Cruza la Vía Láctea a una velocidad de 1,6 millones de km/h

Los científicos han hecho un descubrimiento sorprendente. Un misterioso objeto está acelerando a través de nuestra galaxia a gran velocidad y podría abandonarla.

MÚNICH – Muchos investigadores se ocupan del misterio que rodea nuestro mundo cada día. No todos trabajan a tiempo completo en este campo. Este es el caso con NASA Proyectos abiertos a los llamados “científicos ciudadanos”. Es decir, para personas que exploran nuestra galaxia sin estar en contacto constante con el tema. Un equipo de estos científicos aficionados hizo un descubrimiento interesante. Según se informa, un objeto misterioso atraviesa la Vía Láctea a 1,6 millones de kilómetros por hora y podría escapar de su propia gravedad. Organización espacial Entonces.

El equipo de estos “científicos ciudadanos”, entre ellos un hombre de Baviera, forma parte del proyecto “Backyard World: Planet 9”. NASA. Como parte de este proyecto, este objeto fue descubierto con la ayuda de científicos comunes. Es la primera de su tipo y tiene una masa similar o menor a la de una estrella pequeña.

Las imágenes de la misión WISE (Wide Field Infrarrojo Explorer) de la NASA contribuyeron a su descubrimiento. La organización espacial explica que cartografiaron el cielo en rayos infrarrojos entre 2009 y 2011, es decir, lo introdujeron en un mapa.. Dijo que Martin Kabatnik de Nuremberg y Thomas P. Bickle y Dan Cassilden participan desde hace mucho tiempo en el proyecto Backyard World y descubrieron el objeto débil pero rápido llamado “CWISE J124909.08+362116.0” en las imágenes de WISE.

Hombre de Baviera involucrado en el descubrimiento: “No puedo describir la emoción”

En julio de 2024, se publicó en la revista un estudio realizado por el equipo sobre este descubrimiento. Cartas de revistas astrofísicas publicado. Los científicos no profesionales son coautores de este estudio. Fue dirigido por Adam Burgasser, miembro del equipo científico de Backyard Worlds: Planet 9 y profesor de la Universidad de California en San Diego.

“No puedo describir la emoción”, dijo la NASA citando a Martin Kabatnik de Nuremberg. “Cuando vi por primera vez lo rápido que se movía, me convencí de que ya debía haber sido informado”.

Muchas propiedades únicas: el objeto no sólo tiene velocidad, sino también masa.

Lo que llama la atención del cuerpo no es sólo su velocidad. Tiene una masa baja, lo que dificulta clasificarlo como cuerpo celeste. Es posible que el objeto sea una estrella de baja masa. Sin embargo, si el hidrógeno no se funde de manera estable en su núcleo, también podría ser una enana marrón. Las enanas marrones no son ni planetas ni estrellas, sino un poco de ambas cosas, escribe un autor Instituto Max Planck En un trabajo. Según la NASA, no son raros, pero hasta donde sabemos, no abandonan la galaxia.

Otras propiedades únicas también rodean al misterioso objeto. Los datos del Observatorio W.M. Keck en Hawaii muestran que contiene mucho menos hierro y otros metales que otras estrellas y enanas marrones. Según la NASA, esto indica que es muy antigua y quizás pertenezca a una de las primeras generaciones de estrellas de la Vía Láctea. Aunque este descubrimiento es poco común, existe otro descubrimiento relacionado con la Vía Láctea. Los científicos han encontrado evidencia de que hay otro agujero negro en nuestra galaxia.

El motivo de su velocidad aún no está claro, mientras los científicos estudian las posibilidades.

Los científicos están estudiando dos explicaciones para la velocidad del objeto llamado CWISE J1249. Una es que “provino de un cúmulo de estrellas estrechamente relacionado llamado cúmulo globular y a través de un encuentro casual con un par agujeros negros “Vuela lejos”, escribió la NASA Quiere enviar una “estrella artificial” a la órbita de la Tierra.

Otra posibilidad es la hipótesis de que provenga de un sistema estelar binario con una enana blanca, escribió la agencia espacial. Esto explica por qué se movió tan rápido. Se dice que explotó como una supernova después de quitarle demasiado material a su compañera. Las enanas blancas están formadas por Instituto Max Planck Se las conoce como estrellas relativamente pequeñas que representan la última etapa en la evolución de las estrellas de baja masa.

Los científicos determinarán cuál de las dos posibilidades es más probable estudiando la composición elemental de CWISE J1249.

Hay otro objeto en el espacio que emite señales inusuales que aún no se conocen. Puede que haya otros objetos como estos en la Vía Láctea.