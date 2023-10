¿Cuál es el motivo de la extinción de los dinosaurios? Las computadoras resuelven disputas en la ciencia

Página principal sepamos

de: tania bandera

¿Los dinosaurios murieron debido al impacto de un asteroide o fue causado por una erupción volcánica masiva? El modelo informático resuelve ahora la disputa.

Hannover – Los dinosaurios y muchos otros animales y plantas se extinguieron hace 66 millones de años, pero ¿por qué? La explicación más común es la colisión de un asteroide que se dice que tiene entre diez y quince kilómetros de diámetro. Uno de los restos de este cráter es el cráter Chicxulub, el cual se encuentra ubicado en lo que hoy se conoce como México. Otra teoría, menos conocida fuera de la comunidad científica, postula que la extinción masiva de hace 66 millones de años se debió a una fuerte actividad volcánica durante un largo período de tiempo.

¿Pero qué teoría es correcta? Para resolver la disputa y resolver el enigma, un equipo de investigación del Dartmouth College en el estado estadounidense de New Hampshire utilizó un modelo informático. El objetivo era determinar cómo se produjo la famosa extinción masiva sin casi ninguna intervención humana.

Extinción masiva hace 66 millones de años: ¿impacto de asteroides o erupciones volcánicas?

Ambos escenarios tienen una cosa en común: tanto los grandes impactos de asteroides como las erupciones volcánicas masivas liberan grandes cantidades de dióxido de carbono y dióxido de azufre, que pueden cambiar la composición de la atmósfera. Esto podría provocar el colapso de la cadena alimentaria, como ocurrió hace 66 millones de años.

¿Qué causó la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años? La explicación más común es que un asteroide chocó contra la Tierra. Pero hay una segunda teoría. (Avatar) © imago Images/StockTrek Images

El nuevo modelo informático utilizado por los investigadores Alexander Cox y Brenhen Keller en su estudio puede procesar grandes cantidades de datos geológicos y climáticos sin intervención humana. Los investigadores alimentaron el modelo con datos de fósiles y analizaron qué condujo a la extinción masiva hace 66 millones de años.

Un nuevo estudio excluye el factor humano y permite que modelos informáticos realicen los cálculos

“Parte de nuestra motivación fue evaluar esta cuestión sin una hipótesis o sesgo preespecificado”, enfatiza el autor principal Cox en el artículo. aviso. “La mayoría de los modelos avanzan en una dirección hacia adelante. Adaptamos el modelo del ciclo del carbono para que funcione en la otra dirección, utilizando el efecto para encontrar la causa utilizando estadísticas y dándole sólo una mínima información previa mientras trabaja hacia un resultado específico”.

El modelo informático calculó más de 300.000 escenarios posibles para llegar a un escenario que coincida con los datos revelados por las excavaciones. El resultado es muy interesante: sugiere que la emisión de gases que modifican el clima desde los volcanes de la región de Deccan, en el oeste de la India, podría ser suficiente para desencadenar una extinción masiva. Aunque el asteroide también tuvo un impacto, está claro que el evento de extinción se habría producido incluso sin él.

polvo del decán Deccan Trap es una región volcánica en el oeste de la India. Las erupciones volcánicas masivas crearon una formación en terrazas (la llamada trampa) hecha de basalto inundado.

Una enorme erupción volcánica en la India pudo haber provocado una extinción masiva

Según el modelo informático, los volcanes de Deccan Trap entraron en erupción 300.000 años antes del impacto del asteroide y la erupción continuó durante aproximadamente un millón de años. Durante este tiempo, el modelo calcula que se liberaron a la atmósfera hasta 10,4 billones de toneladas de dióxido de carbono y 9,3 billones de toneladas de azufre. “Sabemos desde hace mucho tiempo que los volcanes pueden causar extinciones masivas, pero esta es la primera estimación independiente de emisiones fugitivas basada en evidencia sobre su impacto ambiental”, explica el coautor Keller.

El investigador continúa: “Nuestro modelo evaluó los datos de forma independiente y sin intervención humana para determinar cuánto dióxido de carbono y dióxido de azufre se necesitarían para causar las perturbaciones climáticas y del ciclo del carbono que vemos en el registro geológico. Estas cantidades resultan ser consistentes con lo que esperaríamos de las emisiones de un colapso de un decano.

Los impactos de asteroides contribuyeron a la extinción de los dinosaurios, al igual que los volcanes.

En el modelo, los investigadores pudieron observar una fuerte disminución en la acumulación de carbono orgánico en las profundidades del mar, ya que el asteroide provocó la extinción de muchas especies animales y vegetales. Mientras tanto, los registros contienen rastros de una caída de temperatura provocada por grandes cantidades de azufre arrojadas al aire por el asteroide. Sin embargo, los investigadores no pudieron observar en el modelo un aumento repentino de dióxido de carbono y dióxido de azufre, una indicación de que el asteroide no contribuyó significativamente a la extinción, al menos no a través de sus emisiones gaseosas.

El primer autor Cox está satisfecho con el resultado. En la revista especializada Ciencias publicado “Lo más alentador es que nuestros resultados son bastante plausibles desde el punto de vista físico, lo cual es impresionante teniendo en cuenta que técnicamente el modelo podría haberse salido completamente de control sin mayores limitaciones previas”, afirma alegremente. No importa lo que pensemos o hayamos estado pensando, el modelo nos muestra cómo llegamos a lo que vemos en el registro geológico. (factura impaga)