Críticas a Trump: “del lado de Putin”

La noticia de la muerte de Alexei Navalny provocó horror, pero alguien guardó silencio. Por eso Donald Trump recibió duras críticas de su oponente.

BAMBERG, Carolina del Sur – La noticia de la muerte de Alexei Navalny conmocionó al mundo. Mientras en Rusia se producían extrañas reacciones ante la muerte de Alexei Navalny, los políticos se mostraban extremadamente nerviosos y, entre otras cosas, pidieron en el Sekou de Munich una reacción contra el presunto principal autor: Vladimir Putin, responsable de la terrible experiencia en el campo de concentración. Debería ser el crítico más famoso.

Donald Trump guarda silencio tras la muerte de Alexei Navalny: la republicana Haley critica

Pero la persona que no pudo pronunciar una sola palabra permaneció en silencio hasta ahora. Porque Donald Trump aún no se ha comprometido a Su compañero de prisión Navalny muere de “una locura increíble”.“Informe, expreso. Y aquí es exactamente donde la candidata presidencial republicana de Estados Unidos, Nikki Haley, comienza a criticar a su rival interno del partido.

Atacó duramente al ex presidente estadounidense por su falta de reacción ante la muerte de un destacado crítico del Kremlin ruso. “O está del lado de Putin y piensa que es fantástico que Putin haya matado a uno de sus oponentes políticos, o no cree que sea tan importante”, dijo Haley a la estación de televisión el domingo. A B C. El ex embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas destacó que ambas cosas serían “inquietantes” y problemáticas.

Después de la muerte de Alexei Navalny: Donald Trump está bajo fuego: el equipo de campaña solo hace referencia a publicaciones en línea

Navalny, un destacado opositor del presidente ruso Vladimir Putin, murió repentinamente el viernes en un campo de concentración en el Círculo Polar Ártico a la edad de 47 años. Muchos políticos occidentales culpan a los dirigentes rusos y al propio Putin por la muerte de su destacado oponente, incluido el presidente estadounidense Joe Biden.

Por otro lado, el expresidente Trump no ha dicho una sola palabra sobre la muerte de Navalny en varios actos públicos desde el viernes. Cuando se le pidió un comentario, el equipo de campaña de Trump simplemente señaló una publicación en el servicio en línea Social Truth, que decía que Estados Unidos “ya no es respetado porque tenemos un presidente débil e incompetente que no entiende lo que piensa el mundo”. . Navalny no fue mencionado en el artículo, ni Rusia ni Putin.

Haley critica a Trump tras la muerte de Navalny: junto con “el hombre que mata a sus oponentes”

Hace una semana, Trump, que debe pagar una enorme multa tras un fallo judicial, dijo en un discurso de campaña que no ayudaría a los miembros de la OTAN en caso de un ataque ruso si su gasto en defensa no alcanza los objetivos de la OTAN. En cambio, alentará a Rusia a “hacer lo que quiera con ellos”. Si bien Trump ya parece tener planes sobre cómo reestructurar la OTAN, la declaración provocó indignación internacional.

Haley, que al igual que Trump se postula para la nominación republicana a la presidencia de Estados Unidos, criticó diciendo: “Lo único que hizo en ese momento fue fortalecer a Putin”. “Se puso del lado del hombre que asesina a sus oponentes políticos, se puso del lado del hombre que arrestó a periodistas estadounidenses y los mantuvo como rehenes, y se puso del lado del hombre que…” “Quiero dejar una cosa clara al pueblo ruso: 'No me desafíéis en las próximas elecciones, o os pasará lo mismo.».Con materiales de AFP)