Poco antes de su confirmación: Putin pronuncia un discurso a la nación el 29 de febrero

Dentro de unos días, el líder del Kremlin, Putin, se dirigirá al pueblo con su discurso anual. Tradicionalmente, el presidente anuncia en este discurso las principales directrices de su política. Aprovecha este año para presentarse poco antes de que los rusos confirmen su posición.

Está previsto que el líder del Kremlin, Vladimir Putin, pronuncie su discurso sobre el estado de la nación el 29 de febrero, dos semanas antes de las llamadas elecciones presidenciales. El Kremlin lo anunció. Putin, de 71 años, quiere informar a la Asamblea Federal (la Duma y el Consejo de la Federación) de sus objetivos para el próximo año.

Es seguro que Putin será confirmado en el cargo por quinta vez en la votación prevista del 15 al 17 de marzo. Las elecciones no pueden describirse de esta manera. La disidencia no está permitida o se cierra inmediatamente. Los rivales de Putin apoyan las políticas del jefe del Kremlin y los críticos del gobierno los consideran meras decoraciones. En Rusia ya no hay medios de comunicación libres.

El discurso también llega cinco días después del triste aniversario de la invasión rusa de Ucrania. Este año se cumplen dos años desde que Putin ordenó la invasión del país vecino. Tradicionalmente, el Presidente comenta la situación actual en Rusia, la economía y la política social en su discurso transmitido por la televisión estatal. Muchos rusos se quejan de los altos precios y del elevado coste de la vida en el país más grande del mundo. Al comienzo del tercer año de su guerra de agresión contra Ucrania, es probable que Putin también aborde el curso de la guerra, que viola el derecho internacional y que no puede llamarse así en Rusia.

Será el 19º discurso sobre el estado de la nación de Putin. Las actuaciones tienen como objetivo proporcionar las principales directrices políticas de la sociedad rusa. Putin pronunció su último discurso sobre el estado de la Unión en febrero de 2023 y anunció la suspensión del tratado de desarme nuclear Nuevo START. Durante el primer año de la guerra no pronunció ningún discurso; El jefe del Kremlin lo explicó refiriéndose a la “naturaleza dinámica de los acontecimientos”.