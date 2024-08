periódico Fulda tutor salud

de: Silja Omert

Más de 1,6 millones de personas en Alemania padecen demencia, entre ellos un número cada vez mayor de jóvenes. La mayoría de ellos padece la enfermedad de Alzheimer. (Avatar) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

El miedo de la gente a la demencia es grande. Con una dieta adecuada puedes proteger eficazmente la salud de tu cerebro. Te contamos los cinco alimentos que deben estar en tu menú habitualmente.

Fulda – Alrededor de 1,6 millones de personas en Alemania padecen demencia, entre ellos un número cada vez mayor de jóvenes. La mayoría de ellos padece la enfermedad de Alzheimer. Según la Asociación Alemana de Alzheimer, cada día se producen una media de unos 900 nuevos casos.

Reduce tu riesgo de demencia con estos cinco alimentos

Un diagnóstico a menudo cambia todo para los afectados y sus familias. Es comprensible que muchas personas teman desarrollar la enfermedad de Alzheimer, la forma más común de demencia. Especialmente teniendo en cuenta que hasta la fecha las opciones de tratamiento son pocas o muy limitadas.

Esto hace que sea aún más importante saber cómo prevenir la enfermedad a una edad temprana. Estas son las buenas noticias: además de un estilo de vida saludable en general, existen muchos alimentos, nutrientes y vitaminas que puede utilizar para mejorar la salud de su cerebro a largo plazo. Esto es lo que informó 24Vita.

1. Materias vegetales procedentes del café, té y hortalizas: El café, el té negro y el té verde contienen polifenoles (sustancias vegetales). Estos estimulan la circulación sanguínea en el cerebro. Para conseguir el efecto óptimo, conviene beber de dos a tres tazas al día, además de una cantidad suficiente de agua.

Las verduras también contienen sustancias vegetales secundarias. Le dan su color. Para poder tener un poco de todo, es importante comer alimentos lo más coloridos posible. Según el Centro Federal de Nutrición, se sabe que el riesgo de deterioro mental y de enfermedad de Alzheimer disminuye si se consumen muchos carotenoides en la dieta.

Estas sustancias vegetales se encuentran principalmente en verduras coloridas como la col, las espinacas, el maíz y los pimientos, pero también en las zanahorias, los tomates y la calabaza. La Sociedad Alemana de Nutrición (DGE) recomienda tres porciones (400 gramos cada una) de verduras al día para una dieta saludable.

2. Vitaminas B: Las vitaminas B favorecen, entre otras cosas, la comunicación entre las células y entre sí. Aumentan el rendimiento cerebral y protegen contra los trastornos de la memoria. Alimentos como los frijoles, los guisantes y las lentejas son ricos en vitamina B y, por tanto, deben consumirse con regularidad. Pero el falafel, el hummus o el escalope de tofu pueden ganar puntos con unos valores elevados de vitamina B.

3. Ácidos grasos omega-3: Los ácidos grasos omega-3 saludables no sólo protegen contra las enfermedades cardiovasculares, sino que también aumentan el rendimiento cerebral y pueden prevenir la demencia. Según el portal de información alemán sobre el Alzheimer, los estudios indican que los ácidos grasos omega-3 pueden reducir el riesgo de demencia y deterioro cognitivo hasta en un 20 por ciento. Los proveedores ideales de grasas de alta calidad son el aceite de linaza, las semillas de chía y las nueces.

4. Alimentos que contienen vitamina C: La formación de placa en los vasos sanguíneos es un factor de riesgo de demencia. Para reducirlos necesitamos suficiente vitamina C. Por eso la fruta fresca debe estar en el menú todos los días.

DGE recomienda dos porciones (250 gramos cada una) al día. Las bayas oscuras como las grosellas negras, los pimientos, la col rizada, la coliflor, las coles de Bruselas, el kiwi y el limón son ricas en vitamina C. Esta última es un verdadero programa completo, incluso cuando se trata de perder peso.

5. Productos integrales: Son ricos en fibra y ayudan a mantener estables los niveles de azúcar en sangre. Esto aumenta la capacidad de concentración. Enfatizó que los aminoácidos que se encuentran en los productos integrales también apoyan la función cerebral. 24vita.

Los productos elaborados con harina integral son siempre una buena opción y deben estar presentes en el menú con regularidad. En general, una dieta equilibrada y saludable ofrece muchas ventajas. Puede reducir el riesgo de muchas otras enfermedades y proteger contra la obesidad. Especialmente el exceso de grasa abdominal presenta riesgos y puede reducirse permanentemente con algunos consejos.

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.