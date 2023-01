Croacia buscará acabar con el sueño de Argentina de un tercer título

La fe del actual campeón mundial Brasil en el “Hexa” destruyó a Croacia, y ahora el segundo campeón mundial también busca acabar con el sueño de Lionel Messi.

La Copa del Mundo de Qatar no debe dar ningún espacio para nutrir a una superestrella que espera coronar su carrera. Ese es el plan del capitán de Croacia, Zlatko Dalic, antes de la semifinal del martes contra Argentina en Lusail.

Cabe recordar que Argentina perdió 3-0 ante Croacia en el Mundial de Rusia 2018. “Han pasado cuatro años, pero Croacia está de vuelta en las semifinales, lo que significa que lo hicieron muy bien”, dijo el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico. “Hay similitudes, pero tienen diferentes jugadores con diferentes cualidades. Creo que será un juego muy diferente”.





No le des espacio a Messi





En Argentina, el principio y fin de todo sigue siendo Messi. El jugador de 35 años no es una máquina de correr, espera el momento adecuado para acelerar el juego, usa a sus compañeros con pases hábiles o los remata él mismo. “Prestaremos mucha atención a todos los detalles de cómo parar a Messi. No corre demasiado, espera, cuando recibe el balón tiene potencia, energía”, analizó el capitán de Croacia, Talic. Pero confía en que puede encontrar el remedio adecuado contra la superestrella. “Si repetimos la actuación del partido de Brasil, no tendrá el espacio que necesita”, explicó el jugador de 56 años sobre la táctica a Messi, que marcó cuatro goles en Qatar.





Modric es el motor de Croacia





Pero Talic también tiene una estrella mundial en sus filas. Luka Modric, de 37 años, sigue siendo el motor del partido “Vadreni” (fogón), tal y como lo fue en la final hace cuatro años. Tras emocionantes victorias en los penaltis ante Japón y sobre todo Brasil, los croatas confían y confían en llegar a la final el domingo (16:00 horas). El ganador de la semifinal del miércoles entre Francia y Marruecos. “No tenemos que temer a nadie”, dijo Josip Juranovic.





La final sería “la mayor victoria de la historia”.





Un regreso a la final sería “la mayor victoria de nuestra historia” para Dalic. En 2018 se valorará más que su última participación, porque repetir esto en el próximo torneo es mucho más difícil para la “pequeña Croacia” que la gran sorpresa de hace cuatro años. “Es un gran logro para Croacia estar entre los cuatro mejores equipos de fútbol del mundo por segundo año consecutivo. Pero queremos más”, dijo Talic. “Soy optimista por naturaleza. Creo en mis jugadores. Hemos estado jugando bien con Lionel Messi, el capitán de Argentina. Pero pueden estar bajo un poco más de presión que nosotros”.