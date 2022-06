Thomas Gottschalk: Romper con Thea fue ‘una decisión de por vida de la que nunca me arrepiento’

En una nueva entrevista, Thomas Gottschalk habla sobre su separación de su esposa, Thea.

En 2019, el amor de los dos se conoció después de 40 años de matrimonio.

El artista dice que fue una “decisión de por vida” de la que nunca me arrepentí.

leyenda de la televisión Thomas Gottschalk Se expresa nuevamente en una entrevista con la revista “Bunte”. Enamorado de su esposa Thea. La ruptura no parece haber sido una decisión espontánea: porque en las relaciones él siempre cree en el largo plazo, explica el corredor de “Wetten, dass..?”.

Mientras tanto, al menos fue perdonado por su cambio tardío: “Después de 40 años de matrimonio, no me he fugado con una bailarina de 28 años”.

A Thomas Gottschalk no le gusta hablar de su propia felicidad

No saltó a la ligera sobre “cualquier palo”. Gottschalk explica su decisión en ese momento: “Fue una decisión de toda la vida y nunca me arrepentí”. Sin embargo, no revela más sobre su vida interior.

Incluso odia hablar de su propia felicidad: “que será calificada mañana en la televisión del desayuno por algún conocedor de celebridades que pueda descubrir algo”.

La ruptura con Thea se conoció en 2019 y fue confirmada de inmediato por Gottschalk. Los dos se conocieron en 1972 y se casaron en 1976.

Viven con sus hijos en una casa en Malibu, California, desde principios de los 90. Hoy, Gottschalk tiene una relación con la empleada de SWR, Karina Mroß, de 59 años.

Thomas Gottschalk critica a sus compañeros más jóvenes

En una entrevista reciente de “Bunte”, el viejo profesor Gottschalk también habló de sus compañeros jóvenes en la escena de la comedia y la moderación y no es tímido con las críticas: “Eso es gracioso, eso mike krueger Y lo que me impulsó durante medio siglo fue perderme cada vez más”.

Gottschalk continúa diciendo que el peso del pensamiento es extraño para él y su colega Krueger. Ambos artistas celebran este año el 40 aniversario de su popular película de los 80 “Die Supernasen”.

“Hoy en día, la comedia se escribe y graba sin el coraje de ser grosero y sin espacio para la espontaneidad”, explica Gottschalk. Además, la gente regañaba al moderador o presentador que no podía dar una frase directa: “Normalmente yo tampoco puedo hacer eso, pero al menos eso me hace gracia”. No hay más payasos como él y Kroger en estos días.

