette’ Tim sorprende a todos: se acercó demasiado a Sharon | entretenimiento

En el segundo episodio de la nueva temporada de “The Bachelorette”, el escándalo casi llega el miércoles por la noche.

Mientras bailaba con Sharon Batista (30), el candidato Tim Jessen (24) fue demasiado lejos y buscó demasiado contacto físico con la soltera. Por ello recibió una advertencia frente al equipo reunido cuando se le entregó la rosa.

No es una decisión fácil. ¿Quién le da una rosa a Sharon y quién explota? Foto: RTL

“Va a estar sucio hoy”.

A más tardar, comenzó la lucha por la bella mujer de Colonia. 17 hombres esperan actualmente conquistar el corazón del soltero. Seven la invitó a una cita grupal. Sharon les dijo: “Hoy va a estar sucio”. De hecho, los hombres tenían que usar botas de goma. En un santuario de elefantes, deben despejar los establos con Sharon.

beso en el torso Foto: RTL

Sobre todo, el candidato Umut (25 años) solo tenía ojos para la mujer de sus sueños. La familia Ravensburger se preocupa por su apariencia: “Los pantalones cortos y el velo color piel: realmente los encontré, y debo ser honesto, hermosos”. “Se parecía a Lara Croft, a Amazon. Eso era totalmente lo suyo”. A los dos parecía gustarles.

Los chicos están felices con el atuendo de Lara Croft de Sharon Foto: RTL

Pero lo que nadie esperaba: en este punto, dos recién llegados estaban en camino, quienes también querían probar a Sharon en el futuro. Incluso la soltera se sorprendió cuando los recién llegados la esperaban por la noche.

Dominic, de 28 años, le explicó a una atónita Sharon: “Ambos tenemos coronavirus. Por eso vinimos más tarde”. Su compañero de armas, Tom, de 33 años, ahora quiere atacar con más agresividad. Dijo de sí mismo: “Tengo los labios un poco más carnosos. Y así como un hombre besa, así es él en la cama. Soy muy bueno besando”.

Nuevo en el grupo Happy Guys sobre la hermosa baclorita: Tom B. (izquierda) y Dominic Foto: RTL

Ataque de blasfemia malvada contra la despedida de soltera

Ya en el segundo episodio, Sharon tuvo que dar el primer golpe bajo. Al futbolista profesional Max (26) se le permitió tener una cita con ella. Los dos incluso se tomaron de la mano durante un crucero romántico por Tailandia. Al regresar a la villa de los hombres, más tarde deliró que no se sentía atraído sexualmente por la soltera.

Recluta a Emmanuel (29), quien escuchó a Diss, lanzó el ataque de blasfemia contra ella, pero no reveló su fuente. Sharon decidió: “Averiguaré quién dijo eso”.

Ella está en el séptimo cielo, discutió poco después: ¿Sharon estaba equivocada sobre Max? Foto: RTL

Los chicos intentaron anotar de nuevo en Rose Night. Mientras la stripper Basti (36) bailaba en The Bachelorette, el ambiente estaba en ebullición. Pero entonces Tim puso su pie en eso. Motivado por los calientes movimientos de su oponente, atrajo a Sharon hacia él y giró sus caderas contra su cuerpo. La soltera ni siquiera sabía lo que le estaba pasando y cubrió la incómoda situación con una sonrisa.

Sin embargo, en la entrevista uno a uno, dejó clara su opinión al respecto. Sharon: “Tim todavía estaba en un modo de baile coqueto. Básicamente no era un problema. Pero hoy estaba demasiado apretado para mí. “Y el candidato mismo no parecía sentir ninguna culpa”. Me sentí así. Entonces me atreví a hacerlo”.

Obtuvo el recibo al distribuir flores cortadas. Sharon le dio la última rosa, pero aún tenía algo que decirle al joven de 24 años.

La despedida de soltera a Tim: “Me encanta bailar. Pero la forma en que bailamos juntos hoy fue demasiado, demasiado rápido, demasiado cerca. Creo que sería bueno cambiar el ritmo”. Mientras recogía la rosa, Tim se disculpó con Sharon y le susurró “lo siento”.

Para estos tres fue el final de la línea: Tom F. (24) Tim D. (30) y Moritz (25) se van a casa.