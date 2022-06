‘El último semestre o el último tercio’: ¿Brad Pitt anuncia el final de su carrera?

¿La estrella de Hollywood Brad Pitt quiere renunciar? Con apenas 59 años, el final de la carrera del actor parece lento en el horizonte. Todo lo que le espera es su “última etapa”, explica Pete en una entrevista. Sin embargo, el exmarido de Angelina Jolie no debe aburrirse.

Brad Pitt cumplirá 59 años en unos meses. No se le ha visto recientemente en grandes papeles de películas como lo fue hace unos años. También estuvo trabajando como productor de cine durante mucho tiempo. En una nueva entrevista, la estrella de Hollywood dijo que probablemente no tenía muchos años en su carrera.

En una entrevista con la revista masculina GQ, Pete explicó que estaba tratando de pensar detenidamente sobre lo que podría haber en su futuro y el camino que quiere tomar para el resto de su carrera. Entonces puede imaginar aparecer en una de las películas más taquilleras o en la otra si el momento es el adecuado, especialmente si tiene una conexión personal con el proyecto.

El actor ve lo que le espera como la “última etapa” por así decirlo, “el último semestre o el último semestre. ¿Qué va a lograr este tramo? ¿Y cómo quiero darle forma?”. Parte de este proceso también es cuestionar qué significado pueden tener tus sueños y pensar en los desafíos del pasado.

“Se tu mismo”

En California, por ejemplo, se habla mucho de “ser uno mismo”. Le atormentaba preguntar qué significa la palabra “auténtico”. Para él, significó llegar a un punto en el que reconoció “estas profundas cicatrices que llevamos”.

Sin embargo, el hombre de 58 años no debería aburrirse. Durante años, el actor ha estado ocupado con su ex esposa Angelina Jolie, quien ya está entrando en la siguiente ronda. Desde que la ex pareja de Hollywood Dream se separó en 2016, los dos han librado una batalla constante por la custodia de sus seis hijos, Pax, Zahra, Shiloh, Vivienne, Knox y Maddox. Las comparecencias periódicas ante los tribunales ahora son rutinarias.